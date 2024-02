Rozliczenia z ZUS-em w 2024 roku - terminy płatności i składania dokumentów

ZUS przypomina o terminach płatności składek i dokumentach rozliczeniowych. Płatnicy składek mają obowiązek przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. dokumentów rozliczeniowych. Muszą to robić co miesiąc w określonych terminach.

Terminy płacenia składek i przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i opłacają składki co miesiąc przekazują do ZUS dokumenty rozliczeniowe (ZUS DRA, ZUS RCA). Muszą to zrobić nawet wtedy, gdy opłacają składki tylko na własne ubezpieczenie. Zwolnienie ze składania dokumentów dotyczy jedynie duchownych, osób, które składających je za nianie oraz tych, którzy podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym dobrowolnie.



Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe składają dokumenty i opłacają składki do 5. dnia następnego miesiąca.



Dla pozostałych płatników termin zależy od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie.



Do 15. dnia następnego miesiąca opłacają i rozliczają składki za dany miesiąc m.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje.



Do 20. dnia następnego miesiąca muszą wykonać ten obowiązek pozostali płatnicy, np. ci, którzy opłacający składki tylko na własne ubezpieczenia, czy spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).



Płatnicy, którzy w styczniu korzystali z "Małego ZUS Plus" muszą przekazać w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie, formach opodatkowania działalności gospodarczej i podstawie wymiaru składek. Mają na to czas do 20 lutego.

Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego