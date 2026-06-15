KSeF 2027. MF odpowiada na obawy przedsiębiorców dotyczące wysokich kar

Od 1 stycznia 2027 roku zaczną obowiązywać administracyjne kary pieniężne za naruszenia związane z Krajowym Systemem e-Faktur. W interpelacji poselskiej pojawiły się pytania o możliwość złagodzenia sankcji i większą ochronę podatników. Ministerstwo Finansów przekonuje jednak, że mechanizmy ochronne oraz zasady miarkowania kar zostały już uwzględnione w obowiązujących przepisach.

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Czy przedsiębiorcom grożą zbyt wysokie kary za błędy związane z KSeF? To pytanie wybrzmiewa z interpelacji poselskiej skierowanej do Ministerstwa Finansów. Poseł Włodzisław Giziński zwraca uwagę, że sankcje przewidziane za naruszenia obowiązków w Krajowym Systemie e-Faktur mogą sięgać nawet 100 proc. kwoty VAT wykazanej na fakturze. Resort finansów odpowiada, że przepisy przewidują już mechanizmy ochronne, możliwość miarkowania kar oraz odstąpienia od sankcji w szczególnych przypadkach. Wyjaśnia także, dlaczego administracyjne kary zaczną obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2027 r.

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Przedsiębiorcy obawiają się wysokich sankcji związanych z KSeF od 1 stycznia 2027 r.

„W związku z wdrażaniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz planowanym wejściem w życie od 1 stycznia 2027 r. administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia obowiązków systemowych związki pracodawców polskich wskazują na konieczność ponownej analizy poziomu oraz konstrukcji przewidzianych sankcji" - pisze poseł Włodzisław Giziński w interpelacji.

„W Polsce proces przygotowawczy reformy elektronicznego fakturowania trwał około pięciu lat, a w jego trakcie wystąpiły zmiany harmonogramu i problemy techniczne. Skrócony czas implementacji zwiększył poziom niepewności po stronie firm i podniósł koszty dostosowawcze.

Szczególne zaniepokojenie przedsiębiorców budzi wysokość projektowanych sankcji administracyjnych. Zgodnie z ustawą o VAT kara może wynieść do 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze albo do 18,7% kwoty należności ogółem – w przypadku faktur bez wykazanego VAT” - podkreśla Giziński.

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Argumenty za zmianą przepisów przed wejściem kar w życie

Jego zdaniem, w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi w innych krajach UE polski model jest istotnie bardziej restrykcyjny. W ocenie polskich pracodawców obecne regulacje nie uwzględniają w wystarczającym stopniu zasady proporcjonalności ani specyfiki początkowego okresu funkcjonowania nowego systemu, w którym część naruszeń może wynikać z błędów technicznych lub organizacyjnych, a nie z celowego działania podatnika.

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Nakładanie bardzo wysokich sankcji w warunkach trwającej stabilizacji systemu może prowadzić do nadmiernego ryzyka finansowego, szczególnie dla sektora MŚP. Ponieważ jest jeszcze czas na dokonanie korekty przepisów przed wejściem sankcji w życie w 2027 r., poseł pyta czy rozważana jest możliwość wprowadzenia takich rozwiązań jak:

obniżenie maksymalnych progów sankcji administracyjnych i wprowadzenie realnych mechanizmów miarkowania kar,

administracyjnych i wprowadzenie realnych mechanizmów miarkowania kar, zapewnienie ochrony podatnikom w przypadku naruszeń wynikających z przyczyn od nich niezależnych, w tym problemów systemowych,

wynikających z przyczyn od nich niezależnych, w tym problemów systemowych, przyjęcie zasady, zgodnie z którą w początkowym okresie obowiązywania sankcji priorytetem będzie edukacja i wsparcie, a nie represyjność?

