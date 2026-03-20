Trzynastki w drodze. ZUS podał harmonogram wypłat

Trzynastki w drodze. ZUS podał harmonogram wypłat

20 marca 2026, 08:52
Shutterstock

ZUS przygotowuje się do wypłaty trzynastych emerytur. Pierwszy termin przypada 1 kwietnia. Dodatkowe świadczenia trafią do uprawnionych wraz z podstawową emeryturą. Nie trzeba składać wniosków. Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury, czyli 1978,49 zł brutto.

ZUS podał harmonogram wypłat

ZUS poinformował PAP, że wypłaty dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych, czyli trzynastych emerytur, będą realizowane 1, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia oraz 1 maja z zachowaniem ogólnych zasad przyjętych do wypłaty świadczeń.

Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce, wypłata realizowana jest do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem.

Pieniądze na wypłaty są przekazywane na pocztę trzy dni robocze przed terminem płatności, a do banku jeden dzień roboczy przed terminem płatności – z uwzględnieniem, czy przypada on w dzień roboczy, czy nie.

Najniższa emerytura w 2026 r.: 1978,49 zł brutto

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W 2026 r. wynosi ona 1978,49 zł brutto.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej – w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Z kwoty świadczenia nie są dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu.

Karolina Kropiwiec (PAP)

Powiązane
Na L4 pojedziesz na wakacje i nie stracisz automatycznie zasiłku: zmiany w przepisach, które wywrócą dotychczasowe zasady kontroli ZUS do góry nogami
Na L4 pojedziesz na wakacje i nie stracisz automatycznie zasiłku: zmiany w przepisach, które wywrócą dotychczasowe zasady kontroli ZUS do góry nogami
ZUS musi wypłacić emerytom 30 tys. zł wyrównania i 2 tys. zł więcej do emerytury co miesiąc. Sprawdźcie czy i wam się to należy
ZUS musi wypłacić emerytom 30 tys. zł wyrównania i 2 tys. zł więcej do emerytury co miesiąc. Sprawdźcie czy i wam się to należy
ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury 2026. Kiedy będzie wypłata 13 emerytury? Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?
ZUS przesuwa wypłaty 13. emerytury 2026. Kiedy będzie wypłata 13 emerytury? Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?
Księgowość
Podatki 2026 - najważniejsze zmiany [KSeF, VAT, limity dla samochodów służbowych]
20 mar 2026

Jakie najważniejsze zmiany w podatkach można wymienić w 2026 roku? Eksperci wyliczają: KSeF, VAT i limity dla samochodów służbowych. Co oznaczają w praktyce? Niektóre zmiany będą dla większości przedsiębiorców niekorzystne.
Kluczowe terminy dla księgowych pod koniec marca 2026 r. Sprawozdania finansowe, KSeF, CIT-8, IFT-2R
20 mar 2026

Końcówka marca to jeden z najważniejszych momentów w kalendarzu księgowym. Dla wielu firm oznacza zamknięcie etapu sporządzania sprawozdania finansowego, a jednocześnie ostatni moment na wypełnienie niektórych obowiązków podatkowych. W 2026 roku szczególne znaczenie ma także dalsze przygotowanie firm do funkcjonowania w systemie KSeF.
Szansa zachowania faktur papierowych lub elektronicznych po 31 marca 2026 r. wynika z art. 106ba i 106gb ust. 4 pkt 5 ustawy o VAT
20 mar 2026

W ustawie o VAT są dwa przepisy, które pozwalają zmusić dostawcę do fakturowania po staremu. Są to art. 106ba i 106gb ust. 4 pkt 5: do podania NIP wystawcy faktury obowiązani są nabywcy, którzy „posługują się tym numerem dla potrzeb danej czynności”. Jeżeli tak nie jest, zgodnie z drugim z tych przepisów wystawca faktury musi „uzgodnić udostępnienie tej faktury” poza KSeF, czyli faktycznie wystawi ją po staremu. Błędy tego systemu są jego jedyną (?) zaletą – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Estoński CIT w 2026 r.: kto może jeszcze przejść i jakie warunki trzeba spełnić
20 mar 2026

Dla pierwszej fali podatników, którzy zdecydowali się na ryczałt od dochodów spółek w 2022 roku, właśnie mija czteroletni okres rozliczeniowy. Projekt nowelizacji UD116, który miał uszczelnić przepisy od nowego roku, nie wszedł w życie z powodu niespełnienia wymogów vacatio legis. Przedsiębiorcy działają zatem na dotychczasowych zasadach, lecz pod znacznie czujniejszym okiem cyfrowego fiskusa. To dobry moment, by sprawdzić, czy wejście w estoński CIT jest jeszcze możliwe i opłacalne.

REKLAMA

KSeF wystartował. Sukces ministerstwa czy początek problemów przedsiębiorców? [Gość Infor.pl]
20 mar 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) miało być jednym z największych kroków w cyfryzacji rozliczeń podatkowych w Polsce. Ministerstwo Finansów ogłosiło sukces. System działa, a zapowiadany chaos pierwszego dnia nie nastąpił. Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona.
Księgowość bez biura rachunkowego? Coraz więcej firm robi to samodzielnie
20 mar 2026

Jeszcze kilka lat temu samodzielne prowadzenie księgowości było domeną nielicznych. Dziś, w obliczu rosnących kosztów i zmian w przepisach, coraz więcej przedsiębiorców zadaje sobie pytanie: czy naprawdę potrzebuję biura rachunkowego? Odpowiedź coraz częściej brzmi: to zależy od narzędzi, z których korzystasz.
Projekt UDER91 wprowadza centralną bazę wszystkich interpretacji podatkowych dot. podatków lokalnych – także podatku od nieruchomości
18 mar 2026

Rządowy projekt UDER91 wprowadza centralną, ogólnodostępną bazę wszystkich interpretacji podatkowych dot. podatków lokalnych – także podatku od nieruchomości. To część pakietu deregulacyjnego. Co to w praktyce oznacza?

REKLAMA

KSeF zmienia zasady gry. Te limity mogą sparaliżować Twoją firmę
19 mar 2026

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur to nie tylko cyfrowa rewolucja w księgowości. To także twarde ograniczenia techniczne, które mogą realnie wpłynąć na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw – od rozmiaru faktur, przez brak załączników, aż po limity wysyłki. Eksperci ostrzegają: kto nie przygotuje procesów wcześniej, może mieć poważne problemy.
Podatek u źródła (WHT) a należności licencyjne: kompletne omówienie, aktualne zasady i praktyczne wskazówki
18 mar 2026

Rozliczanie należności licencyjnych wypłacanych za granicę to jedno z najbardziej złożonych zagadnień podatkowych. Błąd w klasyfikacji płatności albo brak dokumentów może kosztować firmę realne pieniądze. W tym przewodniku wyjaśniamy krok po kroku, czym jest podatek u źródła (WHT), kiedy powstaje należność licencyjna oraz jak bezpiecznie korzystać z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Znajdziesz tu także checklisty, przykłady i najczęstsze pułapki.
