REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Nie dwa, ale aż trzynaście dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy. Jakie są szanse na tyle dni wolnych w tym roku

Nie dwa, ale aż trzynaście dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy. Jakie są szanse na tyle dni wolnych w tym roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 marca 2026, 15:09
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Dodatkowe w roku dni wolne od pracy pozwoliłyby lepiej równoważyć karierę z życiem rodzinnym
Dodatkowe dni w roku wolne od pracy to pilna konieczność - nie tylko ze względu na work-life balance
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile dodatkowych dni wolnych od pracy 2026: dwa, cztery czy dziewięć. Kiedy i z jakiego tytułu, co z dodatkowym wolnym za święto w niedzielę. Robimy bilans aktualnych i postulowanych przepisów, które mają zasadniczo wydłużyć liczbę dni ustawowo wolnych od pracy, bo taka jest pilna potrzeba w obecnym stanie rynku pracy.

Kolejne medialne rozważania o dodatkowych dniach wolnych od pracy pokazują, jak bardzo narasta ten problem – nie tylko w kontekście work-life-balance, wypalenia zawodowego, potrzeby skrócenia czasu pracy do czterodniowego tygodnia czy obciążenia godzinami nadliczbowymi.
To pilna konieczność, wynikająca także z przestarzałych przepisów prawa pracy, w tym kodeksu pracy. Najbardziej krytykowane są te, które dotyczą urlopu wypoczynkowego – zarówno co do samego jego wymiaru, jak i dzielenia pracowników na dwie kategorie: tych, których należy się 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku i tych, którzy mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni.
Być może rząd w końcu zdecyduje się na urlopową rewolucję w kodeksie pracy. Jeśli zastosuje się do wniosku związków zawodowych, roczny wymiar urlopu wypoczynkowego może zostać zwiększony o 9 dodatkowych dni wolnych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Dodatkowe dni wolne 2026: dwa dodatkowe dni wolne za święta w soboty

Tu sprawa jest jasna i klarowna. Od dawna w prawie pracy zapisano regułę, iż za święto wypadające w sobotę pracownikowi należy się dodatkowy dzień wolny. Chodzi przy tym o święto, które mocą innego przepisu jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
W 2026 roku mamy dwa takie przypadki: 15 sierpnia to święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny a zarazem Święto Wojska Polskiego) oraz 26 grudnia kiedy to wypada drugi dzień Bożego Narodzenia).

Kwestię dla pracowników budżetówki już na początku roku uregulował zarządzeniem premier. Zgodnie z tym aktem prawnym za sobotę 15 sierpnia pracownicy odbiorą dzień wolny w piątek 14 sierpnia, dzięki czemu będzie to tak zwany długi weekend sierpniowy.
Z kolei za sobotę 1 listopada wolny dla pracowników opłacanych z budżetu będzie poniedziałek 27 grudnia – w ten sposób święta Bożego Narodzenia wydłużą się o jeden dzień.

A co z pracownikami zatrudnionymi w firmach prywatnych?
Tam pracodawcy mają swobodę, oczywiście ograniczoną przepisami regulującymi zasady rozliczania czasu pracy, ale zazwyczaj idą śladami budżetówki. To oznaczy, że także w firmach prywatnych będzie długi weekend sierpniowy oraz dłuższe Boże Narodzenie. Choć są też takie firmy, któ®e zamiast poniedziałku 27 grudnia za sobotę 1 listopada wolą pracownikom dać dodatkowy dzień wolny nie na przedłużenie Bożego Narodzenia, ale na świętowanie Nowego Roku i ten dodatkowy dzień wolny zarządzą na 31 grudnia 2026 r.

REKLAMA

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

Dwa dodatkowe wolne od pracy 2026: za święto w niedzielę – ale czy będą?

