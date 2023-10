Nowe oznaczenia w JPK_VAT. Wiesz co oznacza „OFF” i „BFK” [JPK i KSeF]

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w JPK_VAT. Obowiązek wysyłania plików JPK wcale nie zniknie z wejściem w życie systemu KSeF.

Plany Ministerstwa Finansów znamy dzięki publikacji projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Nowości mają zacząć obowiązywać od 1 lipca 2024 r.

Nowe oznaczenia w JPK_VAT: OFF

„OFF” to oznaczenie dotyczące faktur wystawianych w okresie trwania awarii Krajowego Systemu e-Faktur, jak również w okresie trwania niedostępności do tego systemu

Oznaczenie to wskazuje, iż z uwagi na brak aktywności tego systemu, faktura nie ma przydzielonego numeru identyfikującego KSeF i nie została przesłana do tego systemu . Oznaczenie to zapewni identyfikację przypadków faktur wystawianych podczas awarii i niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur z uwagi na powyższe okoliczności braku dostępu do systemu spowodowane np. pracami serwisowymi lub z przyczyn leżących po stronie podatnika.

Autopromocja

WAŻNE! W sytuacji niedostępności KSeF bądź braku możliwości wystawienia faktury po stronie podatnika do KSeF termin na dosłanie faktury do KSeF wynosi 1 dzień.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe oznaczenia w JPK_VAT: BFK

Oznaczenie „BFK” dotyczy faktur elektronicznych i faktur w postaci papierowej wystawionych bez użycia Krajowego Systemu e-Faktu i jest stosowane w przypadku braku obowiązkowego wystawiania faktur przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Więcej na temat planowanych zmian w JPK w poniższym artykule: