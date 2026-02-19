REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » INFORLEX: rzetelność ekspertów i szybkość AI – nowe funkcje dla księgowych, kadr i JST

INFORLEX: rzetelność ekspertów i szybkość AI – nowe funkcje dla księgowych, kadr i JST

Subskrybuj nas na Youtube
19 lutego 2026, 08:18
INFORLEX: rzetelność ekspertów i szybkość AI – nowe funkcje dla księgowych, kadr i JST
INFORLEX: rzetelność ekspertów i szybkość AI – nowe funkcje dla księgowych, kadr i JST
tpiwowarski
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Codzienna praca księgowych, kadrowych i urzędników wymaga analizy wyroków, interpretacji oraz bieżących zmian w prawie. To często dziesiątki stron dokumentów i ograniczony czas na podjęcie właściwej decyzji. Kompleksowa baza wiedzy INFORLEX łączy możliwości sztucznej inteligencji z wiedzą ekspertów, aby ułatwić szybkie dotarcie do sedna sprawy. Poniżej przedstawiamy: streszczenia AI orzeczeń i interpretacji, Głos INFORLEX (podcast) oraz codzienny Przegląd Dziennika Ustaw, moduły kompleksowej bazy wiedzy, w których wiarygodna informacja łączy się z nowoczesną technologię.

Nie masz INFORLEX? Skorzystaj z 5-dniowego bezpłatnego dostępu

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Streszczenia AI wyroków i interpretacji podatkowych

W dokumentach opublikowanych w INFORLEX dostępne są krótkie podsumowania przygotowane przy współudziale sztucznej inteligencji — w formie streszczenia oraz syntetycznej tezy.

Funkcjonalność obejmuje:

  • wyroki Naczelnego S±du Administracyjnego (NSA),
  • wyroki wojewódzkich s±dów administracyjnych (WSA),
  • wyroki S±du Najwyższego (SN),
  • interpretacje podatkowe.

Jak to działa?

REKLAMA

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

AI analizuje treść orzeczenia lub interpretacji i wyodrębnia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • główną tezę,
  • istotę problemu prawnego,
  • ostateczne rozstrzygnięcie.

Następnie treść jest weryfikowana przez ekspertów INFORLEX. Dzięki temu użytkownik otrzymuje rzetelne i merytoryczne opracowanie, pozwalające szybko zapoznać się z istotą sprawy bez czytania całego dokumentu.

Przykłady dokumentów

Co daje streszczenie?

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

  • szybkie zrozumienie sedna sprawy,
  • identyfikację kluczowego problemu prawnego,
  • wstępną ocenę, czy dokument wymaga pełnej analizy.

inforlex

inforlex

INFORLEX

Głos INFORLEX – podcast o zmianach w prawie

Nową formą prezentacji aktualności jest Głos INFORLEX — aktualności czytane głosami AI, podcast w formie dialogu. Omawia najciekawsze materiały opublikowane w serwisie INFORLEX, w tym najnowsze zmiany w prawie, nowe orzeczenia, interpretacje oraz publikacje eksperckie.

Podcasty mają formę krótkich „pigułek informacyjnych” — nagrań trwających kilka minut, które w uporządkowany sposób prezentują najważniejsze zagadnienia. Nadzór merytoryczny nad formatem sprawuje Redakcja INFORLEX – masz gwarancję, że przedstawione informacje są wiarygodne.

inforlex

inforlex

INFORLEX

Codzienny Przegląd Dziennika Ustaw

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym bieżąca znajomość przepisów ma bezpośredni wpływ na decyzje i obowiązki zawodowe. Z myślą o księgowych, kadrowych i urzędnikach powstał Przegląd Dziennika Ustaw.

To codzienna publikacja prezentująca najnowsze akty prawne ogłaszane w Dzienniku Ustaw. Użytkownicy INFORLEX otrzymują przejrzyste zestawienie:

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

  • nowych ustaw,
  • rozporządzeń,
  • tekstów jednolitych,

wzbogacone o krótkie, praktyczne omówienia.

Dzięki temu można szybko sprawdzić:

jakie zmiany pojawiły się w systemie prawnym,

  • czego dotyczą nowe regulacje,
  • kiedy akty wchodzą w życie,
  • jakie mogą mieć znaczenie dla prowadzonych spraw.

Zobacz informacje o najnowszych zmianach:

Przegląd Dziennika Ustaw z dnia 6 lutego 2026 roku

Rozwiązanie to nie zastępuje pełnej lektury aktu prawnego, ale pozwala wstępnie ocenić jego znaczenie w konkretnej sytuacji zawodowej.

Dla kogo są te funkcje?

Dla księgowych i biur rachunkowych

  • szybka analiza interpretacji podatkowych,
  • sprawniejsze przeglądanie wyroków NSA i WSA,
  • bieżąca kontrola zmian w przepisach.

Dla kadr i działów płac

  • dostęp do syntez wyroków SN i interpretacji,
  • aktualności w formie podcastu,
  • codzienny przegląd nowych regulacji.

Dla urzędników i osób pracujących z orzecznictwem

  • szybkie dotarcie do tezy i rozstrzygnięcia,
  • uporządkowana informacja o nowych aktach prawnych,
  • wstępna ocena znaczenia dokumentu.