Najpierw rozgorzałą dyskusja, dlaczego niedziele w prawie pracy są dyskryminowane względem sobót – bo skoro od dawna ustawa stanowi, iż za święto wypadające w sobotę pracownikom należy się dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy, to dlaczego reguła ta nie ma zastosowania do niedziel i świąt wypadających w ten dzień?
Ostatecznie do Sejmu trafiła petycja w tej sprawie. Zgodnie z nią należy znowelizować kodeks pracy i inne przepisy prawa pracy tak, by także za święto wypadające w niedzielę były dodatkowe dni ustawowo wolne od pracy.
Patrząc w kalendarz 2026, bój idzie o dwie niedziele – wielkanocną czyli 5 kwietnia oraz Wszystkich Świętych czyli 1 listopada.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowe dni wolne od pracy 2026: co z urlopem 35-dniowym

Niemal równoległe z opcją czterodniowego tygodnia pracy w 2024 r. pojawił się postulat związków zawodowych, kierowany do rządu – o wydłużenie urlopów wypoczynkowych o 9 dni. Po rewolucji w kodeksie pracy dotyczącej przepisów regulujących urlopy wypoczynkowe, nowy wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na etacie miał wynosić 35 dni w roku.
Związkowcy argumentowali, że obecne przepisy kodeksu pracy z tego zakresu pochodzą sprzed pół wieku – wtedy była zupełnie inna rzeczywistość odnośnie potrzeb pracowników i możliwości pracodawców. Teraz, w epoce work-life balance potrzebny jest taki roczny urlop wypoczynkowy, by nie raz a dwa razy w roku można było korzystać z niego w wymiarze co najmniej 14 dni. Słowem – by nie było dylematu czy wykorzystać urlop wypoczynkowy latem, czy zimą, ale zaplanować go w wymiarze umożliwiającym realny wypoczynek, w tym z rodziną, na oba te sezony.

Rząd nie odrzucił tego postulatu. Przyjął go i obiecał podjąć pracę nad stosowną nowelizacją kodeksu pracy. Do rozpatrzenia, poza wymiarem ma też być kwestia zrównania w prawach wszystkich pracowników co do wymiaru rocznego urlopu wypoczynkowego. Nowy – 35-dniowy urlop wypoczynkowy miałby być dostępny dla każdego zatrudnionego na etacie, niezależnie od tego czy dopiero pracę zaczyna czy ma już odpowiedni staż pracy.
Na razie wciąż jednak nie ma nawet założeń do projektu ustawy nowelizacyjnej – szanse, że już w 2026 roku przybędzie nawet 9 dodatkowych dni wolnych od pracy z tytułu nowego wymiaru rocznego urlopu wypoczynkowego nie są więc duże, ale i pomyślny finał zapowiadanej rewolucji w kodeksie pracy odnośnie urlopów wypoczynkowych nie jest też wciąż niemożliwy.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Nie dwa, ale aż trzynaście dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy. Jakie są szanse na tyle dni wolnych w tym roku
08 mar 2026

Ile dodatkowych dni wolnych od pracy 2026: dwa, cztery czy dziewięć. Kiedy i z jakiego tytułu, co z dodatkowym wolnym za święto w niedzielę. Robimy bilans aktualnych i postulowanych przepisów, które mają zasadniczo wydłużyć liczbę dni ustawowo wolnych od pracy, bo taka jest pilna potrzeba w obecnym stanie rynku pracy.
Prof. Modzelewski: Faktura wysłana do KSeF nie jest „wprowadzona do obrotu prawnego” – to dokument wewnętrzny wystawcy
08 mar 2026

Po pierwszym miesiącu obowiązywania zmian w zasadach fakturowania już wiemy, że lista nonsensów, które narzucono podatnikom, jest dłuższa niż powszechnie sądzono. O wielu z nich pisałem (z reguły bez jakiejkolwiek reakcji ze strony autorów tych przepisów – dziś wolą już siedzieć cicho). Dziś jeszcze raz o jednym z najważniejszych, czyli o samej koncepcji WYSTAWIENIA faktury ustrukturyzowanej.
Polacy nie przestają pomagać. Kogo najczęściej wspierają PIT-em?
06 mar 2026

Podobnie jak przed rokiem, także obecnie niemal trzy czwarte podatników chce przekazać 1,5 proc. PIT na organizacje pożytku publicznego - czytamy „Pb".
NIS2 wchodzi do Polski. Nawrocki podpisał ustawę, firmy muszą działać natychmiast – kary sięgną 10 mln euro
05 mar 2026

Polska wchodzi w nową erę cyberbezpieczeństwa. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wdrażającą dyrektywę NIS2, która radykalnie zaostrza odpowiedzialność firm i instytucji za ochronę systemów IT. Nowe przepisy oznaczają surowe obowiązki dla zarządów oraz kary finansowe sięgające nawet 10 mln euro lub 2 proc. rocznych przychodów. Część regulacji dotyczących dostawców wysokiego ryzyka trafi jeszcze do kontroli następczej w Trybunale Konstytucyjnym, ale sama ustawa wchodzi w życie.

