Ulga na start umożliwia przez pewien czas prowadzić firmę bez konieczności opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Jednak do ZUS musi trafić składka zdrowotna. Ile wynosi w 2024 roku składka zdrowotna przy uldze na start, w zależności od formy opodatkowania?

Ulga na start jest skierowana do przedsiębiorców, którzy albo zakładają swoją pierwszą działalność gospodarczą, albo po 5-letniej przerwie wynikającej z zawieszenia lub zakończenia poprzedniego biznesu, decydują się na jej ponowne uruchomienie. Celem tej ulgi jest wsparcie nowo powstałych przedsiębiorstw w ich wczesnym etapie rozwoju. Przez pierwsze sześć miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności, ulga zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, do Funduszu Pracy oraz do Funduszu Solidarnościowego. Należy jednak pamiętać, że ulga ta nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Z ulgi na start skorzystają przedsiębiorcy, którzy:

są osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność jednoosobową lub będącymi wspólnikami spółek cywilnych;

podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie, ale po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;

nie prowadzą działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie prowadzonej działalności.

Dodatkowo, osoby prowadzące gospodarstwo rolne mogą również skorzystać z ulgi na start pod pewnymi warunkami, takimi jak podleganie ubezpieczeniu w KRUS przez co najmniej 3 lata czy prowadzenie gospodarstwa o określonej wielkości.

Ulga na start - ZUS

Aby skorzystać z ulgi na start, przedsiębiorca musi zgłosić się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności. Zgłoszenie można dokonać podczas rejestracji firmy w CEIDG lub przekazać do ZUS w formie papierowej, za pomocą Programu Płatnik lub aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Ulga na start - ile wynosi?

Korzystając z ulgi na start, przedsiębiorca opłaca wyłącznie składkę zdrowotną. Wysokość tej składki zależy od formy opodatkowania oraz dochodów przedsiębiorcy. W przypadku opodatkowania w formie podatku dochodowego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9% podstawy wymiaru składki. Gdy podatnik rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w formie podatku liniowego (19%), zapłacisz składkę zdrowotną w wysokości 4,9% podstawy wymiaru składki.

Jeśli natomiast przedsiębiorca rozlicza podatki dochodowe kartą podatkową to podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku.

Ważne Jeśli rozliczasz podatki dochodowe na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub liniowo, a twój dochód w danym miesiącu będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, to wysokość składki zdrowotnej w tym miesiącu wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia.

Ulga na start - co ze składką zdrowotna w 2024 roku?

Jeśli przedsiębiorca rozlicza podatki dochodowe na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub liniowo, a dochód w danym miesiącu będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, to wysokość składki zdrowotnej w tym miesiącu wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia. A minimalne wynagrodzenie w 2024 roku wynosi:

od stycznia 2024 roku - 4242 zł brutto

od lipca 2024 roku - 4300 zł brutto.

Wobec tego, przy skali podatkowej i podatku liniowym, składka zdrowotna w 2024 roku za każdy miesiąc roku składkowego od 1 lutego 2024 roku do 31 stycznia 2025 roku wyniesie nie mniej niż 381,78 zł (rocznie nie mniej niż 4581,36 zł).

Jeśli podatnik rozlicza podatki ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, miesięczna składka zdrowotna wyniesie 9% zryczałtowanej podstawy. W 2023 roku, w zależności od przychodów, wygląda to tak:

przychód poniżej 60 tys. zł - składka 376,16 zł,

przychód od 60 tys. zł do 300 tys. zł - składka 626,93 zł,

przychód powyżej 300 tys. zł - składka 1128,48 zł.

Kwoty na 2024 rok zostaną podane po opublikowaniu danych o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2023 roku. Przypomnijmy, że w IV kwartale 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie w wpłatami zysku, wyniosło 6965,94 zł.

Jeśli przedsiębiorca rozlicza podatki dochodowe kartą podatkową to podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, a składka zdrowotna w 2024 roku miesięcznie wyniesie 381,78 zł (rocznie 4581,36 zł).

Ważne W okresie korzystania z ulgi przedsiębiorca nie otrzymuje świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, takich jak zasiłek chorobowy czy zasiłek macierzyński. Ponadto, okres korzystania z ulgi nie wlicza się do okresu składkowego przy ustalaniu prawa do emerytury.

Co po uldze na start? Jaki ZUS?

Po zakończeniu korzystania z ulgi na start, przedsiębiorca może skorzystać z możliwości opłacania obniżonych składek ZUS przez pełne 24 miesiące. Zobacz artykuł: Ile ZUS dla przedsiębiorców 2024? Jak ustalić podstawę wymiaru składek?

Czy mogę zrezygnować z ulgi na start? Przedsiębiorca może zrezygnować z ulgi na start w dowolnym momencie korzystania z niej. Ulga na start jest formą wsparcia, ale nie jest obowiązkowa, a decyzja o jej wykorzystaniu leży w rękach przedsiębiorcy. Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na rezygnację z ulgi na start przed upływem sześciu miesięcy, musi zgłosić ten fakt do ZUS. Po rezygnacji przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania pełnych składek na ubezpieczenia społeczne, w tym składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Rezygnacja z ulgi na start może być motywowana różnymi przyczynami, takimi jak chęć nabywania praw do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego czy chęć opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w celu zwiększenia przyszłej emerytury.