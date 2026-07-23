KSeF zmienia gastronomię. Największy problem restauracji nie zaczyna się przy wystawianiu faktury

Choć w gastronomii większość sprzedaży kończy się wydaniem paragonu, obowiązkowy KSeF zmienia sposób obsługi bardziej złożonych zamówień. Największym wyzwaniem nie jest samo wystawienie e-faktury, lecz uporządkowanie procesów, odpowiedzialności i obiegu dokumentów. Eksperci ostrzegają, że błędy mogą oznaczać opóźnienia w rozliczeniach, a nawet problemy z płynnością finansową.

Według danych GUS w Polsce działa ponad 100 tys. lokali gastronomicznych. Większość codziennych transakcji przez nie prowadzonych kończy się wydaniem paragonu. Przy bardziej złożonych zamówieniach o wyższej wartości, takich jak eventy firmowe czy catering konferencyjny, może pojawić się konieczność wystawienia faktury. Dla branży gastronomicznej wyzwaniem będzie nie samo wystawienie faktury w KSeF, lecz uporządkowanie danych, odpowiedzialności i obiegu dokumentów wokół większych zamówień. Jednocześnie zwłoka w dostosowaniu się do wymuszanych przez rządowy system e-faktur zmian może nieść za sobą poważne konsekwencje dla biznesu, w tym nawet ryzyko utraty płynności finansowej.

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Gastronomia odzyskała tempo. Kolejnym wyzwaniem jest obowiązkowy KSeF

Po kilku trudnych latach, naznaczonych pandemią i gwałtownie rosnącą inflacją, gastronomia wraca na ścieżkę wzrostu. Według danych GUS w 2024 r. w Polsce działało ok. 101,5 tys. lokali gastronomicznych – zarówno stałych, jak i sezonowych – czyli o 8,8% więcej niż w 2023 r. W tym samym czasie przychody z działalności gastronomicznej wzrosły o 11%, do 85,2 mld zł. Dane zgromadzone przez POSbistro pokazują natomiast, że w ostatnich dwóch latach najszybciej rosły przychody mniejszych, jednolokalowych biznesów.

Jednocześnie rynek gastronomiczny jest bardzo zróżnicowany pod względem struktury właścicielskiej i organizacji pracy – od rozwiniętych sieci z centralną księgowością po małe, rodzinne lokale. Od 1 lutego 2026 r. obowiązek wystawiania faktur w KSeF objął największych przedsiębiorców, a od 1 kwietnia został rozszerzony na firmy z sektora MŚP. Przewidziano jednak wyjątek dla najmniejszych podatników: do końca 2026 r. poza KSeF faktury mogą wystawiać firmy, u których miesięczna sprzedaż dokumentowana fakturami nie przekracza 10 tys. zł brutto. Mimo tego, wszyscy przedsiębiorcy muszą już być przygotowani na odbieranie ustrukturyzowanych dokumentów w systemie.

W gastronomii królują paragony. Faktury dotyczą najcenniejszych zamówień

W gastronomii proces obsługi gościa rzadko kojarzy się z wystawianiem faktur. Codzienność pracownika lokalu to przyjęcie zamówienia, przyjęcie płatności, przekazanie paragonu, obsługa stolików, przygotowanie i wysyłka zamówienia online, czy też szybka komunikacja między salą a kuchnią. Faktury pojawiają się zwykle w innych sytuacjach: przy zamkniętych wydarzeniach, rezerwacjach dla firm, cateringu, stałej współpracy B2B albo większych zamówieniach grupowych.

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Pracownik restauracji może wystawiać faktury rzadko, ale gdy to już się dzieje, to pojedynczy dokument często opiewa na znacznie wyższą kwotę niż standardowy rachunek przy stoliku. W tym kontekście błąd w danych nabywcy, kwocie, zaliczce lub opisie usługi przestaje być drobną pomyłką administracyjną. Może spowodować zatrzymanie rozliczenia wydarzenia, wydłużyć obieg dokumentów i wymagać kontaktu między lokalem, klientem firmowym, księgowością i dostawcą systemu.

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„W większości lokali gastronomicznych faktury rzeczywiście stanowią niewielki odsetek wszystkich transakcji. Nie oznacza to jednak, że ich wystawianie ma marginalne znaczenie dla działalności lokalu – wręcz przeciwnie. Faktury najczęściej dotyczą transakcji o znacznie wyższej wartości niż standardowa sprzedaż detaliczna, m.in. w rozwijających się segmentach gastronomii, takich jak delivery, catering czy wydarzenia firmowe. Im większy udział takich usług, tym częściej pojawiają się dokumenty wymagające bardziej złożonych rozliczeń i większej dokładności przy wprowadzaniu danych. Dlatego nawet sporadycznie wykonywany proces powinien być dobrze wspierany przez system sprzedażowy, żeby faktura wynikała z rzeczywistej sprzedaży, a nie z ręcznie odtwarzanych ustaleń. W przeciwnym razie, koszt błędu może być nieproporcjonalnie wysoki względem tego, jak rzadko występuje” – mówi Damian Szczypczyk, Key Account Advisor w POSbistro.

KSeF nie ma wpływu na codzienną obsługę paragonów w lokalu. Rządowy system staje się natomiast testem jakości tych procesów, które dziś są realizowane okazjonalnie i często bez jasno zdefiniowanych procedur.

Największe problemy z KSeF zaczynają się jeszcze przed wystawieniem faktury

W gastronomii problemy związane z fakturowaniem zaczynają się jeszcze przed wysłaniem dokumentu do KSeF. Wystawienie faktury za organizację eventu wymaga zebrania i uporządkowania wielu złożonych danych, które często pojawiają się dopiero w trakcie realizacji zamówienia. W praktyce oznacza to konieczność prawidłowego rozliczenia zaliczki i końcowej wartości usługi, przypisania właściwych stawek VAT do poszczególnych pozycji oraz ujęcia ewentualnych zmian w liczbie gości i zakresie świadczonych usług. Jeśli lokal przyjmuje kilka wpłat przed imprezą, a po jej zakończeniu wystawia fakturę końcową, system powinien pozwalać powiązać te dokumenty z jedną sprzedażą i rozliczyć całość bez ręcznego odtwarzania historii zamówienia.

Do tego dochodzą wymagania klientów firmowych, którzy oczekują konkretnych informacji, np. numeru zamówienia, szczegółowego opisu usługi czy wskazania właściwego podmiotu do rozliczenia. Wszystko to sprawia, że przygotowanie poprawnej faktury często odbywa się w dynamicznych warunkach, nierzadko poza standardowymi godzinami pracy i bez bezpośredniego wsparcia księgowości.

Dodatkowym problemem bywa brak jasno określonej odpowiedzialności: jedna osoba ustala szczegóły z klientem, inna zbiera informacje do faktury, a jeszcze kolejna ją wystawia. W kontekście KSeF kluczowe jest więc określenie, kto odpowiada za dane, wysyłkę dokumentu i reakcję na błędy.

„Z naszych doświadczeń wynika, że restauratorzy najczęściej obawiają się sytuacji wyjątkowych, a nie standardowego wystawienia faktury. Zmiany w zamówieniu, konieczność rozliczenia kilku płatności, specjalne potrzeby odnośnie do danych na fakturze, faktury dla różnych podmiotów czy późniejsze korekty to przypadki, które generują najwięcej pytań. Dlatego w gastronomii szczególnie ważne jest, aby system sprzedażowy prowadził użytkownika przez cały proces i ograniczał ryzyko popełnienia błędu” – tłumaczy Damian Szczypczyk.

KSeF nie rozwiąże wszystkiego. Kluczowe będą procedury i systemy

Krajowy System e-Faktur może uporządkować obieg faktur w gastronomii i ułatwić kontrolę nad dokumentami, ale nie rozwiąże wszystkich problemów administracyjnych. Lokale muszą samodzielnie zweryfikować, czy mają uporządkowane procesy księgowe i odpowiednie narzędzia IT do pracy. W praktyce oznacza to konieczność jasnego określenia, kto odpowiada za poszczególne etapy pracy z fakturą i jak wygląda przepływ informacji między zespołem a księgowością.

W dobrze zintegrowanym systemie sprzedażowym dla gastronomii część procesu może odbywać się automatycznie: faktura może być wysyłana do KSeF już po jej zapisaniu, a status dokumentu widoczny w panelu. Automatyzacja nie eliminuje jednak całkowicie roli pracownika. Nadal konieczne jest poprawne zebranie danych, weryfikacja informacji od klienta, konfiguracja uprawnień i reakcja, jeśli dokument wymaga korekty.

„Przewagę będą miały restauracje, w których sprzedaż, fakturowanie i obieg dokumentów są ze sobą połączone. W praktyce oznacza to możliwość obsługi KSeF na poziomie całej firmy, a nie tylko pojedynczego lokalu oraz kontrolę nad statusem faktury bez konieczności ręcznego przekazywania dokumentów między zespołem, centralą i księgowością. Dzięki temu łatwiej uniknąć błędów, szybciej reagować na problemy i ograniczyć ryzyko rozbieżności między dokumentami a rzeczywistą sprzedażą” – wskazuje ekspert.

Technologia nie zastąpi jasno opisanych procedur, ale może znacząco ograniczyć chaos w obiegu dokumentów i liczbę pomyłek. W gastronomii to właśnie połączenie dobrze zaplanowanego procesu i odpowiedniego systemu POS decyduje o tym, czy wystawienie faktury będzie formalnością, czy źródłem problemów.