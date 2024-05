20 maja upływa termin na rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok

20 maja 2024 roku mija termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień, w którym uwzględnione będzie roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorców za 2023 rok

Przedsiębiorcy, którzy uzyskują przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, muszą pamiętać o rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej, którego należy dokonać wraz z dokumentami rozliczeniowymi za kwiecień, w terminie do 20 maja 2024 roku.

Wyjaśnijmy, ze przedsiębiorca taki zasadniczo oblicza składki co miesiąc od miesięcznej podstawy wymiaru, ale po zakończeniu roku ma obowiązek ustalić dodatkowo wysokość składki rocznej od rocznej podstawy jej wymiaru. Tak obliczona składka roczna może być wyższa lub niższa od sumy składek opłaconych miesięcznie. W tej sytuacji przedsiębiorca będzie musiał dopłacić powstałą różnicę albo będzie mógł wystąpić o zwrot nadpłaty.

Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na ZUS DRA lub ZUS RCA

Rozliczenie roczne składki na ubezpieczenie zdrowotne trzeba wykazać w dokumencie rozliczeniowym za kwiecień 2024 roku:

ZUS DRA – osoby prowadzące działalność jednoosobową,

ZUS RCA – osoby opłacające składki za siebie oraz za inne osoby (np. zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców).

Należy wypełnić blok „Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne”: XII w ZUS DRA lub III.F w ZUS RCA. Osoby prowadzące działalność gospodarczą wykazują w nich dane do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej z form opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

20 maja 2024 r. jest ostatnim dniem, kiedy trzeba złożyć dokumenty rozliczeniowe za kwiecień 2024 r. wraz z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. Jest to także termin na opłacenie należnych składek za kwiecień 2024 r. wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej.

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została:

opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot – chyba, że płatnik ma zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

opłacona w kwocie niższej niż ustalona – należy ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2024 r., czyli do 20 maja 2024 r.

Zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, wynikający z rozliczenia

Wniosek o zwrot nadpłaty (RZS-R), która wynika z rocznego rozliczenia, zostanie utworzony i udostępniony na profilu płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS na drugi dzień po złożeniu dokumentu z rocznym rozliczeniem. Wniosek będzie dostępny w widoku Dokumenty i wiadomości, w sekcji Dokumenty robocze.

We wniosku trzeba wskazać jeden numer rachunku bankowego, na który ma być przekazany zwrot, spośród rachunków zapisanych na koncie płatnika w ZUS. Wniosek należy wysłać do ZUS przez PUE – najpóźniej do 3 czerwca 2024 r.

Płatnik składek otrzyma zwrot nadpłaty składki na wskazany we wniosku rachunek bankowy najpóźniej do 1 sierpnia 2024 r. Jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot, ZUS rozliczy nadpłatę na koncie płatnika najpóźniej do końca tego roku.

Korekta rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne

Za każdy miesiąc prowadzenia działalności w 2023 r. płatnicy składek muszą złożyć do ZUS dokumenty rozliczeniowe z ustaloną składką na ubezpieczenie zdrowotne. Sposób ich wypełnienia ma wpływ na weryfikację poprawności rozliczenia rocznego. Dokumenty korygujące wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2023 r.można złożyć:

najpóźniej do dnia, w którym płatnik złoży wniosek o zwrot nadpłaty,

do 1 lipca 2024 r. – jeśli płatnik nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty.