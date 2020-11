Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika - wsparcie finansowe

Zatrudniaj osoby niepełnosprawne, czyń dobro, bądź pracodawcą z sercem

Jesteś pracodawcą, więc masz moc sprawczą! Możesz nie tylko wpłynąć na to, by osoby, które zatrudnisz zyskały szansę zarobienia na życie, ale też zmienić na lepsze świat ludzi niepełnosprawnych, dla których praca to często jedyna szansa na aktywność i poczucie spełnienia.



Jest takie powiedzenie, że dobro wraca. Czemu więc nie zostać pracodawcą z sercem? Zatrudniając osobę niepełnosprawną, zyskasz nie tylko kompetentnego pracownika, ale też lojalnego i zaangażowanego członka zespołu, który doceni Twoją inwestycję. Do tego po prostu postąpisz słusznie i samo to poczucie będzie już wielką nagrodą. Twój niepełnosprawny pracownik wykona zlecone mu zadania równie dobrze jak pełnosprawny, a do tego najprawdopodobniej będzie myśleć o swojej posadzie długoterminowo i to właśnie w Twojej firmie zechce się rozwijać zamiast poszukiwać możliwości na zewnątrz. Wystarczy jedynie zatrudnić kompetentną osobę, osadzić ją we właściwej roli i dać jej szansę na aklimatyzację.

Coraz więcej pracodawców myśli o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Sprzyja temu wzrost popularności formuły pracy zdalnej oraz kampanie społeczne takie jak „Pracodawca z sercem”, których celem jest zachęcenie pracodawców, by zatrudniali ludzi tylko i wyłącznie ze względu na ich kompetencje a nie ich kondycję fizyczną czy mentalną. Jeśli dobrze obsadzimy role w zespole – każdy pracownik będzie na wagę złota – z korzyścią zarówno dla firmy, jak i rozwoju zawodowego poszczególnych pracowników.





Dając pracę osobie niepełnosprawnej, w pewnym sensie ratujemy jej życie – mówi Joanna Olszewska, CEO BPO Network, pomysłodawczyni Kampanii Pracodawca z Sercem. Taka osoba potrzebuje zatrudnienia jak tonący koła ratunkowego. Dzięki pracy czuje się potrzebna, zapomina o swoich problemach i myśli o przyszłości zamiast płakać nad swoim losem w czterech ścianach. Po prostu będąc wśród ludzi żyje lepiej, chętniej dba o siebie, swoje leczenie i rozwój.

Coraz więcej niepełnosprawnych pracuje

W tym roku w Polsce według danych Głównego Urzędu Statystycznego od 4,9 do 7,7 mln osób z niepełnosprawnością pobiera rentę lub emeryturę. 42% z nich posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 28% osób – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a 25% – orzeczenie o stopniu lekkim. Pracuje jedynie co szósta osoba niepełnosprawna. Co ciekawe, najwięcej pracowników wywodzi się z grupy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – jest to 269 tys. osób, w tym 149 tys. mężczyzn i 121 tys. kobiet.

Drugą aktywną zawodowo grupą są osoby ze lekkim stopniem niepełnosprawności, których na początku 2019 roku było 211 tys. (115 tys. mężczyzn i 95 tys. kobiet). Natomiast jeśli chodzi o aktywność zawodową osób z ciężkim stopniem niepełnosprawności to jest ich zaledwie 50 000 – w tym 32 tys. mężczyzn i tylko 18 tys. kobiet.

W zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przodują oczywiście większe miasta – wyjaśnia Joanna Olszewska. Z 531 tys. pracujących osób z niepełnosprawnością, aż 365 tys. mieszka w miastach, a tylko 168 tys. na wsi. Warto zauważyć, że na wsi nie pracuje żadna kobieta niepełnosprawna w stopniu znacznym, a jedynie 15 tys. mężczyzn o takim stopniu niepełnosprawności. W miastach jest, to 17 tys. kobiet i 18 tys. mężczyzn.

