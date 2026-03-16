Podatek katastralny i od pustostanów? Rząd odpowiada i zdradza plany reform mieszkalnictwa
Rząd nie prowadzi prac nad wprowadzeniem podatku od pustostanów czy podatku katastralnego - poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski dodał, że do końca roku ma być przyjętych kilkanaście ustaw reformujących obszar mieszkalnictwa.
Domański na poniedziałkowej konferencji pytany, czy rząd rozważa wprowadzenie podatku od pustostanów oraz podatku od posiadania większej liczby mieszkań, odpowiedział, że nie. - Jeśli chodzi o podatek katastralny czy podatek od pustostanów, to rząd w tej chwili nie prowadzi takich prac - powiedział minister. Zwrócił uwagę, że niektóre z tych obszarów regulują podatki i opłaty lokalne, nad którymi władztwo mają samorządy.
Plany reform w obszarze budownictwa mieszkaniowego
Wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski dodał, że ambitny plan zakłada przyjęcie do grudnia 2026 r. kilkunastu ustaw reformujących obszar budownictwa mieszkaniowego. Dotyczyłoby to m.in. kwestii związanych z finansowaniem, zmian dotyczących zarządzania gruntami pod budownictwo mieszkaniowe, jak i instytucji odpowiadających za ten obszar. - Chcielibyśmy żeby rok 2027 był wolny od dyskusji na temat ustaw mieszkaniowych (...). Szukamy bardzo szerokiego porozumienia ponad politycznego nad tymi rozwiązaniami mieszkaniowymi - dodał.