Nie masz INFORLEX? Skorzystaj z 5-dniowego bezpłatnego dostępu

Źródło: INFORLEX
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
INFORLEX: rzetelność ekspertów i szybkość AI – nowe funkcje dla księgowych, kadr i JST
19 lut 2026

Codzienna praca księgowych, kadrowych i urzędników wymaga analizy wyroków, interpretacji oraz bieżących zmian w prawie. To często dziesiątki stron dokumentów i ograniczony czas na podjęcie właściwej decyzji. Kompleksowa baza wiedzy INFORLEX łączy możliwości sztucznej inteligencji z wiedzą ekspertów, aby ułatwić szybkie dotarcie do sedna sprawy. Poniżej przedstawiamy: streszczenia AI orzeczeń i interpretacji, Głos INFORLEX (podcast) oraz codzienny Przegląd Dziennika Ustaw, moduły kompleksowej bazy wiedzy, w których wiarygodna informacja łączy się z nowoczesną technologię.
Gdy żona kupuje udział w mieszkaniu od męża, to jest to zakup na własne cele mieszkaniowe. Może więc skorzystać ze zwolnienia od podatku
19 lut 2026

Czy zakup udziału w mieszkaniu męża, w którym żona i tak już mieszka, można uznać za wydatek dokonany na własne cele mieszkaniowe? W takiej sprawie interpretację indywidualną wydał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Zmiana formy opodatkowania 2026: ryczałt, liniowy czy skala - ostatni dzień na decyzję
19 lut 2026

20 lutego 2026 r. upływa dla większości polskich przedsiębiorców ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na bieżący rok. Czasu zostało niewiele, a konsekwencje pochopnej lub spóźnionej decyzji odczuwalne będą przez kolejnych dwanaście miesięcy. Warto więc w ostatniej chwili, na spokojnie i metodycznie, sprawdzić, czy obecna forma rozliczeń jest nadal optymalna.
Unieważniony kredyt frankowy, a PIT. Czy płacisz podatek po wyroku lub ugodzie?
19 lut 2026

W 2025 r. prawomocny wyrok czy ugoda unieważniający umowę kredytu frankowego uzyskało wielu Polaków. Dla tych kredytobiorców oznacza jednak niespodziewany dylemat: czy i jakie skutki podatkowe należy uwzględnić w zeznaniu PIT za 2025 rok? Odpowiedź zależy od tego, co dokładnie wyrok lub ugoda z bankiem przewiduje i czy podatnik skorzystał wcześniej z którejś z ulg podatkowych.

REKLAMA

Zmiany w KRUS: od 1 kwietnia wchodzi wyższa składka zdrowotna
19 lut 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. wzrośnie składka zdrowotna dla osób ubezpieczonych w KRUS. Nowa stawka obejmie domowników i pomocników rolnika. Zmiana wynika z ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał 2025 r., które wyniosło 9228,64 zł. Sprawdź, kto zapłaci więcej i jakie obowiązki trzeba spełnić, by zachować prawo do świadczeń.
Warunkiem skorzystania z ulgi jest wykazanie związku pomiędzy wydatkiem a niepełnosprawnością
18 lut 2026

W jakich przypadkach pomiędzy wydatkiem a niepełnosprawnością istnieje związek? Choć sprawa może wydawać się subiektywna, to w tym zakresie obowiązują jasne zasady. Warto je znać przed dokonaniem rocznego rozliczenia za 2025 r.
40 zł akcyzy na wkłady do e-papierosów? Jest projekt ustawy Ministerstwa Finansów
18 lut 2026

Wszystkie wkłady do wielorazowych e-papierosów mają być opodatkowane akcyzą w wysokości 40 zł - wynika z projektu ustawy Ministerstwa Finansów. Jednocześnie z daniny zwolnione będą wielorazowe e-papierosy przystosowane do wymiany wkładów.
Ulga WOT w PIT i CIT za 2025 r.: ile odliczysz za każdego zatrudnionego żołnierza i jak wykazać ją w zeznaniu
18 lut 2026

Od rozliczenia za 2025 r. przedsiębiorcy po raz pierwszy skorzystają z nowej ulgi podatkowej z tytułu zatrudniania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz żołnierzy aktywnej rezerwy. Preferencja ma zachęcać firmy do łączenia aktywności zawodowej z pełnieniem służby wojskowej. Ulga może istotnie obniżyć podstawę opodatkowania, zarówno w PIT, jak i w CIT i dotyczy już zeznań składanych wiosną 2026 r.

REKLAMA

Pełna cyfryzacja ksiąg rachunkowych i PKPiR w 2026 r. JPK CIT, JPK PKPiR dużo zmienią w firmach i biurach rachunkowych
18 lut 2026

Obok wejścia w życie obowiązkowego KSeF, rok 2026 przynosi również istotne zmiany w obszarze elektronicznego raportowania danych księgowych. Jednym z największych wyzwań dla firm i biur rachunkowych jest wprowadzenie nowych obowiązków związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK). W szczególności chodzi o JPK_CIT oraz kolejne struktury obejmujące zarówno pełną, jak i uproszczoną księgowość.
KSeF w praktyce: Problemy wynikające z wirtualnego otrzymania faktury w KSeF
19 lut 2026

Otrzymywanie wirtualne, w dodatku z mocy prawa, prywatnego dokumentu (faktury VAT), w dodatku bez obowiązku lub możliwości zapoznania się z jego treścią, jest najważniejszym (choć nie jedynym) kuriozum KSeFu – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA