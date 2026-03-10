Webinar: JPK_VAT a KSeF – oznaczenia i tryby działania + certyfikat gwarantowany

Praktyczny webinar „JPK_VAT a KSeF – oznaczenia i tryby działania” poprowadzi Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy i ekspertka INFORAKADEMII. Wyjaśni m.in., jak tryby wystawiania faktur w KSeF wpływają na ich ujęcie w JPK_VAT. Każdy z uczestników webinaru może otrzymać imienny certyfikat oraz roczny nielimitowany dostęp do retransmisji wydarzenia wraz z materiałami dodatkowymi.

Od 1 lutego 2026 r., czyli wraz z wejściem w życie obowiązkowego KSeF, obowiązują nowe wersje struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją. To oznacza, że już od rozliczenia za luty w JPK_V7, oprócz numeru faktury nadawanego w ramach jednej serii, trzeba również wpisywać numer KSeF. W przypadku wystawiania faktury poza KSeF konieczne będzie zastosowanie dodatkowego oznaczenia – OFF, BFK czy DI. O tym, które z tych oznaczeń w danej sytuacji zastosować oraz jak postąpić w przypadku wątpliwości, opowie podczas webinaru ekspertka.

JPK_VAT a KSeF – oznaczenia i tryby działania – korzyści dla uczestników webinaru

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznych aspektów sporządzania JPK_VAT

Poznasz praktyczne wskazówki i sprawdzone rozwiązania, dzięki którym unikniesz błędów

Zyskasz okazję do zadania pytań ekspertce i poznasz odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej

Otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Możesz otrzymać retransmisję webinaru i materiały szkoleniowe , dzięki którym w dowolnym momencie powrócisz do najbardziej interesujących kwestii

, dzięki którym w dowolnym momencie powrócisz do najbardziej interesujących kwestii Otrzymasz wyjątkowy PREZENT: bezpłatny, 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

JPK_VAT a KSeF – oznaczenia i tryby działania + certyfikat gwarantowany – program webinaru

Termin: 17 marca 2026 r., godz. 11:00-12:00

Powiązanie JPK_VAT z KSeF po 1 lutego 2026 r. Zakres danych wspólnych, identyfikacja faktur ustrukturyzowanych oraz wpływ obowiązkowego KSeF na ewidencję VAT i strukturę JPK. Oznaczenia w JPK_VAT dotyczące faktur z KSeF. Numer KSeF, identyfikacja trybu wystawienia, dokumenty offline, konsekwencje błędnego oznaczenia w ewidencji. Tryby wystawiania faktur w KSeF a ujęcie w JPK. Tryb online, offline 24, offline awaryjny a wpływ na oznaczenia w JPK_VAT Najczęstsze ryzyka i błędy praktyczne. Niespójność dat, brak numeru KSeF w ewidencji, błędne oznaczenia trybów, konsekwencje kontrolne oraz rekomendowane procedury w biurze rachunkowym i u podatnika Odpowiedzi na pytania uczestników webinaru

Ekspertka – Patrycja Kubiesa

Doradczyni podatkowa z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy oddziale krakowskim. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług. Ceniona wykładowczyni oraz szkoleniowiec, znana z umiejętności przekładania zawiłych przepisów na praktyczne rozwiązania. Jej szkolenia cieszą się dużym uznaniem uczestników za konkretne podejście, przystępny sposób przekazywania wiedzy oraz liczne przykłady z praktyki.