Strona główna » Księgowość » ZUS i kadry » Wynagrodzenia » Minimalne wynagrodzenie w 2026 r. Jak wpływa na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki, brutto - netto

Minimalne wynagrodzenie w 2026 r. Jak wpływa na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki, brutto - netto

16 marca 2026, 18:42
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku. Jaki ma wpływ na inne świadczenia pracownicze, potrącenia z pensji, odprawy, zasiłki
Ile wynosi w 2026 roku minimalne wynagrodzenie brutto i netto. Co wchodzi w skład płacy minimalnej i na jakie świadczenia wpływa jej wysokość? Wyjaśnia Karolina Woźniczka, specjalistka ds. kadr i płac w Meritoros SA.

Minimalne wynagrodzenie dla pracowników. Jedna stawka w całym kraju

Minimalne wynagrodzenie za pracę to jedna z kluczowych instytucji prawa pracy, której celem jest zapewnienie pracownikom podstawowego poziomu bezpieczeństwa finansowego. Jest to kwota gwarantowana ustawowo, która przysługuje pracownikowi niezależnie od jego doświadczenia zawodowego, poziomu wykształcenia, posiadanych kwalifikacji czy zajmowanego stanowiska.

Co istotne, minimalne wynagrodzenie obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, bez względu na system wynagradzania, rozkład czasu pracy, warunki wykonywania pracy czy specyfikę danego zawodu. Oznacza to, że nawet w przypadku bardzo zróżnicowanych warunków zatrudnienia, ustawodawca gwarantuje jednolity, minimalny poziom wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce nie jest zróżnicowane regionalnie. Nie ma znaczenia, czy pracownik wykonuje swoje obowiązki w dużej aglomeracji, czy w małej miejscowości. Stawka ta nie zależy również od branży, sektora gospodarki ani grupy zawodowej.

Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia ma formę miesięcznej stawki, która w razie potrzeby może zostać przeliczona na stawkę godzinową. Co roku kwota ta podlega waloryzacji, co ma na celu dostosowanie jej do zmieniających się warunków gospodarczych, inflacji oraz poziomu życia.

Co wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?

Porównując wynagrodzenie pracownika z obowiązującą wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, które zaliczane są do tzw. wynagrodzeń osobowych.

Zasady te wynikają z klasyfikacji stosowanej w statystyce zatrudnienia i wynagrodzeń określonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Minimalne wynagrodzenie obejmuje więc nie tylko:
- wynagrodzenie zasadnicze, ale również:
- premie, nagrody,
- inne składniki mające charakter płacowy.

W praktyce oznacza to, że minimalne wynagrodzenie stanowi łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu.

Zobacz również:

Jakich składników nie wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?

Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że niektóre świadczenia nie są brane pod uwagę przy porównywaniu wynagrodzenia z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Należą do nich m.in.:

  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawy emerytalne i rentowe,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatki za pracę w porze nocnej,
  • dodatki za staż pracy,
  • dodatki za szczególne warunki pracy.

Oznacza to, że nawet jeśli pracownik otrzymuje powyższe dodatki, jego wynagrodzenie zasadnicze wraz z pozostałymi składnikami wliczanymi do minimum musi osiągać co najmniej poziom minimalnego wynagrodzenia.

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2026 roku

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku ma istotny wpływ zarówno na sytuację pracowników, jak i na koszty ponoszone przez pracodawców.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku, obowiązywać będą następujące kwoty:
- minimalne wynagrodzenie za pracę: 4 806 zł brutto,
- minimalna stawka godzinowa: 31,40 zł brutto.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie „na rękę” (netto) w 2026 roku?

Przyjmując następujące założenia:

  • pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę,
  • otrzymuje minimalne wynagrodzenie,
  • nie korzysta z ulgi dla młodych,
  • zadeklarował podstawowe koszty uzyskania przychodu,
  • korzysta z pełnej kwoty zmniejszającej podatek (300 zł),
  • znajduje się w pierwszym progu podatkowym,
  • nie uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych,

wynagrodzenie netto takiego pracownika wyniesie 3 605,85 zł.

Porównując dla podanego przykładu pracownika jego wynagrodzenie:

Dane

Minimalne wynagrodzenie od 01.01.2026

Minimalne wynagrodzenie od 01.07.2025 do 31.12.2025

Różnica

brutto

4 806,00 zł

4 666,00 zł

140,00 zł

netto

3605,85 zł

3510,92 zł

94,93 zł

łączny koszt pracodawcy

5790,28 zł

5621,60 zł

168,68 zł

Wpływ podwyżki minimalnego wynagrodzenia na pracodawców

Dla pracodawców wzrost minimalnego wynagrodzenia oznacza zwiększenie całkowitych kosztów zatrudnienia. Podwyżce ulega nie tylko samo wynagrodzenie brutto, ale również składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia, których wysokość jest bezpośrednio powiązana z minimalnym wynagrodzeniem.

Świadczenia zależne od minimalnego wynagrodzenia

Dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownik wykonujący pracę w porze nocnej ma prawo do dodatku w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą przepracowaną godzinę nocną.

Wynagrodzenie za gotowość do pracy i przestój

Jeżeli pracownik pozostawał w gotowości do pracy, ale nie wykonywał jej z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, przysługuje mu:

  • wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania,
  • lub 60% wynagrodzenia, jeżeli taka stawka nie została wyodrębniona,
    przy czym kwota ta nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

Maksymalna wysokość odprawy nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. A zatem ten limit w 2026 roku wynosi 72 090,- zł

Odszkodowania za mobbing i dyskryminację

Pracownik, wobec którego naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu lub który doznał mobbingu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia

Kwota wolna od potrąceń to część wynagrodzenia, która musi pozostać do dyspozycji pracownika po dokonaniu potrąceń składek, podatków oraz wpłat do PPK (jeśli pracownik z nich nie zrezygnował).

Jej wysokość zależy od rodzaju potrącenia:
- egzekucje niealimentacyjne – 100% minimalnego wynagrodzenia,
- potrącenia dobrowolne na rzecz pracodawcy – 100% minimalnego wynagrodzenia,
- kary porządkowe – 90% minimalnego wynagrodzenia,
- potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów – 80% minimalnego wynagrodzenia,
- zaliczki pieniężne – 75% minimalnego wynagrodzenia.

Minimalna podstawa zasiłków

Minimalne wynagrodzenie wpływa również na wysokość świadczeń z ubezpieczenia społecznego, takich jak:

  • zasiłek chorobowy,
  • macierzyński,
  • opiekuńczy,
  • wyrównawczy,
  • świadczenie rehabilitacyjne.

Dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie pomniejszone o 13,71% składek ZUS.

Podstawa prawna i źródła:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r;
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207);
Strona internetowa: gov.pl.


Karolina Woźniczka, specjalistka ds. kadr i płac w Meritoros SA

Zobacz również:
Księgowość
Płaca minimalna uruchamia efekt domina w prawie pracy. Te trzy świadczenia rosną razem z nią
16 mar 2026

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia nie wpływa wyłącznie na wysokość pensji najmniej zarabiających. W 2026 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4 806 zł brutto, ale ta jedna liczba zmienia także kwoty wolne od potrąceń, wysokość dodatków za pracę w nocy oraz minimalne odszkodowania w sporach pracowniczych. W praktyce oznacza to, że każda podwyżka płacy minimalnej przesuwa granice odpowiedzialności finansowej pracodawców. Gdy rośnie płaca minimalna, automatycznie zmieniają się również inne elementy systemu: zwiększa się kwota wynagrodzenia chroniona przed potrąceniami, rosną dodatki za pracę w nocy, a także minimalna wysokość odszkodowań za dyskryminację.
Niezapłacona faktura to nie darmowy kredyt – wierzyciel ma narzędzia prawne by dopaść dłużnika i jego zarząd. Jak chronić płynność w firmie (na przykładzie branży TSL)
16 mar 2026

W relacjach biznesowych granica między partnerską wyrozumiałością a darmowym kredytowaniem dłużnika jest niebezpiecznie cienka. W czasach, gdy koszt pozyskania kapitału jest wysoki, a marże w branży TSL stale topnieją, warto wdrożyć zasady, które uchronią firmę przed utratą płynności. Jaki kurs powinna obrać niezapłacona faktura? Jakimi narzędziami dysponuje wierzyciel? Kiedy warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej, a kiedy można jeszcze poczekać?
KSeF ujawnia bałagan w księgowości wielu polskich firm. Przedsiębiorcy właśnie odkrywają, jak naprawdę działają ich procesy finansowe
16 mar 2026

Wokół KSeF najwięcej mówi się dziś o technologii: integracjach, systemach i sposobach wystawiania faktur. Tyle że to nie technologia okazuje się największym wyzwaniem. Dla wielu firm KSeF staje się momentem prawdy - pokazuje, czy ich finanse są naprawdę poukładane, czy dotąd działały siłą rozpędu.

Zwolnienie z raportowania ESG za 2025 i 2026 rok - ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw. Kto skorzysta?
16 mar 2026

Ustawa zwalniająca część firm z obowiązku raportowania ESG za lata 2025 i 2026 została właśnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. To efekt wdrożenia unijnej dyrektywy Omnibus I, która teraz drastycznie ogranicza krąg przedsiębiorstw objętych raportowaniem pozafinansowym. Zwolnienie jest dobrowolne - decyzję podejmuje zarząd spółki.

REKLAMA

KSeF: Jedna faktura wystarczy, żeby wpaść w obowiązek. Wielu przedsiębiorców się myli
16 mar 2026

Polscy przedsiębiorcy znajdują się dziś pomiędzy dwiema kluczowymi datami wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowy obowiązek wkrótce stanie się codziennością dla firm w całym kraju. Tymczasem właściciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wciąż zadają jedno pytanie: czy jeśli wystawiam zaledwie jedną lub dwie faktury miesięcznie, również muszę korzystać z systemu? Wielu z nich zakłada, że nowe przepisy dotyczą wyłącznie dużych firm. To jeden z najczęstszych i najbardziej kosztownych błędów w interpretacji przepisów.
Podatek katastralny i od pustostanów? Rząd odpowiada i zdradza plany reform mieszkalnictwa
16 mar 2026

Rząd nie prowadzi prac nad wprowadzeniem podatku od pustostanów czy podatku katastralnego - poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Wiceminister rozwoju Tomasz Lewandowski dodał, że do końca roku ma być przyjętych kilkanaście ustaw reformujących obszar mieszkalnictwa.
Ministerstwo Finansów: podwyższenie progu PIT do 120 tys. zł? „Byłoby nierozważne”
16 mar 2026

Nie będzie obniżki podatku dla najbogatszych. Ministerstwo Finansów wyraźnie odcina się od pomysłu podwyższenia progu dochodowego PIT, od którego obowiązuje stawka 32 proc. Resort tłumaczy, że takie działanie mogłoby zagrozić stabilności finansów publicznych i utrudnić realizację planu naprawczego Polski wobec procedury nadmiernego deficytu UE.
Ruszyły dopłaty dla rolników 2026. Można już składać wnioski – są też nowe zasady
16 mar 2026

Miliony złotych wsparcia dla gospodarstw ruszają ponownie. Od 15 marca rolnicy mogą już składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Choć główne zasady pozostają takie same jak w poprzednich latach, pojawiły się też ważne zmiany dotyczące m.in. torfowisk, użytków zielonych i ekoschematów. Wnioski tradycyjnie składa się wyłącznie online.

REKLAMA

KSeF a limit 10 tys. zł. Tysiące firm mogą być poza systemem nawet do 2027 r.
16 mar 2026

Do końca 2026 r. tysiące przedsiębiorców mogą być poza KSeF. Wystarczy, aby miesięczna sprzedaż na fakturach objętych obowiązkowym systemem nie przekroczyła 10 tys. zł. Dopiero od 1 stycznia 2027 r. trzeba będzie wystawiać faktury w KSeF. Wątpliwości budzi jednak to, jaką sprzedaż wliczać do limitu 10 tys. zł, a jaką pomijać. W efekcie próg całościowej sprzedaży (wliczanej i niewliczanej) może być znacznie wyższy, a część firm do końca 2026 r. wcale nie będzie musiała korzystać z KSeF.
Lawinowy wzrost liczby e-faktur w KSeF. Firmy już masowo przechodzą na nowy system, choć nie muszą
16 mar 2026

Krajowy System e-Faktur nabiera tempa szybciej, niż zakładało Ministerstwo Finansów. Już setki tysięcy firm korzystają z platformy, mimo że dla wielu z nich obowiązek jeszcze nie wszedł w życie. Najnowsze dane pokazują skalę zmian w polskim systemie rozliczeń.
