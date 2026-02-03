Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026. Rolnicy mogą już składać wnioski – stawka wzrosła

Rolnicy od 2 lutego do 2 marca 2026 r. mogą ubiegać się o zwrot części kosztów paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. W tym roku obowiązuje nowa stawka zwrotu – 1,48 zł za litr oleju napędowego. Sprawdź, kto może złożyć wniosek i jakie dokumenty trzeba przygotować.

Terminy i stawka zwrotu podatku akcyzowego

Od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W tym roku zwrot podatku akcyzowego został ustalony w wysokości 1,48 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zwrot akcyzy

Producent rolny, który chce otrzymać zwrot podatku akcyzowego, powinien złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie), potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. – w ramach limitu zwrotu podatku akcyzowego określonego na 2026 r.

Dodatkowe dokumenty przy hodowli zwierząt

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń, do wniosku należy dołączyć również dokument – z informacjami o średniej rocznej liczbie świń oraz o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni posiadanych przez producenta rolnego w 2025 r. – wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub wygenerowany z komputerowej bazy danych.