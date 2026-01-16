Składki ZUS przedsiębiorców w 2026 roku: zwykłe, preferencyjne, Mały ZUS plus. Kwoty i minimalne podstawy wymiaru

Od 1 stycznia 2026 r. wzrosły składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców. ZUS wyjaśnia, że ich wysokość zależy od minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Płaca minimalna jest w 2026 r. wyższa o 140 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem (wynosi 4806 zł brutto), natomiast przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 747 zł.

Zwykłe składki ZUS przedsiębiorcy bez preferencji

- Przedsiębiorcy, który nie korzystają z ulg w opłacaniu składek, zobowiązani są do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy, która nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. W 2026 roku kwota ta wynosi 9420 zł, co oznacza, że dla tej grupy płatników, minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 5652 zł (60% z 9420 zł). W związku z tym składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym chorobowym, którą przedsiębiorca będzie musiał opłacić w 2026 roku, wraz ze składką na Fundusz Pracy, wynosi 1926,76 zł. To o 152,80 zł więcej niż w roku 2025 – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.



Deklarując minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy za okres styczeń - grudzień 2026 r., podział składek na poszczególne fundusze przedstawia się następująco:

1103,27 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),

452,16 zł – na ubezpieczenie rentowe (8%),

138,47 zł – na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

94,39 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%) – wysokość tej składki obowiązuje do 31 marca 2026 r.,

138,47 zł – na Fundusz Pracy (2,45%).



Łącznie daje to kwotę 1926,76 zł (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Składki w preferencyjnej wysokości (tzw. Mały ZUS)

Przedsiębiorcy, którzy opłacają preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne, obliczają je od podstawy, która nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł, co oznacza, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż 1441,80 zł. W związku z tym składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (z wyłączeniem ubezpieczenia zdrowotnego), wynoszą 456,18 zł, co stanowi wzrost o 13,28 zł w porównaniu do ubiegłorocznej kwoty.



Składki na ubezpieczenia społeczne w 2026 roku w podziale na określone fundusze nie mogą być niższe od następujących kwot:

• 281,44 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),

• 115,34 zł – na ubezpieczenie rentowe (8%),

• 35,32 zł – na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

• 24,08 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%) – wysokość tej składki obowiązuje do 31 marca 2026 r.



Łącznie wynoszą one 456,18 zł (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Mały ZUS plus

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę, które korzystają z ulgi „mały ZUS plus”, opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2026 roku oznacza to, że podstawa wymiaru składek musi mieścić się w przedziale od 1441,80 zł do 5652,00 zł.

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2026 wynosi 282 600 zł.



Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego