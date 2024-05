Stawka godzinowa netto od lipca 2024 r. Czy wiemy jaka będzie w 2025 roku?

W 2024 roku minimalna stawka godzinowa wzrasta dwukrotnie – od 1 stycznia i od 1 lipca. Ile wynosi ta stawka netto i kogo dotyczy? Czy wiemy jaka będzie w 2025 roku?

Stawka godzinowa netto od lipca 2024 r.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r. - poz. 1893), minimalna stawka godzinowa wynosi:

- od 1 stycznia 2024 r. - 27,70 zł brutto (ok. 21,75 zł netto), a

- od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł brutto (ok. 22,05 zł netto).

Autopromocja

Kogo dotyczy minimalna stawka godzinowa?

Na podstawie art. 1 pkt 1a) i 1b) ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, minimalna stawka godzinowa to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.



A jako „przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi” jest tu rozumiana:



a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami (czyli tzw. samozatrudnionemu) albo



b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej



– która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 (umowa zlecenia) i art. 750 (umowy o świadczenie usług) Kodeksu cywilnego, na rzecz przedsiębiorcy lub na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Jak obliczać i wypłacać wynagrodzenie na zleceniu?

Wyżej wskazana ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w art. 8a-8c określa zasady ustalenia wynagrodzenia zleceniobiorców i innych osób świadczących podobne usługi przedsiębiorcom albo innym jednostkom organizacyjnym. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.



Jeżeli wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, to przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.



W sytuacji, gdy kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, każdej z tych osób przysługuje wynagrodzenie ustalone z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej.



Uwaga! Nie można zrzec się prawa do minimalnej stawki godzinowej ani ustalić innej niż pieniężna formy wypłaty wynagrodzenia.



Ponadto na zleceniach i innych podobnych umowach zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej trzeba dokonywać co najmniej raz w miesiącu.

Kiedy nie trzeba płacić minimalnej stawki godzinowej na zleceniu i podobnych umowach?

Wyżej wskazanych zasad dot. minimalnej stawki godzinowej (art. 8a-8c ustawy o minimalnym wynagrodzeniu) nie stosuje się do:



1) umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;



2) umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876);



3) umów:

a) o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

b) o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,

c) w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

d) w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,

e) w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

f) w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora

- jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;



4) umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek - jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;



5) umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.



Przez dobę, o której mowa wyżej w pkt 3, 4 i 5, należy rozumieć 24 kolejne godziny poczynając od godziny, w której następuje rozpoczęcie świadczenia usług.



Przez wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa wyżej w pkt 1, należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników:

1) uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub

2) działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi

- takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Więcej na ten temat w artykule: Najniższa krajowa stawka godzinowa 2024 - zlecenie i podobne umowy. Ile do ręki od stycznia i od lipca (netto)? Jakie brutto w umowie?

Jaka będzie minimalna stawka godzinowa w 2025 roku?

Na razie nie wiadomo w tej sprawie nic na pewno – są tylko spekulacje i domysły. Nie minęły bowiem terminy ustawowe dot. ustalania tej stawki. Ostateczną wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2025 roku poznamy najpóźniej 15 września 2024 r.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (art. 2-3) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Rada Ministrów ma obowiązek do 15 czerwca każdego roku, przedstawić Radzie Dialogu Społecznego:



1) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości,

2) informację o wskaźniku cen w roku poprzednim;

3) informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia;

4) wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje;

5) informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim;

6) informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim;

7) informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności;

8) informację o poziomie życia różnych grup społecznych;

9) informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia;

10) wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu ww. propozycji i informacji, ma obowiązek uzgodnić wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustalić wysokość minimalnej stawki godzinowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania tych propozycji i informacji.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje w RDS.



Końcowy wynik tych obliczeń zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 5 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 5 i więcej groszy podwyższa się do pełnych dziesiątek.

Ważne Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok muszą być ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Gdy Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w ww. terminie, o którym mowa w wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym, Rada Ministrów ma obowiązek ustalić rozporządzeniem, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

Jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi:



1) co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca;

2) mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia.

Jak prognozuje Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich w rozmowie z DGP, najprawdopodobniej płaca minimalna zostanie podniesiona w 2025 roku do 4510,90 zł, a minimalna stawka godzinowa do 29,50 zł.

Tyle wyniesie podwyżka, o ile najniższe wynagrodzenie będzie waloryzowane tylko o prognozę inflacji, czyli 4,1 proc. Aby tak się stało, tegoroczna płaca minimalna nie może spaść poniżej 50 proc. średniego wynagrodzenia za I kw. 2024 roku - tę stawkę poznamy dopiero 13 maja. Jeżeli tak się nie stanie, wówczas trzeba będzie dodać ⅔ prognozowanego wzrostu PKB. A w takim przypadku najniższa krajowa może wynieść 4617,80 zł, a minimalna stawka godzinowa 30,20 zł. Ale to są tylko minimalne, dopuszczalne prawem podwyżki. Decyzja ostatecznie należeć będzie do Rady Dialogu Społecznego i Rady Ministrów, które mogą ustalić jeszcze korzystniejsze dla pracowników i zleceniobiorców minimalne kwoty.

Podstawa prawna: ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Paweł Huczko