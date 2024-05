Ponad 5 tys. zł płacy minimalnej w 2026 roku? Minimalne wynagrodzenie w 2025 r. ustalane jak dotąd. Potem 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad wdrożeniem przez Polskę unijnej dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE. Ministerstwo skłania się, aby orientacyjna wartość referencyjna określona była jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe resortu. Jednocześnie MRPiPS zastrzegło, że wybór danej wartości referencyjnej i jej poziomu nie oznacza, że minimalne wynagrodzenie musi być jej równe.

Dyrektywa unijna dot. płacy minimalne - kiedy wdrożenie w Polsce?

"Trwają prace nad wdrożeniem przez Polskę unijnej dyrektywy ws. adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE, co wymaga zmiany obecnie obowiązującej ustawy. W świetle dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane do dokonywania oceny adekwatności minimalnego wynagrodzenia. W tym celu muszą wybrać jedną lub kilka 'orientacyjnych wartości referencyjnych'. Przykładowo może to być np. 60 proc. mediany wynagrodzeń, 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (na poziomie międzynarodowym lub na poziomie krajowym)" - napisał resort rodziny, pracy i polityki społecznej.

MRPiPS: skłaniamy się by orientacyjna wartość referencyjna płacy minimalnej określona była jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia

"Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę będzie określał wartość referencyjną, do osiągnięcia której należy perspektywicznie dążyć i do której będzie porównywane minimalne wynagrodzenie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skłania się, aby orientacyjna wartość referencyjna określona była jako 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia" - dodał.



Resort pracy zaznacza, że wybór danej wartości referencyjnej i jej poziomu nie oznacza, że minimalne wynagrodzenie musi być jej równe.



"To wartość o charakterze kierunkowym - powinniśmy do niej dążyć, ale nie jest to obligatoryjna. Dlatego projekt ustawy wdrażającej dyrektywę będzie określał wartość referencyjną, do osiągnięcia której Polska ma perspektywicznie dążyć i do której będzie porównywane minimalne wynagrodzenie" - napisał resort.

Warto wskazać, że przeciętne wynagrodzenie w w pierwszym kwartale 2024 r. wyniosło 8147,38 zł brutto. Tak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2024 r. 60% tej kwoty to 4800,43 zł. To sporo więcej niż obecna wysokość minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2024 r. wynosi 4242 zł a od 1 lipca 2024 r. wynosić będzie 4300 zł brutto. Zmiany mają wejść w życie nie wcześniej niż w 2026 roku. Biorąc pod uwagę możliwy wzrost przeciętnego wynagrodzenia jest bardzo prawdopodobne, że w 2026 roku płaca minimalna zostanie ustalona na poziomie przekraczającym 5000 zł brutto.

Kiedy nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę?

Jak wskazało MRPiPS, po uzyskaniu wpisu do wykazu prac legislacyjnych projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę będzie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa na 2025 rok ustalane jak dotąd

Resort pracy poinformował, że minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa na 2025 rok będą ustalane wg dotychczasowych zasad, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.



"Do 15 czerwca br. rząd przekaże propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2025 r. do uzgodnień ze stroną pracowników i stroną pracodawców w ramach Rady Dialogu Społecznego. Propozycja te będzie ustalona w oparciu o prognozowane i rzeczywiste wskaźniki makroekonomiczne" - napisał resort.

