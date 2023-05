Problemy z programem Płatnik (ZUS DRA, ZUS ZUA) - ZUS wyjaśnia

Problemy z wysłaniem w programie Płatnik deklaracji dla płatników wyrejestrowanych z ubezpieczeń. Błąd krytyczny - brak zgłoszenia do ubezpieczeń.

Gdy przedsiębiorca zakończył wykonywanie działalności gospodarczej (na kodzie 0510) w trakcie 2022 i w związku z brakiem innych tytułów do ubezpieczeń aktualnie podlega tylko dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, to w ramach rocznego rozliczenia składki zdrowotnej - jak informuje ZUS - zobowiązany jest do złożenia trzech dokumentów ZUS DRA, z trzema odrębnymi zakresami, tj.:

zakres 01.04.2023 DRA sam za siebie z kodem 0510, gdzie wykazujesz tylko rozliczenie roczne składki zdrowotnej,

zakres 40.04.2023 DRA sam za siebie z kodem 1900, gdzie wykazujesz bieżące składki na ubezpieczenia społeczne,

zakres 51.04.2023 DRA sam za siebie z kodem 2410 i gdzie wykazujesz bieżącą składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Trzeba pamiętać, że wszystkie te trzy dokumenty są przekazywane do ZUS w jednym zestawie.

Brak możliwości przetworzenia w programie Płatnik kolejnego dokumentu ZUS ZUA z kodem 05xx.

Gdy przedsiębiorca chce przekazać do ZUS kolejny dokument ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05xx, konieczne jest sprawdzenie czy poprzednie zgłoszenie z kodem 05xx zostało wyrejestrowane dokumentem ZUS ZWUA i prawidłowo przetworzone w Zakładzie.

Dopiero po przetworzeniu dokumentu ZUS ZWUA i zapisaniu daty wyrejestrowania na koncie ubezpieczonego, można utworzyć i przekazać do ZUS kolejny dokument ZUS ZUA z kodem 05xx.

Problemy podczas sporządzania dokumentu ZUS DRA z rozliczeniem rocznym za miesiąc kwiecień 2023 dla płatnika składek, który zakończył działalność w grudniu 2022. Program Płatnik informuje o braku ZUS DRA cz. II/RCA cz. II (kod błędu 61111302)

Gdy przedsiębiorca zakończył działalność i w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych wykazywał kod tytułu ubezpieczenia 0590, to w dokumencie ZUS DRA składanym za miesiąc kwiecień 2023 z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne, powinien użyć podstawowego kodu 0510xx, który umożliwi złożenie rozliczenie rocznego składki zdrowotnej.