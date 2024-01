Najniższa krajowa 2024. Ile brutto w umowie, ile netto (do wypłaty)? Ile można potrącić z minimalnego wynagrodzenia?

Na podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostanie nałożony nowy obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych organom podatkowym w formie opartej o obecne JPK-KR (tzw. JPK-CIT). Opublikowany 29 listopada 2023 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia przewiduje nałożenie na podatników dodatkowych obowiązków w tym zakresie. Ministerstwo Finansów udostępniło również nową strukturę logiczną JPK-KR. W praktyce oznacza to, że organy podatkowe będą mogły jeszcze skuteczniej typować podmioty do kontroli. Podatnicy mają już niewiele czasu na to, by przygotować się do zmian.