INFORLEX: rzetelność ekspertów i szybkość AI – nowe funkcje dla księgowych, kadr i JST

Codzienna praca księgowych, kadrowych i urzędników wymaga analizy wyroków, interpretacji oraz bieżących zmian w prawie. To często dziesiątki stron dokumentów i ograniczony czas na podjęcie właściwej decyzji. Kompleksowa baza wiedzy INFORLEX łączy możliwości sztucznej inteligencji z wiedzą ekspertów, aby ułatwić szybkie dotarcie do sedna sprawy. Poniżej przedstawiamy: streszczenia AI orzeczeń i interpretacji, Głos INFORLEX (podcast) oraz codzienny Przegląd Dziennika Ustaw, moduły kompleksowej bazy wiedzy, w których wiarygodna informacja łączy się z nowoczesną technologię.

Streszczenia AI wyroków i interpretacji podatkowych

W dokumentach opublikowanych w INFORLEX dostępne są krótkie podsumowania przygotowane przy współudziale sztucznej inteligencji — w formie streszczenia oraz syntetycznej tezy.

Funkcjonalność obejmuje:

wyroki Naczelnego S±du Administracyjnego (NSA),

wyroki wojewódzkich s±dów administracyjnych (WSA),

wyroki S±du Najwyższego (SN),

interpretacje podatkowe.

Jak to działa?

AI analizuje treść orzeczenia lub interpretacji i wyodrębnia:

główną tezę,

istotę problemu prawnego,

ostateczne rozstrzygnięcie.

Następnie treść jest weryfikowana przez ekspertów INFORLEX. Dzięki temu użytkownik otrzymuje rzetelne i merytoryczne opracowanie, pozwalające szybko zapoznać się z istotą sprawy bez czytania całego dokumentu.

Przykłady dokumentów

Co daje streszczenie?

szybkie zrozumienie sedna sprawy,

identyfikację kluczowego problemu prawnego,

wstępną ocenę, czy dokument wymaga pełnej analizy.

Głos INFORLEX – podcast o zmianach w prawie

Nową formą prezentacji aktualności jest Głos INFORLEX — aktualności czytane głosami AI, podcast w formie dialogu. Omawia najciekawsze materiały opublikowane w serwisie INFORLEX, w tym najnowsze zmiany w prawie, nowe orzeczenia, interpretacje oraz publikacje eksperckie.

Podcasty mają formę krótkich „pigułek informacyjnych” — nagrań trwających kilka minut, które w uporządkowany sposób prezentują najważniejsze zagadnienia. Nadzór merytoryczny nad formatem sprawuje Redakcja INFORLEX – masz gwarancję, że przedstawione informacje są wiarygodne.

Codzienny Przegląd Dziennika Ustaw

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym bieżąca znajomość przepisów ma bezpośredni wpływ na decyzje i obowiązki zawodowe. Z myślą o księgowych, kadrowych i urzędnikach powstał Przegląd Dziennika Ustaw.

To codzienna publikacja prezentująca najnowsze akty prawne ogłaszane w Dzienniku Ustaw. Użytkownicy INFORLEX otrzymują przejrzyste zestawienie:

nowych ustaw,

rozporządzeń,

tekstów jednolitych,

wzbogacone o krótkie, praktyczne omówienia.

Dzięki temu można szybko sprawdzić:

jakie zmiany pojawiły się w systemie prawnym,

czego dotyczą nowe regulacje,

kiedy akty wchodzą w życie,

jakie mogą mieć znaczenie dla prowadzonych spraw.

Zobacz informacje o najnowszych zmianach:

Przegląd Dziennika Ustaw z dnia 6 lutego 2026 roku

Rozwiązanie to nie zastępuje pełnej lektury aktu prawnego, ale pozwala wstępnie ocenić jego znaczenie w konkretnej sytuacji zawodowej.

Dla kogo są te funkcje?

Dla księgowych i biur rachunkowych

szybka analiza interpretacji podatkowych,

sprawniejsze przeglądanie wyroków NSA i WSA,

bieżąca kontrola zmian w przepisach.

Dla kadr i działów płac

dostęp do syntez wyroków SN i interpretacji,

aktualności w formie podcastu,

codzienny przegląd nowych regulacji.

Dla urzędników i osób pracujących z orzecznictwem

szybkie dotarcie do tezy i rozstrzygnięcia,

uporządkowana informacja o nowych aktach prawnych,

wstępna ocena znaczenia dokumentu.

