Średnie wynagrodzenia w województwach. W mazowieckim zarobki są najwyższe (7508,56 zł), najniższe zaś w województwie warmińsko-mazurskim (5427,81 zł)

Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia, w którym znajdą się nowe wzory pełnomocnictwa ogólnego w sprawach podatkowych (formularz PPO-1) i zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa (formularz OPO-1). Rozporządzenie to ma wejść w życie już 10 grudnia 2023 r. Co się zmieni we wzorach tych formularzy?