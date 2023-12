Zmieniasz miejsce faktycznego pobytu na zwolnieniu lekarskim? Musisz poinformować o tym ZUS

ZUS informuje – o czym pewnie nie każdy z nas wie – że jeżeli przebywając na zwolnieniu chorobowym, zmieniamy miejsce pobytu, mamy obowiązek poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli bowiem kontroler ZUS nie zastanie chorego pod adresem widniejącym na zwolnieniu lekarskim konsekwencje mogą być dotkliwe.

Adres na zwolnieniu lekarskim jest ważny

Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego radzi: Jeśli podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu w ZUS, to podczas wizyty u lekarza upewnij się, że w zwolnieniu wpisuje on adres, pod którym będziesz faktycznie przebywał podczas niedyspozycji. Rzeczywisty adres rekonwalescencji może być zupełnie inny niż zamieszkania, zameldowania bądź miejsce wskazane w dokumentacji medycznej. Lekarz powinien umieścić właściwy adres w zaświadczeniu o stanie zdrowia (ponadto mi.in. imię, nazwisko, numer PESEL bądź serię i nr paszportu).

Autopromocja

Zmieniasz adres na zwolnieniu lekarskim? Masz obowiązek poinformować ZUS

Jeżeli osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim zmienia miejsce faktycznego pobytu, to w ciągu trzech dni od momentu „przeprowadzki” ma obowiązek poinformować o tym płatników zasiłku chorobowego czyli swojego pracodawcę oraz ZUS.



Jak powiadomić ZUS o zmianie adresu na e-zwolnieniu?



Można to zrobić:

- osobiście - odwiedzając najbliższą placówkę ZUS;

- pocztą - tradycyjnym listem, a wtedy liczy się data stempla pocztowego;

- w formie elektronicznej - korzystając ze swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, gdzie można posłużyć się formularzem ZUS POG;

- telefonicznie.



Przepisy nakładające na ubezpieczonych obowiązek powiadomienie o zmianie miejsca pobytu na zwolnieniu lekarskim obowiązują już od początku 2019 r. Niestety wciąż zdarza się, że pracownicy ZUS w ramach kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, nie zastają chorego pod adresem wskazanym w zwolnieniu lekarskim. Nieuzasadniona nieobecność pod nominalnym adresem zamieszkania bądź zameldowania może być powodem utraty prawa do zasiłku chorobowego. Jeśli zaś został już wypłacony, to ZUS może żądać jego zwrotu jako świadczenie nienależnie wypłaconego. - wyjaśnia Sebastian Szczurek, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego.

Kiedy zasiłek chorobowy nie przysługuje?

ZUS wyjaśnia, że zasiłek chorobowy nie przysługuje w następujących sytuacjach:

- osobie odsuniętej od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, jeśli nie podjęła proponowanej przez pracodawcę pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jej kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu;

- jeśli niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego;

- jeśli niezdolność do pracy spowodowana została nadużyciem alkoholu, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres 5 dnie tej niezdolności;

- nie przysługuje za cały okres zwolnienia chorobowego jeśli ubezpieczony w trakcie orzeczonej niezdolności wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie nie zgodne z jego celem

- jeśli zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.

Kto może sprawdzić prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby

Uprawnienia do sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby (oprócz osób upoważnionych w ZUS), mają także płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych (tzn. pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i są uprawnieni do wypłaty zasiłków chorobowych).



Są sytuacje, kiedy do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby upoważnieni są także pracodawcy, którzy nie wypłacają zasiłków. Dotyczy to przeprowadzenia kontroli w okresie, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy.