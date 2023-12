To będzie duże odciążenie dla firm, zwłaszcza małych. W dwunastym punkcie umowie koalicyjnej przyszłego rządu zapisano „strony Koalicji wprowadzą zasadę, że chorobowego pracownika już od pierwszego dnia będzie płacone przez ZUS”.

To prawdziwa rewolucja, bo obecnie przez pierwsze 33 dni – a 14 w przypadku osób, które ukończyły 50. rok życia – pracodawca wypłaca pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim wynagrodzenie za czas choroby – w całości finansowane przez siebie.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi, ubezpieczonemu, który wykonuje pracę nakładczą a także poborowemu odbywającemu służbę zasadniczą od 34 dnia choroby (w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia -od 15 dnia choroby). Za pierwsze 33 dni osoby te otrzymują wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę (w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia – za pierwsze 14 dni).

Chorobowe czyli wynagrodzenie za czas choroby

Teraz obowiązują następujące zasady.

Jeśli jesteś pracownikiem, wykonujesz pracę nakładczą albo odbywasz służbę zastępczą, to za czas niezdolności do pracy, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (a jeżeli ukończyłeś 50 rok życia – łącznie do 14 dni), przysługuje Ci prawo do wynagrodzenia na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, wypłacanego przez pracodawcę z jego środków.

Jeśli ukończyłeś 50 rok życia, czternastodniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby przysługuje Ci począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończyłeś ten wiek.

Okres 33 lub odpowiednio 14 dni niezdolności do pracy, za który zachowujesz prawo do wynagrodzenia chorobowego, ustala się sumując poszczególne okresy niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, nawet jeżeli wystąpiły między nimi przerwy a także jeżeli w danym roku kalendarzowym byłeś zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy.

Zasiłek chorobowy – dopiero gdy przestanie przysługiwać chorobowe

Zasiłek chorobowy finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje Ci od 34. lub odpowiednio od 15. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Jeśli jesteś ubezpieczony z innego tytułu to zasiłek chorobowy przysługuje Ci od pierwszego dnia niezdolności do pracy, po spełnieniu ustawowych warunków.

Zasiłek przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla ubezpieczonego będącego pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień choroby stanowi 1/30 część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiary zasiłku. Zasiłek chorobowy przysługuje za okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub przypada w okresie ciąży– nie dłużej niż przez 270 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się okres pobierania wynagrodzenia za czas choroby.

Za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Nie dotyczy to niezdolności do pracy powstałej wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności spowodowanej gruźlicą lub występującej w trakcie ciąży.

Chorobowe i zasiłek chorobowy: jak będzie po zmianach

Zgodnie z zapowiedzią koalicji, która najprawdopodobniej utworzy nowy rząd, chorobowe zostanie zlikwidowane. Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzyma zasiłek chorobowy od pierwszego dnia choroby.

Przestaną więc obowiązywać wszystkie zasady, które opisaliśmy w części dotyczącej chorobowego. Natomiast najprawdopodobniej zasady dotyczące zasiłku chorobowe aktualni obowiązujące – i omówione wcześniej – będą obowiązywały po zmianach, ale z jedną zasadniczą różnicą.

Zniknie mianowicie okres, w którym pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy (terminy od 34 lub od 15 dnia choroby) bowiem zasiłek chorobowy wszystkim pracownikom wypłacany będzie przez ZUS już od pierwszego dnia choroby.