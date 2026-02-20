Podrożeją e-papierosy! Fiskus uszczelnia przepisy podatkowe.

Ministerstwo Finansów chce opodatkować wkłady do wielorazowych e-papierosów akcyzą w wysokości 40 zł za sztukę i to niezależnie od technologii urządzenia. Projekt jest już na etapie konsultacji w RCL, a przepisy przejściowe mają dać przedsiębiorcom trzy miesiące na dostosowanie się.

Opodatkowanie wkładów do wielorazowych papierosów elektronicznych

Ministerstwo Finansów przygotowuje nowelizację ustawy akcyzowej, która ma objąć opodatkowaniem wkłady do wielorazowych papierosów elektronicznych. Dotychczas luka w przepisach pozwalała producentom i sprzedawcom unikać daniny poprzez rozdzielną sprzedaż zbiorników i grzałek. Resort chce to zmienić i to szybko, bo już w II kwartale.

Rynek substytutów wyrobów tytoniowych zmienia się w tempie, za którym prawo podatkowe nie nadąża. Od początku września 2025 r. w polskich sklepach pojawiły się e-papierosy działające na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. To urządzenia, których wymienne wkłady nie spełniają obowiązujących definicji wyrobów akcyzowych. Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy, opublikowany w lutym w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, ma tę lukę zamknąć.

Jak obchodzono przepisy

Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami e-papieros to urządzenie umożliwiające wytworzenie i spożycie aerozolu z płynu do papierosów elektronicznych. Definicja ta nie obejmuje jednak poszczególnych komponentów — samego zbiornika ani samej grzałki. Sprzedawcy szybko to dostrzegli: zaczęli oferować zbiorniki i grzałki osobno, nieraz w różne dni tygodnia, co skutecznie eliminowało obowiązek zapłaty akcyzy wynoszącej 40 zł za sztukę w przypadku jednorazowych e-papierosów. Ministerstwo Finansów przyznaje wprost, że brak danych na temat skali tego procederu wynika właśnie z luki prawnej. Skoro produkty nie były formalnie wyrobami akcyzowymi, nie podlegały ewidencji akcyzowej.

Nowa kategoria wyrobu akcyzowego

Zaproponowane rozwiązanie polega na stworzeniu nowego rodzaju wyrobów akcyzowych: wkładów do wielorazowych e-papierosów lub urządzeń wielofunkcyjnych. Kategoria ta obejmie wszystkie zbiorniki na płyn do papierosów elektronicznych, w tym puste, przeznaczone do napełniania, niezależnie od technologii zastosowanej w urządzeniu. Chodzi więc nie tylko o grzałkę elektryczną, lecz także o indukcję elektromagnetyczną, podczerwień czy ultradźwięki, jeśli takie urządzenia pojawią się w przyszłości. Stawka akcyzy dla nowej kategorii ma wynosić 40 zł za sztukę, tyle samo, ile dziś pobierane jest od wielorazowych e-papierosów i urządzeń wielofunkcyjnych. Jednocześnie definicja jednorazowych i wielorazowych e-papierosów zostanie zawężona, wyłączone z niej zostaną wkłady, które dotychczas formalnie mieściły się w tych kategoriach.

REKLAMA

Co pozostaje bez zmian

Projekt nie ingeruje we wszystkie elementy systemu akcyzowego. Płyn zawarty we wkładach nadal będzie podlegał opodatkowaniu akcyzą. Bez zmian pozostaną również zasady opodatkowania jednorazowych e-papierosów stawką 40 zł za sztukę. Wielorazowe e-papierosy z fabrycznie zamontowanymi na stałe zbiornikami zachowają dotychczasowy status wyrobu akcyzowego. Natomiast same urządzenia z wymiennymi wkładami, tzw. doły lub bazy, przestaną być opodatkowane, ponieważ akcyza będzie pobierana już na poziomie wkładu.

Urządzenia wielofunkcyjne, umożliwiające wytwarzanie aerozolu zarówno z płynu do e-papierosów, jak i z wyrobów nowatorskich, pozostaną opodatkowane niezależnie od tego, czy wkłady są w nich zamontowane na stałe, czy podlegają wymianie.

Vacatio legis i przepisy przejściowe

Projekt przewiduje sześciomiesięczne vacatio legis od ogłoszenia ustawy. Wcześniej, bo już po trzech miesiącach od publikacji, mają wejść w życie przepisy przejściowe. Dadzą one przedsiębiorcom czas na rejestrację i uzyskanie wymaganych zezwoleń akcyzowych, dopełnienie obowiązków dotyczących oznaczania znakami akcyzy, a wytwórcom banderol — na wyprodukowanie nowych znaków akcyzowych. Administracja podatkowa będzie mogła w tym czasie dostosować systemy informatyczne. Projekt ma być przyjęty przez Radę ministrów w II kwartale tego roku.