Ministerstwo Finansów: sankcje mają zapewnić skuteczność i powszechność KSeF

„Sankcje w KSeF zostały wprowadzone przede wszystkim po to, aby zapewnić skuteczność i powszechność działania systemu” - wyjaśnia Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację. Podstawowym celem sankcji jest zapewnienie terminowego wystawiania i przesyłania faktur w KSeF. Drugim celem sankcji jest uszczelnienie systemu VAT i ograniczenie nadużyć podatkowych.

Sankcje pełnią także funkcję porządkującą i organizacyjną. W praktyce sankcje KSeF mają więc na celu realizację kilka funkcji jednocześnie.

Kary dopiero od 2027 roku. Fiskus stawia na edukację podatników

Jak wskazano kary pieniężne, o których mowa w art. 106ni ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) za naruszenia związane z KSeF będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2027 r. „Dzięki odroczeniu sankcji podatnicy będą mieli więcej czasu na dostosowanie się do nowych regulacji bez obawy o negatywne konsekwencje” - stwierdza MF.

Administracja skarbowa skupia swoje działania na edukowaniu podatników oraz wspiera ich w prawidłowym wypełnianiu nowego obowiązku. Tak więc okres odroczenia będzie służył dostosowaniu się podatników do nowych wymogów oraz poznaniu funkcjonalności systemu, bez konieczności ponoszenia dodatkowych sankcji. W art. 106ni jest przewidziane także wyłączenie już w 2026 r. odpowiedzialności także karno-skarbowej za błędne stosowanie KSeF.

Miarkowanie kar i możliwość odstąpienia od sankcji

Dodatkowo − jak wskazuje Ministerstwo Finansów − zwrócić należy uwagę, że w zakresie nieuregulowanym do nakładania kary pieniężnej stosuje się przepisy działu IVA ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), dalej: KPA.

W sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu będą stosowane przepisy m.in. art. 189d KPA. W zależności od wagi popełnionego wykroczenia kara pieniężna w wyniku prowadzonego postępowania będzie miarkowana.

Wymierzając administracyjną karę pieniężną, organ administracji publicznej będzie brał pod uwagę wagę i okoliczności naruszenia prawa, częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku, uprzednie ukaranie za to samo zachowanie, stopień przyczynienia się strony, działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa, wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, a w przypadku osoby fizycznej warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana.

„W przypadku gdy do naruszenia prawa doszło wskutek działania siły wyższej, organ podatkowy będzie mógł także odstąpić od nałożenia kary” - podkreśla resort finansów.

Tryb offline24 ma chronić firmy przed problemami technicznymi

Odnosząc się do kwestii zapewnienia ochrony podatnika w przypadku naruszeń wynikających z przyczyn niezależnych od niego, warto wskazać na tzw. tryb offline24, czyli rozwiązanie, z którego można skorzystać między innymi w razie trudności w wystawianiu i przesyłaniu e-faktur do KSeF wynikających z jakości sieci transmisyjnej lub braku połączenia z Internetem.

Rozwiązanie stanowi odpowiedź na obawy przedsiębiorców związane z wydłużonym czasem oczekiwania na przetworzenie się faktur w KSeF. Procedury związane ze stosowaniem trybu offline24 określa art. 106nda ustawy o podatku od towarów i usług.

VAT 2026. Komentarz

Resort finansów: postulaty przedsiębiorców są już uwzględnione w przepisach

W związku z powyższym postulaty wskazane w interpelacji tj. obniżenia maksymalnych progów sankcji administracyjnych i wprowadzenie realnych mechanizmów miarkowania kar, zapewnienie ochrony podatnika w przypadku naruszeń wynikających z przyczyn niezależnych od niego, w tym problemów systemowych oraz przyjęcie zasady, że w początkowym okresie obowiązywania sankcji priorytetem będzie edukacja i wsparcie, a nie represyjność – są już przewidziane w ustawie wdrażającej KSeF obligatoryjny.

Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki odpowiedzi na interpelację udzielił Zbigniew Stawicki, Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów