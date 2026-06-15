Procedura VAT OSS w e-commerce: kiedy faktycznie upraszcza rozliczenie, a kiedy nie powinna być stosowana. Faktury, kasa fiskalna, KSeF, zwroty i reklamacje

Procedura OSS została stworzona po to, by uprościć rozliczanie VAT od określonych transakcji B2C w Unii Europejskiej. Z oficjalnych wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że obejmuje ona przede wszystkim wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, wybrane usługi świadczone konsumentom oraz niektóre dostawy krajowe realizowane za pośrednictwem interfejsów elektronicznych. Jej sens jest prosty: zamiast rejestrować się do VAT osobno w wielu państwach UE, podatnik może rozliczyć zagraniczny VAT w jednym państwie identyfikacji. Jednocześnie poprawna analiza nie powinna zaczynać się od pytania o samą rejestrację do OSS, lecz od kwalifikacji modelu sprzedaży: skąd wysyłany jest towar, kto jest nabywcą, kto jest importerem, czy mamy do czynienia z WSTO czy ze sprzedażą na odległość towarów importowanych (SOTI) lub sprzedażą krajową i gdzie znajduje się miejsce opodatkowania. Dopiero po przejściu przez te etapy można ocenić, czy OSS upraszcza rozliczenie, czy też byłby użyty nieprawidłowo.

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Punktem wyjścia jest definicja transakcji, a nie nazwa procedury

Dla sprzedaży towarów do konsumentów w UE zasadnicze znaczenie ma rozróżnienie pomiędzy wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość (WSTO) a sprzedażą na odległość towarów importowanych tj. SOTI.



WSTO zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 22a ustawy o VAT i dotyczy sytuacji, w której towar jest wysyłany z jednego państwa członkowskiego do konsumenta w innym państwie członkowskim. Z kolei art. 2 pkt 22b odnosi się do towarów wysyłanych z państwa trzeciego do nabywcy w UE.



To rozróżnienie ma charakter fundamentalny. W wielu modelach sprzedaży internetowej przedsiębiorcy mylnie zakładają, że każda dostawa do konsumenta z innego państwa UE kwalifikowana jest jako VAT OSS. Tymczasem już sam kierunek i punkt startu transportu mogą przesądzać o zupełnie innej konstrukcji podatkowej.

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Najbardziej klasyczny przypadek: magazyn w Polsce i wysyłka do konsumenta w UE

Jeżeli towar znajduje się w Polsce i stąd jest wysyłany do konsumenta w innym państwie członkowskim, najczęściej mamy do czynienia z WSTO, a nie z klasycznym WDT. Potwierdza to interpretacja dotycząca sprzedaży odzieży z magazynu w Polsce do konsumentów w innych państwach UE. Organ wyraźnie wskazał, że taka sprzedaż ma charakter wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, a miejscem opodatkowania jest co do zasady państwo zakończenia wysyłki. W takim modelu OSS jest rozwiązaniem naturalnym i praktycznym.



To ważne z perspektywy biznesowej, bo wielu sprzedawców nadal myśli o takich transakcjach kategoriami WDT 0%. Tymczasem przy sprzedaży do konsumenta decyduje nie sam ruch towaru między państwami UE, ale również status nabywcy. Jeżeli nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności, punkt ciężkości przesuwa się właśnie na WSTO i ewentualne rozliczenie w OSS.

Próg 10 000 euro nie zniknął i nadal zmienia sposób rozliczenia

Przy WSTO nadal istotne znaczenie ma próg 10 000 euro, którego krajową równowartość ustawa określa na 42 000 zł. Dopóki próg nie zostanie przekroczony – i o ile podatnik nie wybierze opodatkowania w państwie konsumpcji – sprzedaż może być rozliczana według zasad właściwych dla państwa wysyłki. Po przekroczeniu progu miejscem opodatkowania staje się co do zasady państwo zakończenia transportu.

WSTO nie zawsze oznacza obowiązek rozliczania VAT w państwie konsumpcji

Tu pojawia się niuans, który w praktyce bywa pomijany. Nie każda transakcja spełniająca definicję WSTO od razu oznacza opodatkowanie w kraju konsumenta. Pokazuje to interpretacja dotycząca modelu print-on-demand, w której organ uznał, że mimo transgranicznego charakteru sprzedaży, przy nieprzekroczeniu progu 10 000 euro i braku wyboru opodatkowania w państwie konsumpcji, miejscem opodatkowania pozostaje państwo rozpoczęcia transportu.



To wniosek bardzo praktyczny: zanim podatnik „wejdzie w OSS”, powinien sprawdzić nie tylko to, czy sprzedaje do konsumentów w UE, ale również czy przekroczył próg 10 000 euro albo czy dobrowolnie wybrał opodatkowanie w kraju konsumpcji. Bez tej analizy łatwo błędnie założyć, że każda sprzedaż unijna B2C musi być rozliczana w OSS.



W konsekwencji przedsiębiorca sprzedający do konsumentów w różnych państwach UE powinien monitorować limit łącznie dla właściwych transakcji B2C. Błąd na tym etapie może prowadzić albo do zbyt wczesnego wejścia do OSS, albo – co groźniejsze – do spóźnionego rozliczenia podatku w państwach konsumpcji.

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OSS i IOSS rozwiązują różne problemy podatkowe. IOSS nie jest „odmianą” OSS, lecz odrębną procedurą dla sprzedaży importowej

W praktyce e-commerce jednym z najczęstszych błędów jest utożsamianie procedury unijnej OSS z procedurą importową IOSS. Tymczasem są to dwa różne mechanizmy służące do rozliczania odmiennych kategorii transakcji. OSS obejmuje przede wszystkim określone transakcje B2C rozliczane w państwach konsumpcji na terenie Unii Europejskiej, w tym wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość. IOSS odnosi się natomiast do sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich, co do zasady w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 150 euro.



Różnica nie sprowadza się wyłącznie do nazwy procedury, lecz dotyczy samego mechanizmu poboru podatku. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że w modelu IOSS VAT jest co do zasady pobierany już na etapie zakupu przez konsumenta, a import towaru korzysta ze zwolnienia z VAT importowego. Poza IOSS sytuacja wygląda inaczej: przy dopuszczeniu towaru do obrotu trzeba rozliczyć VAT z tytułu importu w kraju konsumpcji. Z perspektywy praktycznej oznacza to, że poza IOSS ciężar podatku może ujawnić się dopiero na etapie odprawy, a nie w momencie samej sprzedaży internetowej.



Warto jednak zestawić te wyjaśnienia z najnowszymi interpretacjami indywidualnymi dotyczącymi dropshippingu i sprzedaży transgranicznej. Wynika z nich jasno, że nie każda sprzedaż towaru wysyłanego z państwa trzeciego do konsumenta w UE powinna być automatycznie utożsamiana z IOSS. W interpretacjach organy rozróżniają dwa warianty: gdy importerem jest klient końcowy, miejscem opodatkowania pozostaje państwo trzecie, natomiast gdy importerem jest sprzedawca zagraniczny, końcowa dostawa może zostać zakwalifikowana jako krajowa dostawa towarów opodatkowana w Polsce. To pokazuje, że jeszcze przed pytaniem o IOSS trzeba ustalić, kto formalnie i podatkowo występuje jako importer.



Podobny praktyczny wniosek płynie z interpretacji, w której organ potwierdził, że w określonym modelu dropshippingu z Chin sprzedaż nie podlega VAT w Polsce ani na terytorium innego państwa członkowskiego, lecz w państwie trzecim, a jej wartość nie wchodzi do limitu z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Choć interpretacja ta nie rozstrzyga wprost zasad stosowania IOSS, dobrze pokazuje, że sama sprzedaż do konsumenta w UE nie przesądza jeszcze ani o OSS, ani o IOSS — decydujący pozostaje rzeczywisty model dostawy, przebieg importu i status uczestników transakcji.



Z punktu widzenia przedsiębiorcy wniosek powinien być więc następujący: zanim sprzedaż zostanie zakwalifikowana jako objęta IOSS, trzeba ustalić skąd fizycznie rusza towar, kto jest importerem, czy przesyłka mieści się w modelu importowym oraz czy w ogóle dochodzi do takiej konstrukcji transakcji, która pozwala na zastosowanie procedury szczególnej.

Dopiero po tej analizie można rozstrzygnąć, czy chodzi o klasyczne WSTO możliwe do rozliczenia w OSS, o importową sprzedaż na odległość możliwą do objęcia IOSS, czy o model, w którym transakcja wywołuje zupełnie inne skutki podatkowe

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Status “Podmiotu ułatwiającego”

W interpretacjach pojawia się też ważne zastrzeżenie dotyczące art. 7a ustawy o VAT. Organy podkreślają, że podatnik, który działa we własnym imieniu, nabywa towar i następnie go odsprzedaje, nie musi być automatycznie uznany za podmiot ułatwiający dostawę w rozumieniu przepisów o interfejsach elektronicznych. Taki wniosek przewija się w kilku interpretacjach dotyczących sprzedaży internetowej i dropshippingu.



Ma to znaczenie także dla OSS i IOSS, bo błędne zakwalifikowanie swojej roli w łańcuchu dostaw może prowadzić do niewłaściwego określenia miejsca opodatkowania i obowiązków rejestracyjnych. W e-commerce nie wystarczy patrzeć na to, że sprzedaż odbywa się online. Trzeba sprawdzić, czy sprzedawca jest wyłącznie platformą techniczną, czy realnym uczestnikiem obrotu towarem.

W dropshippingu decydujące znaczenie może mieć status importera

W modelach dropshippingowych analiza nie może kończyć się na samym stwierdzeniu, że sprzedaż odbywa się „przez internet”. Kluczowe znaczenie ma to, kto formalnie importuje towar i kto odpowiada za jego wprowadzenie na obszar UE. Jeżeli importerem jest klient końcowy, skutki podatkowe po stronie polskiego sprzedawcy mogą być zupełnie inne niż w modelu, w którym importerem jest sam sprzedawca lub operator działający w łańcuchu dostaw.



Pokazuje to interpretacja, w której rozróżniono dwa warianty. W pierwszym importerem jest klient końcowy i wtedy miejsce opodatkowania pozostaje w państwie trzecim. W drugim importerem jest sprzedawca zagraniczny, a wtedy końcowa dostawa może stać się krajową dostawą towarów opodatkowaną w Polsce.



To bardzo ważny sygnał dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż międzynarodową: nie wystarczy powiedzieć, że „działam w dropshippingu”. Dla VAT liczy się rzeczywista konstrukcja transakcji, przebieg importu i to, kto formalnie oraz ekonomicznie uczestniczy w łańcuchu dostaw. Dwa bardzo podobne modele operacyjne mogą dawać zupełnie inne skutki podatkowe.

OSS a faktury, kasa fiskalna i KSeF

Jeżeli sprzedaż nie podlega opodatkowaniu w Polsce, organy potwierdzają również brak obowiązku ewidencjonowania jej na polskiej kasie rejestrującej. Taki wniosek został wielokrotnie powtórzony w interpretacjach dotyczących dropshippingu, w których miejscem opodatkowania było państwo trzecie, a nie Polska. W części przypadków organy wskazywały także, że sprzedaż nie musi być dokumentowana fakturami na zasadach typowych dla krajowej sprzedaży opodatkowanej w Polsce.



Dodatkowo warto pamiętać, że z interpretacji dotyczącej KSeF wynika ważna praktyczna informacja: obowiązek wystawiania faktur w KSeF nie dotyczy faktur dokumentujących czynności rozliczane w procedurach szczególnych, w tym OSS, ani faktur wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. To kolejny argument za tym, by nie przenosić automatycznie krajowych schematów fakturowania na każdą sprzedaż transgraniczną B2C.

Zwroty i reklamacje mogą zmienić sytuację podatkową

Na osobną uwagę zasługuje problem reklamacji i zwrotów. Jedna z interpretacji potwierdziła, że pierwotna dostawa z Chin do polskiego konsumenta, przy imporcie po stronie klienta, pozostaje poza polskim VAT. Ale jeśli zwrócony towar trafi następnie do polskiej spółki i zostanie przez nią ponownie sprzedany z Polski, to ta kolejna transakcja będzie już krajową dostawą opodatkowaną w Polsce.

To pokazuje, że prawidłowa analiza VAT w e-commerce nie może kończyć się na modelu podstawowym. Czasem to właśnie logistyka zwrotów, reklamacji i dalszej odsprzedaży generuje obowiązki podatkowe, których wcześniej przedsiębiorca w ogóle nie brał pod uwagę.

Podstawa prawna: - Art. 2 pkt 22a i 22b, art. 22 ust. 1 pkt 1a, art. 22a oraz art. 130a–130d i art. 138a–138h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 191. ze zm.)

Interpretacje indywidualne:

1) 0114-KDIP1-2.4012.139.2026.2.GK — 5 maja 2026 r. - klasyczny model sprzedaży z magazynu w Polsce do konsumentów w innych państwach UE jako WSTO rozliczanego w procedurze OSS.

2) 0113-KDIPT1-2.4012.303.2026.2.PRP — 26 maja 2026 r. - znaczenie progu 10 000 euro oraz sytuacji, w której mimo transgranicznego charakteru sprzedaży miejscem opodatkowania pozostaje państwo rozpoczęcia transportu.

3) 0112-KDIL1-3.4012.147.2026.3.KM — 13 maja 2026 r. - pokazanie modelu dropshippingu, w którym importerem jest klient końcowy, a sprzedaż nie wchodzi do OSS po stronie polskiego sprzedawcy.

4) 0112-KDIL1-3.4012.166.2026.1.ŁW — 14 maja 2026 r. - przy określonym modelu dropshippingu miejscem opodatkowania jest państwo trzecie, a nie Polska.

5) 0114-KDIP1-2.4012.120.2026.2.RST — 8 maja 2026 r. - art. 7a ustawy o VAT, kasy rejestrującej oraz prawa do odliczenia VAT w modelach e-commerce innych niż klasyczny OSS.

6) 0114-KDIP1-2.4012.133.2026.2.RST — 6 maja 2026 r. - związek między miejscem opodatkowania, brakiem polskiego VAT należnego oraz zachowaniem prawa do odliczenia VAT od kosztów związanych z taką sprzedażą.

7) 0113-KDIPT1-2.4012.181.2026.2.AB — 6 maja 2026 r. - brak obowiązku stosowania kasy rejestrującej w modelu sprzedaży, w którym miejscem opodatkowania nie jest Polska.

8) 0112-KDIL1-3.4012.141.2026.1.ŁW — 28 kwietnia 2026 r. - skutki dokumentacyjne przy sprzedaży do polskich konsumentów w modelu, w którym dostawa nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

9) 0112-KDIL1-3.4012.89.2026.2.ŁW — 24 kwietnia 2026 r. - rozróżnienie dwóch wariantów importu: klient końcowy jako importer versus sprzedawca zagraniczny jako importer.

10) 0114-KDIP1-2.4012.105.2026.2.RST — 23 kwietnia 2026 r. - omówienie art. 7a, miejsca opodatkowania, kasy oraz limitu zwolnienia podmiotowego.

11) 0113-KDIPT1-2.4012.69.2026.2.KT — 8 maja 2026 r. - reklamacje, zwroty i ponowna sprzedaż towarów znajdujących się już w Polsce.

12) 0112-KDIL1-3.4012.156.2026.2.KK — 22 maja 2026 r. - KSeF i dokumentowanie sprzedaży transgranicznej B2C / OSS.



Monika Czekała, księgowy, doradca podatkowy