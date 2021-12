Do 31 grudnia 2021 r. korekta deklaracji MOSS

31 grudnia 2021 r. to ostateczny termin na złożenie korekty deklaracji VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej Mini One Stop Shop (MOSS).

Chodzi o korektę z tytułu świadczonych usług do Wielkiej Brytanii.

Korekta deklaracji VAT (MOSS) w odniesieniu do Wielkiej Brytanii

Na podstawie art. 51 ust. 4 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, korekty deklaracji VAT dotyczące usług świadczonych do Wielkiej Brytanii w ramach szczególnej procedury Mini One Stop Shop (MOSS) do 31 grudnia 2020 r. można składać najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Do złożenia korekty deklaracji VAT służą formularze VIU-D (procedura unijna) lub VIN-D (procedura nieunijna), które znajdziesz na stronie podatki.gov.pl.