Nie dwa, ale aż trzynaście dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy. Jakie są szanse na tyle dni wolnych w tym roku

Ile dodatkowych dni wolnych od pracy 2026: dwa, cztery czy dziewięć. Kiedy i z jakiego tytułu, co z dodatkowym wolnym za święto w niedzielę. Robimy bilans aktualnych i postulowanych przepisów, które mają zasadniczo wydłużyć liczbę dni ustawowo wolnych od pracy, bo taka jest pilna potrzeba w obecnym stanie rynku pracy.

Kolejne medialne rozważania o dodatkowych dniach wolnych od pracy pokazują, jak bardzo narasta ten problem – nie tylko w kontekście work-life-balance, wypalenia zawodowego, potrzeby skrócenia czasu pracy do czterodniowego tygodnia czy obciążenia godzinami nadliczbowymi.

To pilna konieczność, wynikająca także z przestarzałych przepisów prawa pracy, w tym kodeksu pracy. Najbardziej krytykowane są te, które dotyczą urlopu wypoczynkowego – zarówno co do samego jego wymiaru, jak i dzielenia pracowników na dwie kategorie: tych, których należy się 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku i tych, którzy mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni.

Być może rząd w końcu zdecyduje się na urlopową rewolucję w kodeksie pracy. Jeśli zastosuje się do wniosku związków zawodowych, roczny wymiar urlopu wypoczynkowego może zostać zwiększony o 9 dodatkowych dni wolnych.

Dodatkowe dni wolne 2026: dwa dodatkowe dni wolne za święta w soboty

Tu sprawa jest jasna i klarowna. Od dawna w prawie pracy zapisano regułę, iż za święto wypadające w sobotę pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny. Chodzi przy tym o święto, które mocą innego przepisu jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

W 2026 roku mamy dwa takie przypadki: 15 sierpnia to święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny a zarazem Święto Wojska Polskiego) oraz 26 grudnia kiedy to wypada drugi dzień Bożego Narodzenia).

Kwestię dla pracowników budżetówki już na początku roku uregulował zarządzeniem premier. Zgodnie z tym aktem prawnym za sobotę 15 sierpnia pracownicy odbiorą dzień wolny w piątek 14 sierpnia, dzięki czemu będzie to tak zwany długi weekend sierpniowy.

Z kolei za sobotę 1 listopada wolny dla pracowników opłacanych z budżetu będzie poniedziałek 27 grudnia – w ten sposób święta Bożego Narodzenia wydłużą się o jeden dzień.

A co z pracownikami zatrudnionymi w firmach prywatnych?

Tam pracodawcy mają swobodę, oczywiście ograniczoną przepisami regulującymi zasady rozliczania czasu pracy, ale zazwyczaj idą śladami budżetówki. To oznaczy, że także w firmach prywatnych będzie długi weekend sierpniowy oraz dłuższe Boże Narodzenie. Choć są też takie firmy, któ®e zamiast poniedziałku 27 grudnia za sobotę 1 listopada wolą pracownikom dać dodatkowy dzień wolny nie na przedłużenie Bożego Narodzenia, ale na świętowanie Nowego Roku i ten dodatkowy dzień wolny zarządzą na 31 grudnia 2026 r.

REKLAMA

Dwa dodatkowe wolne od pracy 2026: za święto w niedzielę – ale czy będą?

Najpierw rozgorzałą dyskusja, dlaczego niedziele w prawie pracy są dyskryminowane względem sobót – bo skoro od dawna ustawa stanowi, iż za święto wypadające w sobotę pracownikom należy się dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy, to dlaczego reguła ta nie ma zastosowania do niedziel i świąt wypadających w ten dzień?

Ostatecznie do Sejmu trafiła petycja w tej sprawie. Zgodnie z nią należy znowelizować kodeks pracy i inne przepisy prawa pracy tak, by także za święto wypadające w niedzielę były dodatkowe dni ustawowo wolne od pracy.

Patrząc w kalendarz 2026, bój idzie o dwie niedziele – wielkanocną czyli 5 kwietnia oraz Wszystkich Świętych czyli 1 listopada.

Dodatkowe dni wolne od pracy 2026: co z urlopem 35-dniowym

Niemal równoległe z opcją czterodniowego tygodnia pracy w 2024 r. pojawił się postulat związków zawodowych, kierowany do rządu – o wydłużenie urlopów wypoczynkowych o 9 dni. Po rewolucji w kodeksie pracy dotyczącej przepisów regulujących urlopy wypoczynkowe, nowy wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na etacie miał wynosić 35 dni w roku.

Związkowcy argumentowali, że obecne przepisy kodeksu pracy z tego zakresu pochodzą sprzed pół wieku – wtedy była zupełnie inna rzeczywistość odnośnie potrzeb pracowników i możliwości pracodawców. Teraz, w epoce work-life balance potrzebny jest taki roczny urlop wypoczynkowy, by nie raz a dwa razy w roku można było korzystać z niego w wymiarze co najmniej 14 dni. Słowem – by nie było dylematu czy wykorzystać urlop wypoczynkowy latem, czy zimą, ale zaplanować go w wymiarze umożliwiającym realny wypoczynek, w tym z rodziną, na oba te sezony.

Rząd nie odrzucił tego postulatu. Przyjął go i obiecał podjąć pracę nad stosowną nowelizacją kodeksu pracy. Do rozpatrzenia, poza wymiarem ma też być kwestia zrównania w prawach wszystkich pracowników co do wymiaru rocznego urlopu wypoczynkowego. Nowy – 35-dniowy urlop wypoczynkowy miałby być dostępny dla każdego zatrudnionego na etacie, niezależnie od tego czy dopiero pracę zaczyna czy ma już odpowiedni staż pracy.

Na razie wciąż jednak nie ma nawet założeń do projektu ustawy nowelizacyjnej – szanse, że już w 2026 roku przybędzie nawet 9 dodatkowych dni wolnych od pracy z tytułu nowego wymiaru rocznego urlopu wypoczynkowego nie są więc duże, ale i pomyślny finał zapowiadanej rewolucji w kodeksie pracy odnośnie urlopów wypoczynkowych nie jest też wciąż niemożliwy.