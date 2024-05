Najniższa krajowa - ile na rękę od lipca 2024?

Ważne

Płaca minimalna a zmiana umowy o pracę

Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że aneks zmieniający umowę o pracę, podwyższający wynagrodzenie co najmniej do minimalnego wynagrodzenia wynikającego z ww. rozporządzenia - pracodawca powinien wręczyć wszystkim pracownikom, których wynagrodzenie (niższe niż minimalne wynagrodzenie) zostało określone kwotowo.



Ale jeżeli wynagrodzenie nie zostało określone w umowie poprzez podanie konkretnej kwoty (w umowie o pracę jest zapis o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), to w takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku sporządzania aneksu do takiej umowy. Wtedy pracodawca powinien poinformować pracownika, że np. od 1 lipca 2024 roku jego wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 zł brutto.