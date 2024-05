Składka zdrowotna 2025 r. Nowe zasady obliczania należności na rzecz ZUS-u. Kto ile zapłaci?

Od 2025 roku zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Zapowiedzieli to minister zdrowia Izabela Leszczyna i minister finansów Andrzej Domański na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2024 r. Wtedy podano też najważniejsze założenia tych zmian. Co ma się zmienić od przyszłego roku?

rozwiń >

Projektu nowelizacji jeszcze nie ma

Autopromocja

Na wstępie trzeba wskazać, że póki co nie opublikowano żadnego formalnego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tych zmian. Dlatego opisując planowane zmiany wiemy tylko tyle ile podano na ww. konferencji prasowej i w prezentacji Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów „Zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców”.

MF i MZ: Mniejsza składka zdrowotna dla 93% przedsiębiorców

Najważniejszą zapowiedzią jest przywrócenie od 1 stycznia 2025 r. zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia zapowiadają, że skutkiem planowanych zmian będzie zmniejszenie wysokości składki zdrowotnej dla 93% przedsiębiorców PIT (bez względu na wybraną formę opodatkowania), a zwłaszcza dla tych prowadzących działalność gospodarczą, którzy osiągają niskie i średnie dochody.

Składka zdrowotna 2025. Przedsiębiorcy płacący PIT wg skali podatkowej

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy płacą PIT wg skali podatkowej określonej w art. art. 27 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie od 1 stycznia 2025 r. 9% z 75% płacy minimalnej. Jak szacuje Ministerstwo Finansów będzie to w 2025 roku około 310 zł. To około 100 zł miesięcznie mniej niż w stanie prawnym obowiązującym w 2024 roku.



MF zapowiada, że wysokość składki zdrowotnej będzie dla tych przedsiębiorców stała, niezależna od osiąganego dochodu. A zatem nie trzeba będzie co miesiąc obliczać podstawy oskładkowania. Także nie trzeba będzie płacić składki zdrowotnej np. od zbywanych środków trwałych.

Składka zdrowotna 2025. Przedsiębiorcy płacący PIT wg stawki liniowej 19%

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowani 19% liniową stawką PIT zapłacą składkę zdrowotną w zależności od osiąganych dochodów:



1) Ci przedsiębiorcy na podatku liniowym, których dochody miesięczne nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotną, taką samą jak osoby rozliczające się na skali podatkowej tj. w wysokości 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia.



Jak szacuje Ministerstwo Finansów, w 2025 roku te osoby zapłacą mniejszą składkę zdrowotną przynajmniej o 100 zł miesięcznie w porównaniu do 2024 roku. A im większe będą dochody tych przedsiębiorców (do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia), tym obniżka w porównaniu do obecnych zasad będzie większa i wyniesie maksymalnie ok. 530 zł miesięcznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2) Ci przedsiębiorcy na podatku liniowym, których dochody miesięczne przekroczą 2-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotna w wysokości 4,9% od nadwyżki uzyskanych dochodów powyżej 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Jak deklaruje MF i MZ, na tych nowych zasadach zyskają wszyscy przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym.



Również w przypadku tych przedsiębiorców nie będzie składki zdrowotnej od dochodu ze zbycia środków trwałych.



Natomiast zostanie zlikwidowana możliwość odliczania części składek zdrowotnych w PIT.

Składka zdrowotna 2025. Przedsiębiorcy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy, którzy opodatkowują swoje przychody z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy uzyskają przychody miesięczne w wysokości nieprzekraczającej 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia.



Ministerstwo Finansów szacuje, że składka zdrowotna tych podatników wyniesie w 2025 roku około 310 zł miesięcznie.

Natomiast ci ryczałtowcy, których miesięczne przychody przekroczą 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia - zapłacą minimalna składkę (w kwocie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia) oraz 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Również i ci przedsiębiorcy ci nie będą musieli od 2025 roku wykazywać w kontekście składki zdrowotnej przychodów ze zbycia środków trwałych.



I również w tym przypadku będzie zlikwidowane prawo odliczania części składek zdrowotnych w PIT.

Składka zdrowotna 2025. Karta podatkowa

Ministerstwo Finansów zapowiada, że wszyscy przedsiębiorcy opłacający podatek w formie karty podatkowej zyskają na zmianie polegającej na obniżeniu składki zdrowotnej liczonej jako 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia (obecnie składka wynosi 9% od 100% minimalnego wynagrodzenia). W tym przypadku również zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych od PIT.

Kto i ile zapłaci składki zdrowotnej w 2025 roku?

Eksperci firmy doradczej Grant Thornton obliczyli, że gdyby zapowiadane przez MF i MZ zmiany zasad obliczania składki zdrowotnej wprowadzić w marcu 2024 r. (przy ówczesnym poziomie przeciętnego wynagrodzenia), wysokość tej składki byłaby następująca:

Dochód/ przychód u ryczałtowców Przedsiębiorca na skali PIT Przedsiębiorca na podatku liniowym 19% Przedsiębiorca na ryczałcie 5000 zł 286,33 zł 286,33 zł 286,33 zł 10 000 zł 286,33 zł 286,33 zł 286,33 zł 15 000 zł 286,33 zł 286,33 zł 286,33 zł 20 000 zł 286,33 zł 484,39 zł 286,33 zł 30 000 zł 286,33 zł 974,39 zł 286,33 zł 50 000 zł 286,33 zł 1954,39 zł 919,27 zł

To zauważalnie niżej niż wg obecnych zasad, zgodnie z którymi np.:

- przedsiębiorca na skali podatkowej z dochodem 15 tys. zł miesięcznie płaci składkę zdrowotną w wysokości 1350 zł,

- przedsiębiorca na podatku liniowym z dochodem 15 tys. zł miesięcznie płaci składkę zdrowotną w wysokości 735 zł,

- przedsiębiorca na ryczałcie z przychodem 15 tys. zł miesięcznie płaci składkę zdrowotną w wysokości 699,11 zł.

Oprac. Paweł Huczko