Strona główna » Księgowość » ZUS i kadry » Urlopy » Dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę nie dla każdego. Wyjaśnienia PIP

Dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę nie dla każdego. Wyjaśnienia PIP

29 kwietnia 2026, 23:43
oprac. Paweł Huczko
dni wolne 2026 kalendarz święta
Dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę w 2026 r. Wyjaśnienia PIP
REKLAMA

REKLAMA

Państwowa Inspekcja Pracy (a dokładnie eksperci Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku) udzieliła wyjaśnień odnośnie przepisów i praktyki dotyczących udzielania pracownikom dni wolnych za święta przypadające w sobotę. Jak się liczy czas pracy i co w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy?

Dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę - przepisy kodeksu pracy

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym o 8 godzin. Jeżeli święto to przypada w sobotę, pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi innego dnia wolnego od pracy w celu zachowania przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

W 2026 roku taka sytuacja wystąpi dwukrotnie: 15 sierpnia i 26 grudnia.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Jak liczy się czas pracy

PIP przypomina, że wymiar czasu pracy oblicza się poprzez:
- pomnożenie 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
- dodanie do otrzymanego wyniku iloczynu 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
- odjęcie od wyniku iloczynu 8 godzin i liczby świąt występujących w okresie rozliczeniowym, przypadających w innym dniu niż niedziela.

Przykład 1 - Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie

W tym przypadku z uwagi na święto przypadające w sierpniu 2026 r. nominalny czasu pracy do przepracowania tego pracownika wynosi 160 godzin, co odpowiada 20 dniom pracy. W sierpniu 2026 roku liczba dni roboczych wynosi 21. Ponieważ 15 sierpnia przypada w sobotę, pracodawca – aby zachować prawidłowy wymiar czasu pracy – musi wyznaczyć pracownikowi dzień wolny, w terminie ustalonym przez siebie w trybie jednostronnej decyzji bądź indywidualnie w porozumieniu z pracownikiem. Decyzja o przyjęciu konkretnego modelu powinna wynikać z przyjętej w zakładzie praktyki lub z regulaminu pracy, jeżeli taki obowiązuje.

Podobnie jest w grudniu 2026 roku.

Co w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy?

Państwowa Inspekcja Pracy zwraca też uwagę na przypadek, gdy pracownik w dniu wyznaczonym jako wolny za święto będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym, urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim. W takiej sytuacji - zdaniem PIP - pracodawca nie ma obowiązku udzielania innego dnia wolnego. Uznaje się bowiem, że dzień wolny został „wykorzystany”, ponieważ pracownik nie świadczył w tym dniu pracy – niezależnie od przyczyny nieobecności.

REKLAMA

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

Przykład

Pracodawca zarządzeniem ustalił 28 grudnia 2026 r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające 26 grudnia 2026 r. (w sobotę). Pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie 28–31 grudnia 2026 r. W tej sytuacji nie jest możliwe udzielenie urlopu wypoczynkowego w dniu 28 grudnia, ponieważ jest to dzień wolny od pracy ustalony decyzją pracodawcy. Pracodawca nie ma też obowiązku udzielenia innego dnia wolnego w zamian za to święto.

Kto nie dostanie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

PIP zauważa, że gdy liczba dni pracy pracownika w tygodniu jest mniejsza niż pięć (np. pracownik pracuje cztery dni w tygodniu), nie ma konieczności udzielania mu dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny wynikający z jego harmonogramu pracy. Dotyczy to na przykład:
- pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- pracowników objętych równoważnym systemem czasu pracy, w którym dobowy wymiar czasu pracy może być wydłużony do 12 godzin, w zamian za zapewnienie innych dni wolnych od pracy ponad obowiązującą liczbę niedziel, świąt i dni wolnych.

W takich przypadkach zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy zostaje zachowana, nawet jeśli święto przypada w dzień wolny.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z harmonogramem pracuje w wybrane dni po 12 godzin. W sierpniu 2026 roku pracodawca zaplanował mu 13 dni pracy po 12 godzin oraz jeden dzień pracy w wymiarze 4 godzin. Jest to działanie prawidłowe, ponieważ pracodawca zaplanował pracownikowi 160 godzin, zgodnie z zasadą obliczania wymiaru czasu pracy uwzględniającą święto.

Znaczenie okresu rozliczeniowego

PIP uważa, że w przypadku jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego dzień wolny w 2026 roku za święto 15 sierpnia musi zostać udzielony w sierpniu, za święto 26 grudnia – w grudniu. Jeżeli u pracodawcy obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny za święto przypadające w sobotę może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu, najpóźniej do końca trwania obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego.

Źródło: Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku - gdansk.pip.gov.pl

Zobacz również:
Księgowość
Polska ulga podatkowa B+R w europejskiej czołówce. Problemy to skala wykorzystania i komercjalizacja własności intelektualnej
29 kwi 2026

Europa coraz wyraźniej wraca dziś do pytania, gdzie będą powstawać nowe technologie i kto będzie czerpał korzyści z ich komercjalizacji. Wyniki raportu Ayming „The Benchmark 2026” pokazują, że Polska ma w tej układance mocny atut w postaci ulgi B+R, która dobrze wspiera etap prac rozwojowych. Problem w tym, że - jak wskazują eksperci - mechanizm wciąż nie osiąga odpowiedniej skali wykorzystania w gospodarce. Jeszcze wyraźniej widać to przy komercjalizacji własności intelektualnej, gdzie pozycja Polski jest już znacznie mniej konkurencyjna.
Zostały godziny na poprawienie e-PIT przygotowanego przez Skarbówkę. Oto dlaczego może być niekorzystny dla podatnika i zawierać błędy
29 kwi 2026

Jutro, 30 kwietnia 2026 r. o północy mija termin dla większości podatników PIT na samodzielną weryfikację rocznego zeznania za 2025 rok - w szczególności chodzi tu o PIT-37 i PIT-38. Co prawda system Twój e-PIT automatycznie zaakceptuje przygotowane i wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) formularze, to jednak brak osobistej kontroli grozi utratą znacznych kwot zwrotów oraz powieleniem błędów płatników. Z danych e-pity wynika, że najsprawniejszym użytkownikom rzetelne sprawdzenie deklaracji i wysyłka PIT-37 zajmuje zaledwie 2 minuty i 36 sekund.
Zwrot akcyzy w transporcie drogowym (108-191 euro za każde 1000 l paliwa) - jakie warunki trzeba spełnić i jak długo to trwa?
29 kwi 2026

Procedura odzyskiwania zwrotu akcyzy od paliwa w transporcie drogowym jest skomplikowany i czasochłonny ze względu na złożoność przepisów i konieczność dopełnienia wielu formalności. Nie pomagają również występujące różnice administracyjne między krajami UE. Wiążą się one z wymogiem znajomości prawa lokalnego, które nieustannie się zmienia. To sprawia, że część firm transportowych decyzję o rozliczeniu podatku może odkładać na później, tymczasem na tym finansowo tracąc. Zwrot zwiększa rentowność przedsiębiorstwa transportowego. Dzięki działaniom w tym zakresie przewoźnicy mogą odzyskać nawet do ok. 800 zł (ok. 200 euro) za każde 1000 litrów paliwa. Gdzie można ubiegać się o rekompensatę i jakie obowiązują stawki? Jakie warunki trzeba spełnić i na co trzeba uważać w procesie składania wniosku?
Polskie PKB rośnie szybciej niż w strefie euro. Dlaczego wielu przedsiębiorców tego nie odczuwa? Muszą sprawdzić: koszty, strukturę sprzedaży i cash flow
29 kwi 2026

Polska gospodarka przyspiesza, ale nie każda firma realnie na tym korzysta. Choć prognozy makroekonomiczne dla Polski na 2026 rok wyglądają bardzo dobrze, wielu przedsiębiorców nadal nie widzi poprawy tam, gdzie liczy się ona najbardziej: w marży, gotówce i przewidywalności biznesu.

REKLAMA

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Co przedsiębiorcy i biuro rachunkowe muszą zrobić do 20 maja 2026 r.
29 kwi 2026

Do 20 maja 2026 r. przedsiębiorcy rozliczający składkę zdrowotną od dochodu albo przychodu muszą rozliczyć z ZUS składkę za 2025 r. – wraz z dokumentami za kwiecień 2026 r. To pierwsze roczne rozliczenie, w którym trzeba uwzględnić zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2025 r.: m.in wyłączenie sprzedaży środków trwałych z podstawy składki. W publikacji przedstawiamy – terminy, przykłady liczbowe i to na zwraca uwagę ZUS.
Prof. Modzelewski: Wystawienie faktury w KSeF nie rozpoczyna biegu terminu płatności, a adresat nie ma obowiązku płacić. A co w przypadku przesłania wizualizacji faktury?
29 kwi 2026

Podatnicy, którzy rozpoczęli „pierwsze starcie” z KSeF (ring wolny), bardzo często zadają dwa fundamentalne pytania: (1) czy adresat faktury ustrukturyzowanej, który ją nawet odebrał (albo nie odebrał) z KSeF, może zostać skutecznie przymuszony do jej zapłaty, gdy upłynie termin płatności określony przez wystawcę na tej fakturze,(2) czy pracownik, który ma dostęp do KSeF i fizycznie wystawia te faktury, będzie musiał zapłacić VAT z tej faktury, jeżeli przez pomyłkę wyśle ją do innego niż kontrahent podmiotu (pomylił NIP).
Zwrot PIT jak pułapka. Oszuści polują na podatników
28 kwi 2026

Obietnica szybkiego zwrotu podatku coraz częściej okazuje się przynętą. W ubiegłym roku zgłoszono setki tysięcy zagrożeń w sieci, a liczba incydentów cyberbezpieczeństwa gwałtownie wzrosła. Phishing, fałszywe SMS-y i podszywanie się pod urzędy to dziś codzienność sezonu PIT. Sprawdź, jak nie dać się oszukać i ochronić swoje pieniądze.
Podatek cyfrowy i kryptowaluty zasilą budżet UE? Parlament Europejski stawia warunki nowej „siedmiolatki”
28 kwi 2026

Unia Europejska szuka nowych źródeł dochodów na lata 2028–2034. Wśród propozycji pojawiają się podatek cyfrowy, wpływy z transakcji kryptowalutowych oraz sektor gier i zakładów online. Europosłowie przekonują, że bez tych rozwiązań trudno będzie uniknąć cięć i jednocześnie spłacić wspólne zadłużenie.

REKLAMA

Wdrażasz AI w firmie? Sprawdź, kiedy odliczysz koszty w ramach ulgi B+R, a kiedy fiskus zakwestionuje wydatek
28 kwi 2026

Tysiące polskich firm wdrażają dziś narzędzia oparte na sztucznej inteligencji – od chatbotów obsługujących klientów po systemy predykcji awarii. Część z nich liczy przy tym na ulgę badawczo-rozwojową, która pozwala odliczyć koszty kwalifikowane od podstawy opodatkowania nawet w wysokości 200 proc. wynagrodzeń. Problem w tym, że dla fiskusa „AI” nie jest synonimem działalności twórczej i z zastosowaniem ulgi mogą być problemy.
Automatyczne złożenie PIT w 2026 r. od A do Z. Zmieniłem wypełnione przez Skarbówkę zeznanie ale go nie wysłałem – czy zostanie złożone przez system z upływem 30 kwietnia?
29 kwi 2026

W usłudze Twój e-PIT zostały w 2026 roku (tak jak w poprzednich kilku latach) przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) wypełnione zeznania podatkowe PIT rozliczające dochody (przychody) uzyskane w 2025 roku. Ale tylko PIT 37, PIT 38 i PIT OP zostaną złożone automatycznie z upływem 30 kwietnia 2026 r. jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. PIT DZ, PIT 28, PIT 36 i PIT 36L nie zostaną automatycznie zaakceptowane – wymagają akceptacji i złożenia przez podatnika. Ale uwaga - nawet w przypadku wstępnie wypełnionych przez Skarbówkę PIT 37, PIT 38 i PIT OP – jeżeli podatnik wprowadził w nich jakieś zmiany przed 30 kwietnia – nie zostaną automatycznie złożone i wymagają akceptacji i wysłania przez podatnika.
