REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki na wsi » Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026. Rolnicy mogą już składać wnioski – stawka wzrosła

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026. Rolnicy mogą już składać wnioski – stawka wzrosła

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lutego 2026, 13:13
Adam Kuchta
Adam Kuchta
zwrot akcyzy
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026. Rolnicy mogą już składać wnioski – stawka wzrosła
gov.pl

REKLAMA

REKLAMA

Rolnicy od 2 lutego do 2 marca 2026 r. mogą ubiegać się o zwrot części kosztów paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. W tym roku obowiązuje nowa stawka zwrotu – 1,48 zł za litr oleju napędowego. Sprawdź, kto może złożyć wniosek i jakie dokumenty trzeba przygotować.

Terminy i stawka zwrotu podatku akcyzowego

Od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym roku zwrot podatku akcyzowego został ustalony w wysokości 1,48 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Gdzie i jak złożyć wniosek o zwrot akcyzy

Producent rolny, który chce otrzymać zwrot podatku akcyzowego, powinien złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie), potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. – w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego na 2026 r.

Dodatkowe dokumenty przy hodowli zwierząt

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń, do wniosku należy dołączyć również dokument – z informacjami o średniej rocznej liczbie świń oraz o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni posiadanych przez producenta rolnego w 2025 r. – wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub wygenerowany z komputerowej bazy danych.

Zobacz również:
Powiązane
Emerytury mogą rosnąć wolniej niż dotąd. Pojawiają się prognozy, które niepokoją miliony seniorów
Emerytury mogą rosnąć wolniej niż dotąd. Pojawiają się prognozy, które niepokoją miliony seniorów
Zakup leków można odliczyć w PIT: kto może to zrobić i w jaki sposób?
Zakup leków można odliczyć w PIT: kto może to zrobić i w jaki sposób?
1300 plus co miesiąc dla każdego. Koszty wypłat bezwarunkowych (BDP) to 480 mld zł rocznie
1300 plus co miesiąc dla każdego. Koszty wypłat bezwarunkowych (BDP) to 480 mld zł rocznie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
KSeF po pierwszych dniach. Przedsiębiorcy: Łatwo nie jest - potrzeba dużo cierpliwości
03 lut 2026

Daleko do świętowania i z dużą ilością problematycznych sytuacji. Księgowe i księgowi, a także doradcy gospodarczej zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej mówią o „czarnym poniedziałku”, „setkach pytań” i „niezliczonych wątpliwościach” ze strony przedsiębiorców, którzy zaczynają poruszać się w Krajowym Systemie e-Faktur. – Po tych dwóch dniach jeszcze ciężko mówić czy czeka nas paraliż lub szeroko-problemowe sytuacje. Na pewno jednak, jeżeli ktoś mówił, że KSeF to będzie „bułka z masłem” mylił się. Nie jest łatwo – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
KSeF przyniesie gospodarce korzyści? Eksperci wskazują na przykład innego kraju
03 lut 2026

KSeF przyniesie gospodarce realne korzyści: przyspieszy realizację należności, a także ograniczy nadużycia i oszustwa - ocenili eksperci Allianz Trade. Wskazali przykład Włoch, gdzie wprowadzenie podobnego systemu przyczyniło się do rekordowego zmniejszenia luki VAT.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026. Rolnicy mogą już składać wnioski – stawka wzrosła
03 lut 2026

Rolnicy od 2 lutego do 2 marca 2026 r. mogą ubiegać się o zwrot części kosztów paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. W tym roku obowiązuje nowa stawka zwrotu – 1,48 zł za litr oleju napędowego. Sprawdź, kto może złożyć wniosek i jakie dokumenty trzeba przygotować.
Profil Zaufany znów działa. Ministerstwo Finansów uspokaja po problemach z KSeF
03 lut 2026

Czasowe trudności z logowaniem do Krajowego Systemu e-Faktur nie wpłynęły na działanie systemu ani liczbę wystawianych faktur – zapewnia Ministerstwo Finansów. Profil Zaufany jest już w pełni dostępny.

REKLAMA

Pracownik znalazł błąd w PIT-11. Czy złożoną informację można skorygować?
03 lut 2026

Złożenie informacji PIT-11 do urzędu skarbowego nie oznacza zakończenia działań płatnika związanych z rozliczaniem podatników uzyskujących u niego przychody. Kolejnym krokiem jest przekazanie informacji samym podatnikom, czyli np. pracownikom i zleceniobiorcom. To zaś zazwyczaj wiąże się z pytaniami i uwagami z ich strony.
Jaką stawkę ryczałtu trzeba stosować do usług marketingowych? Podatnicy klasyfikują je korzystnie, a co na to organy podatkowe?
02 lut 2026

Zastosowanie prawidłowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy m.in. od prawidłowej klasyfikacji świadczonej usługi do odpowiedniego grupowania PKD. Jak wiele swobody ma w tym zakresie podatnik?
Ryczałt od najmu prywatnego nieruchomości w 2026 roku. Jak małżonkowie rozliczają podatek od wynajmu wspólnego mieszkania?
02 lut 2026

Od czasu wprowadzenia reformy zwanej „Polskim ładem” osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmu opodatkowują osiągane z tego tytułu przychody wyłącznie ryczałtem, zgodnie z przepisami ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Nowa era komunikacji biznesowej, KSeF stał się faktem
02 lut 2026

Od 1 lutego 2026 roku przedsiębiorcy w Polsce zaczęli korzystać z jednolitego standardu elektronicznych faktur. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienia sposób komunikacji w biznesie, automatyzuje procesy i wyznacza nowy cyfrowy język wymiany dokumentów.

REKLAMA

W 2026 roku można odzyskać wydatki na samochód. Nie tylko bieżące, ale i wstecz. Jak to zrobić?
02 lut 2026

Choć rozliczenia podatkowe trzeba składać w odpowiednich momentach określonych w obowiązujących przepisach, to należy pamiętać, że później można na podstawie obowiązujących przepisów odpowiednio je skorygować. Dotyczy to oczywiście tych przypadków, w których istnieją do tego przesłanki.
KSeF rusza pełną parą. System obsłużył już 1,9 mln użytkowników i setki tysięcy faktur
02 lut 2026

Na godz. 10 w poniedziałek w Krajowym Systemie e-Faktur przyjęto 720 tys. faktur, a ok. 1,9 mln osób uwierzytelniło się w systemie - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Jak dodał, system jest stabilny i nie odnotowano utrudnień.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA