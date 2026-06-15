REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF 2027. MF odpowiada na obawy przedsiębiorców dotyczące wysokich kar

KSeF 2027. MF odpowiada na obawy przedsiębiorców dotyczące wysokich kar

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 czerwca 2026, 06:34
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ksef faktury
KSeF 2027. Ministerstwo Finansów odpowiada na obawy przedsiębiorców dotyczące wysokich kar
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2027 roku zaczną obowiązywać administracyjne kary pieniężne za naruszenia związane z Krajowym Systemem e-Faktur. W interpelacji poselskiej pojawiły się pytania o możliwość złagodzenia sankcji i większą ochronę podatników. Ministerstwo Finansów przekonuje jednak, że mechanizmy ochronne oraz zasady miarkowania kar zostały już uwzględnione w obowiązujących przepisach.

rozwiń >

Czy przedsiębiorcom grożą zbyt wysokie kary za błędy związane z KSeF? To pytanie wybrzmiewa z interpelacji poselskiej skierowanej do Ministerstwa Finansów. Poseł Włodzisław Giziński zwraca uwagę, że sankcje przewidziane za naruszenia obowiązków w Krajowym Systemie e-Faktur mogą sięgać nawet 100 proc. kwoty VAT wykazanej na fakturze. Resort finansów odpowiada, że przepisy przewidują już mechanizmy ochronne, możliwość miarkowania kar oraz odstąpienia od sankcji w szczególnych przypadkach. Wyjaśnia także, dlaczego administracyjne kary zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2027 r.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

Przedsiębiorcy obawiają się wysokich sankcji związanych z KSeF od 1 stycznia 2027 r.

„W związku z wdrażaniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz planowanym wejściem w życie od 1 stycznia 2027 r. administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia obowiązków systemowych związki pracodawców polskich wskazują na konieczność ponownej analizy poziomu oraz konstrukcji przewidzianych sankcji" - pisze poseł Włodzisław Giziński w interpelacji.

„W Polsce proces przygotowawczy reformy elektronicznego fakturowania trwał około pięciu lat, a w jego trakcie wystąpiły zmiany harmonogramu i problemy techniczne. Skrócony czas implementacji zwiększył poziom niepewności po stronie firm i podniósł koszty dostosowawcze.

Szczególne zaniepokojenie przedsiębiorców budzi wysokość projektowanych sankcji administracyjnych. Zgodnie z ustawą o VAT kara może wynieść do 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze albo do 18,7% kwoty należności ogółem – w przypadku faktur bez wykazanego VAT” - podkreśla Giziński.

REKLAMA

Szkolenie online: VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania
Autopromocja

Szkolenie online:
VAT 2026 i KSeF 2.0 w praktyce – FA(3) oraz bezpieczne wdrożenie e-fakturowania

Sprawdź

Argumenty za zmianą przepisów przed wejściem kar w życie

Jego zdaniem, w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach UE polski model jest istotnie bardziej restrykcyjny. W ocenie polskich pracodawców obecne regulacje nie uwzględniają w wystarczającym stopniu zasady proporcjonalności ani specyfiki początkowego okresu funkcjonowania nowego systemu, w którym część naruszeń może wynikać z błędów technicznych lub organizacyjnych, a nie z celowego działania podatnika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nakładanie bardzo wysokich sankcji w warunkach trwającej stabilizacji systemu może prowadzić do nadmiernego ryzyka finansowego, szczególnie dla sektora MŚP. Ponieważ jest jeszcze czas na dokonanie korekty przepisów przed wejściem sankcji w życie w 2027 r., poseł pyta czy rozważana jest możliwość wprowadzenia takich rozwiązań jak:

  • obniżenie maksymalnych progów sankcji administracyjnych i wprowadzenie realnych mechanizmów miarkowania kar,
  • zapewnienie ochrony podatnikom w przypadku naruszeń wynikających z przyczyn od nich niezależnych, w tym problemów systemowych,
  • przyjęcie zasady, zgodnie z którą w początkowym okresie obowiązywania sankcji priorytetem będzie edukacja i wsparcie, a nie represyjność?
Zobacz również:

Ministerstwo Finansów: sankcje mają zapewnić skuteczność i powszechność KSeF

„Sankcje w KSeF zostały wprowadzone przede wszystkim po to, aby zapewnić skuteczność i powszechność działania systemu” - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację. Podstawowym celem sankcji jest zapewnienie terminowego wystawiania i przesyłania faktur w KSeF. Drugim celem sankcji jest uszczelnienie systemu VAT i ograniczenie nadużyć podatkowych.

Sankcje pełnią także funkcję porządkującą i organizacyjną. W praktyce sankcje KSeF mają więc na celu realizację kilka funkcji jednocześnie.

Kary dopiero od 2027 roku. Fiskus stawia na edukację podatników

Jak wskazano kary pieniężne, o których mowa w art. 106ni ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) za naruszenia związane z KSeF będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2027 r. „Dzięki odroczeniu sankcji podatnicy będą mieli więcej czasu na dostosowanie się do nowych regulacji bez obawy o negatywne konsekwencje” - stwierdza MF.

Administracja skarbowa skupia swoje działania na edukowaniu podatników oraz wspiera ich w prawidłowym wypełnianiu nowego obowiązku. Tak więc okres odroczenia będzie służył dostosowaniu się podatników do nowych wymogów oraz poznaniu funkcjonalności systemu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych sankcji. W art. 106ni jest przewidziane także wyłączenie już w 2026 r. odpowiedzialności także karno-skarbowej za błędne stosowanie KSeF.

Miarkowanie kar i możliwość odstąpienia od sankcji

Dodatkowo − jak wskazuje Ministerstwo Finansów − zwrócić należy uwagę, że w zakresie nieuregulowanym do nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVA ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), dalej: KPA.

W sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu będą stosowane przepisy m.in. art. 189d KPA. W zależności od wagi popełnionego wykroczenia kara pieniężna w wyniku prowadzonego postępowania będzie miarkowana.

Wymierzając administracyjną karę pieniężną, organ administracji publicznej będzie brał pod uwagę wagę i okoliczności naruszenia prawa, częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku, uprzednie ukaranie za to samo zachowanie, stopień przyczynienia się strony, działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa, wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, a w przypadku osoby fizycznej warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana.

„W przypadku gdy do naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej, organ podatkowy będzie mógł także odstąpić od nałożenia kary” - podkreśla resort finansów.

Tryb offline24 ma chronić firmy przed problemami technicznymi

Odnosząc się do kwestii zapewnienia ochrony podatnika w przypadku naruszeń wynikających z przyczyn niezależnych od niego, warto wskazać na tzw. tryb offline24, czyli rozwiązanie, z którego można skorzystać między innymi w razie trudności w wystawianiu i przesyłaniu e-faktur do KSeF wynikających z jakości sieci transmisyjnej lub braku połączenia z Internetem.

Rozwiązanie stanowi odpowiedź na obawy przedsiębiorców związane z wydłużonym czasem oczekiwania na przetworzenie się faktur w KSeF. Procedury związane ze stosowaniem trybu offline24 określa art. 106nda ustawy o podatku od towarów i usług.

VAT 2026. Komentarz

Resort finansów: postulaty przedsiębiorców są już uwzględnione w przepisach

W związku z powyższym postulaty wskazane w interpelacji tj. obniżenia maksymalnych progów sankcji administracyjnych i wprowadzenie realnych mechanizmów miarkowania kar, zapewnienie ochrony podatnika w przypadku naruszeń wynikających z przyczyn niezależnych od niego, w tym problemów systemowych oraz przyjęcie zasady, że w początkowym okresie obowiązywania sankcji priorytetem będzie edukacja i wsparcie, a nie represyjność – są już przewidziane w ustawie wdrażającej KSeF obligatoryjny.

Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki odpowiedzi na interpelację udzielił Zbigniew Stawicki, Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów

Podstawa prawna

Interpelacja nr 17163 do ministra finansów i gospodarki w sprawie sankcji administracyjnych związanych z wejściem w życie Krajowego Systemu e-Faktur. Zgłaszający: Włodzisław Giziński. Data wpływu: 14-05-2026

Powiązane
Rząd jednak zmienia zasady opieki nad seniorami. Nowe obowiązki dla gmin i opiekunów
Rząd jednak zmienia zasady opieki nad seniorami. Nowe obowiązki dla gmin i opiekunów
500 plus dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem. Wszystko już jasne, Komisja Petycji podjęła zaskakującą decyzję, przeszkodą okazały się wysokie koszty
500 plus dla małżeństw z co najmniej 50-letnim stażem. Wszystko już jasne, Komisja Petycji podjęła zaskakującą decyzję, przeszkodą okazały się wysokie koszty
Bon senioralny dla osób 65+. Nowe wsparcie dla tysięcy starszych osób
Bon senioralny dla osób 65+. Nowe wsparcie dla tysięcy starszych osób
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
KSeF a odliczenie VAT – nowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
15 cze 2026

Wokół obowiązkowego korzystania z systemu KSeF oraz jego wpływu na moment odliczenia VAT i rozliczenia w JPK_V7 pojawiły się istotne wątpliwości podatników. Szczególnie problematyczne stały się sytuacje, w których te same faktury funkcjonują jednocześnie poza systemem (papierowo lub e-mailem) oraz w KSeF.
Koniec automatycznych PIT-11? MF odpowiada na zarzuty dotyczące projektu UDER105
15 cze 2026

Ministerstwo Finansów broni swojego projektu deregulacyjnego UDER105, który zakłada zniesienie obowiązku automatycznego przekazywania podatnikom formularzy PIT-11 i innych informacji podatkowych. W odpowiedzi na interpelację posła Janusza Kowalskiego resort przekonuje, że zmiany mają ograniczyć biurokrację i odpowiadają na postępującą cyfryzację rozliczeń podatkowych. Jednocześnie pojawiają się pytania o dostęp do dokumentów dla seniorów, osób wykluczonych cyfrowo oraz możliwość szybkiej weryfikacji danych przekazywanych fiskusowi.
JPK-CIT pod presją krytyki. Eksperci alarmują: nowe obowiązki mogą uderzyć w najmniejsze firmy
12 cze 2026

Rozszerzanie obowiązków raportowych na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa może oznaczać wyższe koszty działalności, więcej formalności i spadek konkurencyjności sektora MŚP. Takie wnioski płyną ze stanowiska Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczącego wdrażania JPK-CIT. Eksperci podkreślają, że cyfryzacja administracji jest potrzebna, ale nie może odbywać się kosztem najmniejszych firm.
Skarbówka potwierdza: od usług doradczych można odliczyć VAT. Dla firm to nawet tysiące złotych oszczędności
11 cze 2026

Przedsiębiorcy wydają na doradców dziesiątki, a czasem setki tysięcy złotych podczas poszukiwania inwestora lub finansowania. Powstaje pytanie: czy od takich usług można odliczyć VAT? Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że tak — pod warunkiem spełnienia kilku istotnych warunków. Dla wielu firm oznacza to możliwość odzyskania znacznych kwot podatku i poprawę płynności finansowej.

REKLAMA

Nadzwyczajny podatek od paliw. Stawka 60%. Obniżka z 75% [projekt ustawy]
11 cze 2026

Stawka 75% obniżona do 60%. Niższy podatek od nadzwyczajnych zysków (tzw. windfall tax) obciążający przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze rynku ropy naftowej, tj. podmiotów będących producentami lub dokonujących obrotu z zagranicą niektórymi paliwami ciekłymi.
KSeF 2027. MF odpowiada na obawy przedsiębiorców dotyczące wysokich kar
15 cze 2026

Od 1 stycznia 2027 roku zaczną obowiązywać administracyjne kary pieniężne za naruszenia związane z Krajowym Systemem e-Faktur. W interpelacji poselskiej pojawiły się pytania o możliwość złagodzenia sankcji i większą ochronę podatników. Ministerstwo Finansów przekonuje jednak, że mechanizmy ochronne oraz zasady miarkowania kar zostały już uwzględnione w obowiązujących przepisach.
Od 1 stycznia 2027 r. początek stosowania kar w KSeF. Nie będzie złagodzenia bo przepisy są już łagodne. Wskaźnik 100% i 18,7%
11 cze 2026

Naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości do 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną w wysokości do 18,7% kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur. Minister Finansów nie zrealizuje postulatu obniżenia maksymalnych progów sankcji administracyjnych i wprowadzenie realnych mechanizmów miarkowania kar – według informacji rządu są już przewidziane w ustawie wdrażającej KSeF.
Ulga podatkowa Freibetrag w Niemczech - wyższe wynagrodzenie netto pracownika delegowanego co miesiąc. Czy trzeba zbierać potwierdzenia kosztów?
10 cze 2026

Pracownicy delegowani do pracy w Niemczech bardzo często ponoszą dodatkowe koszty związane z wykonywaniem pracy za granicą. Niemieckie przepisy podatkowe przewidują możliwość uwzględnienia tych wydatków już w trakcie roku podatkowego poprzez zastosowanie tzw. Freibetrag. Dzięki temu rozwiązaniu pracownik otrzymuje wyższe wynagrodzenie netto co miesiąc, a firma może zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia bez podnoszenia własnych kosztów.

REKLAMA

Nowe prognozy dla Polski. Wiadomo, ile ma wynieść PKB
10 cze 2026

Fitch Global Ratings skorygował prognozy dla polskiej gospodarki na najbliższe lata. Agencja obniżyła oczekiwany wzrost PKB w 2026 roku, wskazując na słabsze dane gospodarcze i gorsze perspektywy dla strefy euro. Jednocześnie eksperci przewidują stabilizację stóp procentowych oraz stopniowe wygaszanie presji inflacyjnej.
Mały ZUS 2027. Wreszcie łagodna podwyżka
10 cze 2026

Rząd przyjął propozycję podniesienia płacy minimalnej do 4950 zł brutto od 1 stycznia 2027 roku. Choć wzrost wyniesie tylko 3 proc., zmiana przełoży się na wyższe składki ZUS dla nowych firm. Sprawdziliśmy, ile zapłacą przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start i Małego ZUS-u oraz o ile wzrosną ich miesięczne koszty.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA