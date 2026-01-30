REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki na wsi » Rząd zgadza się na ochronę funkcji produkcyjnej wsi. Jest termin

Rząd zgadza się na ochronę funkcji produkcyjnej wsi. Jest termin

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 stycznia 2026, 10:08
Rolnik na traktorze
Rząd zgadza się na ochronę funkcji produkcyjnej wsi. Jest termin i rozmowy o jabłkach z Mercosuru
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi, a jej uchwalenie ma nastąpić w pierwszej połowie 2026 r. – zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Szef resortu poinformował również o rozmowach dotyczących odblokowania rynków Mercosuru na polskie jabłka oraz możliwych rekompensatach dla rolników.

"Jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi; mam nadzieję, że uda się to w pierwszej połowie 2026 r." - powiedział w piątek 30 stycznia minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poinformował, że trwają rozmowy o odblokowaniu rynków Mercosuru na polskie jabłka.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: Zmiany podatkowe 2026: VAT, CIT, PIT oraz nowe obowiązki w zakresie JPK i KSeF

Prace międzyresortowe nad ustawą

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski w piątek w radiu RMF FM był pytany, kiedy powstanie ustawa o ochronie funkcji produkcyjnej wsi.

"Jest to przedmiotem prac międzyresortowych, bo też wymaga innych przepisów kodeks cywilny i karny. Chcemy zabezpieczyć interes tych, którzy od pokoleń mieszkają na wsi i prowadzą działalność, czy to rolniczą, czy okołorolniczą" - powiedział minister.

Wieś jako miejsce produkcji

Krajewski zwrócił uwagę, że wieś jest miejscem produkcji, gdzie mogą być uciążliwe dźwięki i zapachy charakterystyczne dla produkcji rolniczej i przemysłowej. Dodał, że chodzi o to, żeby nowi mieszkańcy wsi, którzy się na niej osiedlają, często pochodzący z miast, nie dążyli do zamknięcia gospodarstwa rolnego lub ograniczenia jego działalności ze względu na jego uciążliwości. Minister przyznał, że jest coraz więcej prób ograniczania funkcji gospodarstw przez nowych mieszkańców wsi.

REKLAMA

Szkolenie: KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem
Autopromocja

Szkolenie:
KSeF w biurze rachunkowym – wdrożenie, umowy, procedury i modele współpracy z klientem

Sprawdź

"Mam nadzieję, że w I połowie 2026 r. uda nam się tę ustawę przyjąć. Jest na to zgoda w rządzie. Jest to jeden z projektów kluczowych dla polskiego rządu" - podkreśli Krajewski.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jabłka, słodycze i alkohole na rynkach Mercosuru. Rekompensaty dla rolników

Minister przekazał też, że trwają rozmowy o odblokowaniu rynków Mercosuru na polskie jabłka. "Również polskie słodycze cieszą się ogromnym zainteresowaniem na rynku brazylijskim, także alkohole" - dodał.

Stwierdził też, że rolnikom, którzy poniosą straty z tytułu umowy z Mercosurem, powinny być wypłacane rekompensaty z potencjalnych zysków z tytułu tej umowy innych branż. "Przeciwko takiemu rozwiązaniu jest minister Niemiec i minister Danii, (...) ale wielu ministrów poparło takie działania. Będziemy robić wszystko, żeby takie rozwiązanie zadziałało" - zapewnił Krajewski.

Dodał, że rząd będzie starał się rozszerzyć listę polskich produktów chronionych w ramach Mercosuru m.in. o jabłka grójeckie, żywność ekologiczną wysokiej jakości i kolejne alkohole.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Umowa UE–Mercosur i sprzeciw rolników

KE zawarła umowę z krajami Ameryki Południowej należącymi do organizacji Mercosur 17 stycznia na szczycie w stolicy Paragwaju, Asuncion. Wcześniejsza debata dotycząca umowy stała się osią głębokiego podziału w Europie. Ostatecznie państwa członkowskie UE dały zgodę na jej zawarcie, ale przy sprzeciwie Austrii, Francji, Irlandii, Polski i Węgier.

Do zatwierdzenia umowy doszło mimo masowych protestów rolników w wielu krajach UE – również w Polsce. Rolnicy obawiają się otwarcia rynku na produkty rolne z Mercosuru, które są produkowane taniej, bo m.in. nie muszą spełniać wysokich standardów sanitarnych UE.