REKLAMA

Nowa baza interpretacji podatkowych. Rząd chce ułatwić życie podatnikom - w zakresie podatków i opłat lokalnych
08 mar 2026

Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który ma zwiększyć przejrzystość w podatkach lokalnych. Kluczową zmianą będzie publikowanie interpretacji samorządowych w jednej ogólnopolskiej bazie – EUREKA. Dzięki temu podatnicy będą mogli szybciej sprawdzić, jak gminy interpretują przepisy i łatwiej powoływać się na wcześniejsze rozstrzygnięcia.
5 sygnałów, że Twojej firmie jest potrzebny outsourcing BPO
05 mar 2026

Outsourcing procesów biznesowych przestał być narzędziem jedynie dużych korporacji. Coraz częściej sięgają po niego firmy średnie i rosnące, które widzą w nim sposób na skalowanie działalności, uporządkowanie obszarów back office i ograniczenie ryzyk operacyjnych. W Polsce ten trend widać bardzo wyraźnie – sektor nowoczesnych usług biznesowych (w tym centrów BPO) należy dziś do najszybciej rosnących gałęzi gospodarki i zatrudnia już kilkaset tysięcy specjalistów, obsługujących procesy dla firm z całego świata. Coraz większa część tych usług to nie proste zadania administracyjne, ale pełne przejęcie złożonych procesów back office od średnich i rosnących firm, które chcą skalować się szybciej i bezpieczniej. Nie każda organizacja jest jednak gotowa na taki krok. Jest kilka sygnałów, które pojawiają się zanim jeszcze zapadnie decyzja o outsourcingu, i to one najczęściej wskazują, że firma jest na odpowiednim etapie do zmiany
Awantura o KSeF: prezerwatywy na NIP rządu, spory polityczne, oszustwa i awaria.
05 mar 2026

Zakup prezerwatyw na NIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stał się symbolem szerszego sporu o Krajowy System e-Faktur. Za anegdotycznym incydentem kryją się poważne pytania o bezpieczeństwo danych, podatność systemu na nadużycia i polityczne konsekwencje cyfryzacji obrotu gospodarczego.
Mit miliardów z VAT pęka. Nowy raport: budżet nie zarobi fortuny na domykaniu luki
05 mar 2026

Rząd nie powinien liczyć na spektakularne miliardy z uszczelniania VAT – wynika z raportu, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Eksperci wskazują, że luka podatkowa jest dziś znacznie mniejsza niż się powszechnie uważa, a jej dalsze ograniczanie może przynieść zaledwie symboliczne wpływy do budżetu.

REKLAMA

Pułapka w e-PIT w 2026 roku. Skarbówka zmienia zdanie - klimatyzacja już nie do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Można stracić tysiące złotych
05 mar 2026

Dla Polaków, którzy w ostatnich latach zainwestowali w klimatyzatory z funkcją grzania, marzec 2026 roku przyniósł fatalne wieści. Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) niespodziewanie zmienił interpretację przepisów dotyczących ulgi termomodernizacyjnej. To, co jeszcze niedawno było promowane jako ekologiczna inwestycja, dziś staje się powodem do kontroli i konieczności zwrotu podatku.
KSeF wywróci rynek księgowości? Nadchodzi moment prawdy dla tysięcy firm w Polsce
08 mar 2026

Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) może stać się początkiem największej transformacji rynku usług księgowych od lat. Eksperci ostrzegają: to nie jest tylko zwykła zmiana technologiczna. To prawdziwy test dojrzałości operacyjnej, który dla wielu firm może oznaczać konieczność kosztownych inwestycji albo marginalizację.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA