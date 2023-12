Co z wpłatami na PPK, gdy pracownik jest na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, czy urlopie wychowawczym?

Wypłacane pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika, a więc nie stanowią "wynagrodzenia" w rozumieniu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Z tego powodu pracodawca nie może odprowadzać wpłat do PPK jeżeli pracownik jest na zwolnieniu lekarskim. Dotyczy to również pracowników na urlopie macierzyńskim, czy urlopie wychowawczym. Taką informację potwierdził 14 grudnia 2023 r. prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

Czym są PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PPK) to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania zaprojektowany przede wszystkim z myślą o uzupełnieniu państwowej emerytury. PPK są dostępne dla wszystkich osób zatrudnionych. Wpłaty na PPK są dokonywane nie tylko przez pracownika ale także przez pracodawcę a także budżet państwa.

Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe). Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika.

Ponadto pracownik oszczędzający w PPK przez co najmniej 3 miesiące otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. A potem co roku, po spełnieniu określonych warunków, państwo wpłaca na konto PPK pracownika kwotę 240 zł.



Zasady oszczędzania i przekazywania wpłat na PPK reguluje ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zmianami - tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 46).

PPK a zwolnienia lekarskie i urlopy macierzyńskie

W informacji przekazanej Polskiej Agencji Prasowej prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny potwierdził, że "Konstrukcja programu uniemożliwia odprowadzanie wpłat do PPK podczas zwolnień lekarskich czy urlopów macierzyńskich".



Chodzi o to, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 40) ustawa o PPK przez wynagrodzenie rozumie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.



A wpłaty do PPK obliczane są właśnie jako określony procent od tego wynagrodzenia.



Pracownicy o tym nie wiedzą i mają w związku z tym wątpliwości, bo ustawa o PPK ani inne przepisy nie nakładają na pracodawców obowiązku informowania o zaprzestaniu odprowadzania wpłat do PPK np. w przypadku zwolnienia lekarskiego pracownika, czy urlopów macierzyńskich i wychowawczych.



Przerwa w odprowadzaniu wpłat na PPK z uwagi na chorobę, czy urlop macierzyński, czy urlop wychowawczy nie oznacza rezygnacji z uczestnictwa w PPK. I jeżeli pracownik, który jest zapisany do PPK nie złoży deklaracji o rezygnacji, wpłaty do PPK będą obliczane, pobierane i przekazywane do instytucji finansowej od każdego wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK.



Warto też wiedzieć, że mimo ww. ograniczeń, osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim mogą być zapisane do PPK, tzn. w ich imieniu i na ich rzecz może zostać zawarta umowa o prowadzenie PPK. Potwierdza to oficjalna strona PPK (www.mojeppk.pl).

Korekta wpłat do PPK gdy zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA zostało dostarczone po terminie wypłaty wynagrodzenia Zdarza się nierzadko, że pracodawca otrzymuje zwolnienie (zaświadczenie) lekarskie ZUS ZLA po terminie wypłaty wynagrodzenia. Więc nie miał możliwości obliczenia prawidłowej wysokości wpłaty do PPK. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek korekty. Pracodawca powinien w miesiącu, w którym rozliczył korektę wynagrodzenia za ten miesiąc, obliczyć i dokonać wpłaty do PPK od wynagrodzenia obniżonego o kwotę tej nadpłaty.

A gdy pracodawca dokonał korekty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ale w związku z nieobecnością pracownika nie odliczył z wynagrodzenia kwoty nadpłaty - ma obowiązek skorygowania wpłat do PPK w tym miesiącu, w którym dokona odliczenia z wynagrodzenia uczestnika PPK. Tak wynika z informacji na oficjalnej stronie internetowej PPK (www.mojeppk.pl).

Podstawa prawna: ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zmianami - tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 46).