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Rząd zgadza się na ochronę funkcji produkcyjnej wsi. Jest termin
30 sty 2026

Jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi, a jej uchwalenie ma nastąpić w pierwszej połowie 2026 r. – zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Szef resortu poinformował również o rozmowach dotyczących odblokowania rynków Mercosuru na polskie jabłka oraz możliwych rekompensatach dla rolników.
Ministerstwo Finansów bagatelizuje problemy z KSeF. Jest odpowiedź na interpelację poselską
30 sty 2026

Resort finansów nie planuje zmian ani w przepisach, ani w funkcjonowaniu Krajowego Systemu e-Faktur. W odpowiedzi na kolejną interpelację poselską MF konsekwentnie umniejsza zgłaszane problemy techniczne i organizacyjne, mimo wątpliwości przedsiębiorców oraz ekspertów.
Wydatki na pączki dla pracowników, a koszty uzyskania przychodów pracodawcy. Jakie skutki podatkowe ma wspólne świętowanie tłustego czwartku?
30 sty 2026

Czy zjedzenie pączka podniesie motywację pracownika? Na takie pytanie trzeba odpowiedzieć, aby rozstrzygnąć, czy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup pączków z okazji tłustego czwartku.
KSeF w praktyce: na początku będzie bolało ale za dwa lata nikt nie będzie chciał wracać do "PDF-ów na mailu". Ryzyka, wyzwania i szanse nowego systemu e-fakturowania
29 sty 2026

Wokół Krajowego Systemu e-Faktur narosło wiele emocji. Dominują obawy, niepewność, irytacja. Niemała w tym zasługa samej administracji rządowej, która trochę przespała ostatnie dwa lata i nie wykorzystała tego czasu na porządną kampanię edukacyjną. Bez wątpienia KSeF to zmiana fundamentalna. Na pewno na początku będzie trudno, pojawią się problemy, błędy i chaos organizacyjny. Ale moim zdaniem KSeF to również szansa na unowocześnienie procesów związanych z fakturami, które mam wrażenie trochę skostniały i nie nadążają za nowościami technologicznymi. Przyjrzyjmy się więc, co nas czeka w ciągu najbliższych miesięcy.

REKLAMA

KSeF 2.0 miał być rewolucją, a kończy się fikcją? Wielkie firmy już mają plan B na początek działania KSeF, a "wizualizacja faktury" to słowo-klucz
30 sty 2026

Ministerstwo Finansów obiecywało, że Krajowy System e-Faktur zakończy erę zagubionych maili i papierologii. Rządowa chmura miała stać się jedynym centrum dowodzenia fakturami w firmie. Rzeczywistość weryfikuje jednak te plany. Najwięksi gracze na rynku – leasingodawcy czy operatorzy kart paliwowych – nie zamierzają polegać na państwowym systemie w relacjach z klientem. Zamiast uproszczenia, czeka nas „wizualizacja faktury” i dublowanie pracy. KSeF stanie się tylko smutnym obowiązkiem, a biznes i tak będzie toczył się na skrzynkach mailowych.
KSeF w biurze rachunkowym: wybija godzina zero, z pomocą przychodzi technologia
30 sty 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oznacza zmiany techniczne, prawne, a także rewolucję w modelu współpracy na linii biuro-klient. Kluczem do sukcesu jest wybór narzędzi pozwalających na płynne przejście przez transformację cyfrową, bez zbędnych kosztów. Na ostatniej prostej Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe udzielają jeszcze dodatkowych wyjaśnień.
Firmy pod presją KSeF i przepisów. Rzecznik MŚP pomaga przetrwać zmiany
29 sty 2026

W obliczu dynamicznych zmian w prawie gospodarczym i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców odgrywa kluczową rolę w ochronie praw firm. Biuro Rzecznika intensyfikuje działania na rzecz uproszczenia procedur, zwiększenia pewności prawa i wsparcia przedsiębiorców w praktyce.
Jedno z rodziców rozlicza się według skali, a drugie liniowo. Co z ulgą na dziecko?
29 sty 2026

Mimo że ulga na dziecko jest najczęściej stosowaną przez polskich podatników ulgą, nie każdy może z niej skorzystać. Takiej możliwości nie mają np. osoby opodatkowanie liniowo. Jednak co w przypadku, gdy jeden z małżonków jest opodatkowany według skali, a drugi liniowo?

REKLAMA

Darowizna od siostry pozostającej w związku małżeńskim. Skarbówka wyjaśnia zasady podatkowe
29 sty 2026

Darowizny w rodzinie niemal zawsze budzą ogromne emocje. Zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzą wysokie kwoty, wspólność majątkowa małżeńska i pytanie, czy skarbówka nie upomni się o swoje. Najnowsze stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje, że nawet przy darowiźnie z majątku wspólnego można spać spokojnie, o ile spełni się konkretne warunki.
VAT w Szwajcarii wynosi 8,1 proc. Będzie podnoszony przez 10 lat o 0,8 pkt proc. rocznie. Cel: wydatki na obronność i bezpieczeństwo
29 sty 2026

Ze względu na pogarszającą się sytuację geopolityczną Szwajcaria zamierza zwiększyć od 2028 r. wydatki na obronę i bezpieczeństwo o 31 mld franków szwajcarskich (40,4 mld dol.), a w ich finansowaniu ma pomóc podniesienie podatku od towarów i usług – poinformował w 28 stycznia 2026 r. rząd w Bernie.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA