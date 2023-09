Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

Porównanie z poprzednimi latami

W okresie I – VIII przeciętne uposażenie było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 12,2%. Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Trendy w zatrudnieniu

Obserwowana w sierpniu poprawa rocznej dynamiki płac najprawdopodobniej nie będzie miała trwałego charakteru. Stopniowo ustępuje część czynników zazwyczaj odpowiedzialnych za dynamizację płac. Wolniej postępuje zmiana struktury zatrudnienia (kiedy powstają nowe lepiej płatne miejsca pracy, a te mniej atrakcyjne są opuszczane przez pracowników). W dobie słabszej koniunktury mniej jest też ruchomych części wynagrodzeń – premii, nagród, wypłat w systemie akordowym. W okresie słabszych wyników firm jest też mniej możliwości by podnosić ogółowi pracowników płace w reakcji na zwiększenie płacy minimalnej.

Zatrudnienie w sierpniu

Zatrudnienie w sierpniu okazało się o 11,6 tys. osób, tj. o 0,18% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6502,1 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 0,5 tys. osób tj. o 0,01%. Spadek zatrudnienia w sierpniu na poziomie 11,6 tysiąca osób należy potraktować jako ostrzegawczy.

Oczekiwania na wrzesień

We wrześniu płace są zazwyczaj nieco wyższe od sierpniowych. Wzrost we wrześniu 2023 roku może sięgnąć 0,3% i będzie wyraźnie mniejszy od notowanego przed rokiem. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac ulegnie zmniejszeniu z sierpniowych 11,9% do 10,5%.

W przypadku poziomu zatrudnienia po wrześniu zazwyczaj oczekuje się stabilizacji lub niewielkiego wzrostu – liczonego w pojedynczych tysiącach osób. Tym jednak razem odnotowany może być ponowny spadek. Oczekiwania dla września 2023 to spadek zatrudnienia o około 5 tys. osób.