INFORLEX: rzetelność ekspertów i szybkość AI – nowe funkcje dla księgowych, kadr i JST
REKLAMA
REKLAMA
Codzienna praca księgowych, kadrowych i urzędników wymaga analizy wyroków, interpretacji oraz bieżących zmian w prawie. To często dziesiątki stron dokumentów i ograniczony czas na podjęcie właściwej decyzji. Kompleksowa baza wiedzy INFORLEX łączy możliwości sztucznej inteligencji z wiedzą ekspertów, aby ułatwić szybkie dotarcie do sedna sprawy. Poniżej przedstawiamy: streszczenia AI orzeczeń i interpretacji, Głos INFORLEX (podcast) oraz codzienny Przegląd Dziennika Ustaw, moduły kompleksowej bazy wiedzy, w których wiarygodna informacja łączy się z nowoczesną technologię.
Nie masz INFORLEX? Skorzystaj z 5-dniowego bezpłatnego dostępu
REKLAMA
REKLAMA
Streszczenia AI wyroków i interpretacji podatkowych
W dokumentach opublikowanych w INFORLEX dostępne są krótkie podsumowania przygotowane przy współudziale sztucznej inteligencji — w formie streszczenia oraz syntetycznej tezy.
Funkcjonalność obejmuje:
- wyroki Naczelnego S±du Administracyjnego (NSA),
- wyroki wojewódzkich s±dów administracyjnych (WSA),
- wyroki S±du Najwyższego (SN),
- interpretacje podatkowe.
Jak to działa?
REKLAMA
AI analizuje treść orzeczenia lub interpretacji i wyodrębnia:
- główną tezę,
- istotę problemu prawnego,
- ostateczne rozstrzygnięcie.
Następnie treść jest weryfikowana przez ekspertów INFORLEX. Dzięki temu użytkownik otrzymuje rzetelne i merytoryczne opracowanie, pozwalające szybko zapoznać się z istotą sprawy bez czytania całego dokumentu.
Przykłady dokumentów
- Interpretacja indywidualna z dnia 5 stycznia 2026 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.555.2025.2.JP
- Wyrok SN z dnia 27 lutego 2025 r., sygn. I PSKP 42/24
- Wyrok NSA z dnia 28 maja 2025 r., sygn. I OSK 1226/24
Co daje streszczenie?
- szybkie zrozumienie sedna sprawy,
- identyfikację kluczowego problemu prawnego,
- wstępną ocenę, czy dokument wymaga pełnej analizy.
Głos INFORLEX – podcast o zmianach w prawie
Nową formą prezentacji aktualności jest Głos INFORLEX — aktualności czytane głosami AI, podcast w formie dialogu. Omawia najciekawsze materiały opublikowane w serwisie INFORLEX, w tym najnowsze zmiany w prawie, nowe orzeczenia, interpretacje oraz publikacje eksperckie.
Podcasty mają formę krótkich „pigułek informacyjnych” — nagrań trwających kilka minut, które w uporządkowany sposób prezentują najważniejsze zagadnienia. Nadzór merytoryczny nad formatem sprawuje Redakcja INFORLEX – masz gwarancję, że przedstawione informacje są wiarygodne.
- Posłuchaj o zmianach: Identyfikator wewnętrzny w KSeF, nowe limity amortyzacji samochodów i kontrole ZUS po zmianach
- Certyfikat KSeF, zwolnienie z VAT w 2026 r. i działalność gospodarcza w stażu pracy
- https://www.inforlex.pl/lista?search=g%C5%82os+inforlex&gr=&qs=behavioral&qr=
Codzienny Przegląd Dziennika Ustaw
W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym bieżąca znajomość przepisów ma bezpośredni wpływ na decyzje i obowiązki zawodowe. Z myślą o księgowych, kadrowych i urzędnikach powstał Przegląd Dziennika Ustaw.
To codzienna publikacja prezentująca najnowsze akty prawne ogłaszane w Dzienniku Ustaw. Użytkownicy INFORLEX otrzymują przejrzyste zestawienie:
- nowych ustaw,
- rozporządzeń,
- tekstów jednolitych,
wzbogacone o krótkie, praktyczne omówienia.
Dzięki temu można szybko sprawdzić:
jakie zmiany pojawiły się w systemie prawnym,
- czego dotyczą nowe regulacje,
- kiedy akty wchodzą w życie,
- jakie mogą mieć znaczenie dla prowadzonych spraw.
Zobacz informacje o najnowszych zmianach:
Przegląd Dziennika Ustaw z dnia 6 lutego 2026 roku
Rozwiązanie to nie zastępuje pełnej lektury aktu prawnego, ale pozwala wstępnie ocenić jego znaczenie w konkretnej sytuacji zawodowej.
Dla kogo są te funkcje?
Dla księgowych i biur rachunkowych
- szybka analiza interpretacji podatkowych,
- sprawniejsze przeglądanie wyroków NSA i WSA,
- bieżąca kontrola zmian w przepisach.
Dla kadr i działów płac
- dostęp do syntez wyroków SN i interpretacji,
- aktualności w formie podcastu,
- codzienny przegląd nowych regulacji.
Dla urzędników i osób pracujących z orzecznictwem
- szybkie dotarcie do tezy i rozstrzygnięcia,
- uporządkowana informacja o nowych aktach prawnych,
- wstępna ocena znaczenia dokumentu.
Nie masz INFORLEX? Skorzystaj z 5-dniowego bezpłatnego dostępu
REKLAMA
REKLAMA