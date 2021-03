Ubezpieczenie wypadkowe - zmiany wysokości stawek od 1 kwietnia 2021 r.

Czym jest ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkowe gwarantuje prawo do świadczeń, których nie obejmuje ubezpieczenie chorobowe i związane jest z utratą zdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Ubezpieczenie to dotyczy wszystkich osób aktywnych zawodowo i jest obowiązkowe- system ubezpieczeń społecznych nie przewiduje możliwości dobrowolnego ubezpieczenia w przypadku ubezpieczenia wypadkowego. Każdy pracownik, który ucierpiał w wyniku wypadku przy pracy, otrzyma świadczenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), o ile był zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną (bez woli człowieka), którego bezpośrednią konsekwencją jest uszczerbek na zdrowiu, które miało związek z pracą:

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych,

podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku, wynikającego ze stosunku pracy.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, która jest spowodowana ze sposobem wykonywania pracy, lub spowodowana czynnikiem występującym w środowisku pracy.

Kto jest objęty ubezpieczeniem wypadkowym?

Obowiązkowo ubezpieczeniem wypadkowym są objęte osoby, które są też objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.

Ubezpieczeniem wypadkowym nie są objęci:

bezrobotni, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne,

posłowie do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej,

osoby, które wykonują pracę nakładczą,

żołnierze niezawodowi, którzy pełnią czynną służbę, oprócz żołnierzy pełniących służbę kandydacką,

osoby na urlopach wychowawczych, osoby pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

osoby, które pobierają: świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu, zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,

osoby, które pobierają świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia,

członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tej funkcji,

osoby, które są objęte dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

osoby, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Składka wypadkowa - zmiany stawek od 1 kwietnia 2021 roku

Płatnicy składek zobowiązani są samodzielnie ustalić wysokość stopy procentowej składki w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Dotyczy to płatników, którzy jednocześnie:

zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych,

podlegają wpisowi do rejestru REGON,

nie byli zobowiązani do przekazania do Zakładu informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe.

Stawki ubezpieczenia wypadkowego kształtują się według poniższej tabeli:

Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440).

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%) 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A-01 9 2,53 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A-02 10 2,80 3 Rybactwo A-03 4 1,20 4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) B-05 12 3,33 5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B-06 10 2,80 6 Górnictwo rud metali B-07 11 3,06 7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B-08 7 2,00 8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B-09 11 3,06 9 Produkcja artykułów spożywczych C-10 5 1,47 10 Produkcja napojów C-11 4 1,20 11 Produkcja wyrobów tytoniowych C-12 4 1,20 12 Produkcja wyrobów tekstylnych C-13 5 1,47 13 Produkcja odzieży C-14 3 0,93 14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C-15 3 0,93 15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania C-10

C-16 8 2,26 16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C-17 6 1,73 17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C-18 3 0,93 18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C-19 5 1,47 19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C-20 5 1,47 20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C-21 4 1,20 21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C-22 5 1,47 22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C-23 6 1,73 23 Produkcja metali C-24 9 2,53 24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C-25 6 1,73 25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C-26 3 0,93 26 Produkcja urządzeń elektrycznych C-21

C-27 5 1,47 27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C-28 5 1,47 28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C-29 5 1,47 29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C-30 6 1,73 30 Produkcja mebli C-31 5 1,47 31 Pozostała produkcja wyrobów C-32 4 1,20 32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C-33 5 1,47 33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D-35 4 1,20 34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E-36 5 1,47 35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E-37 5 1,47 36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E-38 7 2,00 37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E-39 6 1,73 38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F-41 5 1,47 39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F-42 6 1,73 40 Roboty budowlane specjalistyczne F-43 4 1,20 41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G-45 3 0,93 42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G-46 3 0,93 43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G-47 3 0,93 44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H-49 4 1,20 45 Transport wodny H-50 8 2,26 46 Transport lotniczy H-51 2 0,67 47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H-52 5 1,47 48 Działalność pocztowa i kurierska H-53 5 1,47 49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 2 0,67 50 Informacja i komunikacja J 2 0,67 51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67 52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 2 0,67 53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 2 0,67 54 Wynajem i dzierżawa N-77 4 1,20 55 Działalność związana z zatrudnieniem N-78 4 1,20 56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N-79 2 0,67 57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N-80 3 0,93 58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N-81 4 1,20 59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N-82 2 0,67 60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O,U 3 0,93 61 Edukacja P 3 0,93 62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 4 1,20 63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 3 0,93 64 Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby S,T 2 0,67

