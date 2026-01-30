Rząd zgadza się na ochronę funkcji produkcyjnej wsi. Jest termin i rozmowy o jabłkach z Mercosuru

Jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi, a jej uchwalenie ma nastąpić w pierwszej połowie 2026 r. – zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Szef resortu poinformował również o rozmowach dotyczących odblokowania rynków Mercosuru na polskie jabłka oraz możliwych rekompensatach dla rolników.

"Jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi; mam nadzieję, że uda się to w pierwszej połowie 2026 r." - powiedział w piątek 30 stycznia minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poinformował, że trwają rozmowy o odblokowaniu rynków Mercosuru na polskie jabłka.

Prace międzyresortowe nad ustawą

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski w piątek w radiu RMF FM był pytany, kiedy powstanie ustawa o ochronie funkcji produkcyjnej wsi.

"Jest to przedmiotem prac międzyresortowych, bo też wymaga innych przepisów kodeks cywilny i karny. Chcemy zabezpieczyć interes tych, którzy od pokoleń mieszkają na wsi i prowadzą działalność, czy to rolniczą, czy okołorolniczą" - powiedział minister.

Wieś jako miejsce produkcji

Krajewski zwrócił uwagę, że wieś jest miejscem produkcji, gdzie mogą być uciążliwe dźwięki i zapachy charakterystyczne dla produkcji rolniczej i przemysłowej. Dodał, że chodzi o to, żeby nowi mieszkańcy wsi, którzy się na niej osiedlają, często pochodzący z miast, nie dążyli do zamknięcia gospodarstwa rolnego lub ograniczenia jego działalności ze względu na jego uciążliwości. Minister przyznał, że jest coraz więcej prób ograniczania funkcji gospodarstw przez nowych mieszkańców wsi.

"Mam nadzieję, że w I połowie 2026 r. uda nam się tę ustawę przyjąć. Jest na to zgoda w rządzie. Jest to jeden z projektów kluczowych dla polskiego rządu" - podkreśli Krajewski.

Jabłka, słodycze i alkohole na rynkach Mercosuru. Rekompensaty dla rolników

Minister przekazał też, że trwają rozmowy o odblokowaniu rynków Mercosuru na polskie jabłka. "Również polskie słodycze cieszą się ogromnym zainteresowaniem na rynku brazylijskim, także alkohole" - dodał.

Stwierdził też, że rolnikom, którzy poniosą straty z tytułu umowy z Mercosurem, powinny być wypłacane rekompensaty z potencjalnych zysków z tytułu tej umowy innych branż. "Przeciwko takiemu rozwiązaniu jest minister Niemiec i minister Danii, (...) ale wielu ministrów poparło takie działania. Będziemy robić wszystko, żeby takie rozwiązanie zadziałało" - zapewnił Krajewski.

Dodał, że rząd będzie starał się rozszerzyć listę polskich produktów chronionych w ramach Mercosuru m.in. o jabłka grójeckie, żywność ekologiczną wysokiej jakości i kolejne alkohole.

Umowa UE–Mercosur i sprzeciw rolników

KE zawarła umowę z krajami Ameryki Południowej należącymi do organizacji Mercosur 17 stycznia na szczycie w stolicy Paragwaju, Asuncion. Wcześniejsza debata dotycząca umowy stała się osią głębokiego podziału w Europie. Ostatecznie państwa członkowskie UE dały zgodę na jej zawarcie, ale przy sprzeciwie Austrii, Francji, Irlandii, Polski i Węgier.

Do zatwierdzenia umowy doszło mimo masowych protestów rolników w wielu krajach UE – również w Polsce. Rolnicy obawiają się otwarcia rynku na produkty rolne z Mercosuru, które są produkowane taniej, bo m.in. nie muszą spełniać wysokich standardów sanitarnych UE.