W tej chwili, jak wynika z najnowszych danych GUS (2.09.2020 r.), mamy w Polsce nieco ponad 233 tys. aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnościami, czyli mniej o 12,2 tys. niż to było w 2019 roku (245,5 tys.). Mimo wszystko pracujących osób z niepełnosprawnościami stale przybywa. Dowodem jest porównanie danych sprzed pięciu lat, gdy pracownicy niepełnosprawni stanowili 259,3 tys. i była to najwyższa liczba pracujących niepełnosprawnych – znacznie większa niż kilka lat wcześniej. W owym czasie osoby z niepełnosprawnością pracowały jednak zwykle w zakładach pracy chronionej.

Teraz tendencja jest inna. Można zauważyć, że znacznie wzrosło zatrudnienie tych osób na otwartym rynku pracy – z 135,2 tys. w 2016 r. na 140,7 tys. w 2020r. Pocieszające jest też to, że wzrasta liczba pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne: z 28 559 w 2016 do 30 919 w 2020 roku – mówi ekspertka kampanii „Pracodawca z sercem”. Daje to nadzieję, że idą zmiany na lepsze, bo w tym roku prawie wszyscy zatrudniający wywodzą się z otwartego rynku pracy. Mimo pandemii i lockdownu nastąpił zauważalny wzrost zatrudnienia niepełnosprawnych bezrobotnych z 96,1% do 97,44%. Motywuje nas to do działania w ramach naszej akcji „Pracodawca z sercem” i zachęcenia jeszcze większej liczy pracodawców do wzięcia udziału w tej pracowniczej rewolucji. Doceniamy wszystkich, którzy zdecydują się na ten krok poprzez uhonorowanie e-medalem i wydanie certyfikatu „Pracodawcy z sercem”.

Korzyści z zatrudnienia niepełnosprawnego mają wszyscy

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy wspierane jest poprzez refundację wynagrodzeń (dopłata z PFRON do pensji zatrudnionej osoby niepełnosprawnej), dotacje dla pracodawców na utworzenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (wypłacane ze środków PFRON za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy) oraz refundacja składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą i niepełnosprawnych rolników.

Wysokość refundacji przez PFRON wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zależy od jej stopnia niepełnosprawności i wynosi:

450 zł miesięcznie w przypadku osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim

1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym

1 950 zł w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym.

Ponadto pracodawca osób z niepełnosprawnością może liczyć na takie przywileje finansowe jak:

zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy i pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika

zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy

zwrot kosztów zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;

zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego

zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy oraz szkolenia pracownika pomagającego

zwolnienie z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Liczymy na to, że sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy będzie z miesiąca na miesiąc lepsza – podsumowuje Joanna Olszewska. Coraz więcej osób niepełnosprawnych bierze los we własne ręce i wykazuje chęć podjęcia pracy – to pierwsza przyczyna zmian. Po drugie pojawia się coraz więcej firm przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami oraz kursów, gdzie można się doszkalać w nowych dziedzinach. Po trzecie mamy boom na prace zdalną, co jest dużym ułatwieniem np. dla osób na wózkach, a do tego akcje takie jak „Pracodawca z sercem” rozwiewają obawy pracodawców przed zatrudnieniem niepełnosprawnych pracowników. Wystarczy wejść na stronę www.pracodawcazsercem.pl, by zobaczyć, co należy zrobić, by dołączyć do grona Tych, którzy czynią Dobro. Zapraszamy do udziału w tej pięknej inicjatywie!

BPO Network to firma z misją, która wspiera biznes poprzez tworzenie procedur i zespołów zdalnych pracowników z niepełnosprawnościami. Rekrutuje kandydatów do pracy w telefonicznych biurach obsługi klienta, telesprzedaży, branży analizy danych, IT, czy w Social Mediach. Poza wsparciem osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, proponuje usługi w zagadnieniach dotyczących kwestii związanych z optymalizacją obowiązkowych wpłat do Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, obszarach związanych z dofinansowaniami, dotacjami na stanowiska pracy czy na podnoszenie kwalifikacji poprzez refundowane szkolenia, kursy, warsztaty. W całościowym ujęciu działalności przeprowadza cały proces za przedsiębiorstwa, zaczynając od rekrutacji, weryfikacji i wyboru odpowiedniego pracownika, poprzez stworzenie i prowadzenie teczki osobowej i dokumentacji do PFRON, szkoleń i wdrożeń aż po realizację projektu i oczekiwany efekt.

