KSeF przesunięty. Do 2025 roku? Dobrze, czy źle dla podatników (przedsiębiorców)?

Termin wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur, czyli KSeF, który miał obowiązywać zgodnie z pierwotnym harmonogramem już 1 lipca 2024 r., zostaje przesunięty w czasie. Minister finansów nie podał konkretnej daty wdrożenia obowiązkowego KseF ale zapowiedział, że na pewno nie zdarzy się to w 2024 roku. To ogłoszenie ministra finansów wywołało dyskusję na temat potencjalnych konsekwencji i korzyści dla przedsiębiorców.

MF: Obowiązkowy KSeF na pewno nie w 2024 roku

Minister finansów, Andrzej Domański, ogłosił 19 stycznia istotną zmianę w terminie wprowadzenia obowiązku stoswania elektronicznych faktur w Polsce, argumentując tę decyzję koniecznością przeprowadzenia audytu przygotowanego rozwiązania. Minister poinformował, że obowiązkowy KSeF nie może ruszyć 1 lipca 2024 r. ani też do końca bieżącego roku.

Poranne oświadczenie ministra wpływa przede wszystkim na polskich przedsiębiorców, którzy rozpoczęli już przygotowania do nowego obowiązku.

Rynek usług księgowych i dostawców technologii reaguje na tę decyzję. KSeF będzie wdrożony w 2025 roku?

Zapowiadane wprowadzenie KSeF nierozerwalnie wiąże się z koniecznością przeniesienia dokumentów księgowych do formy elektronicznej. W odpowiedzi na te zmiany, dostawcy najpopularniejszych programów do wystawiania i zarządzania fakturami intensywnie pracują nad integracją swojego oprogramowania z rządową aplikacją KSeF, aby umożliwić swoim Klientom efektywne i bezbłędne wypełnianie nadchodzącego obowiązku.



- Ze zrozumieniem podchodzimy do decyzji rządu o przesunięciu terminu wdrożenia KSeF. Jeśli decyzja została podjęta w kontekście zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa systemu, jesteśmy przekonani, że to właściwe podejście. Niemniej stoimy na stanowisku, że dalsze przesuwanie cyfryzacji obiegu faktur po 1 stycznia 2025 nie byłoby korzystne dla przedsiębiorców - mówi Rafał Strzelecki, Prezes Zarządu CashDirector S.A.



Zgodnie z deklaracją ministra finansów, rząd chce dać sobie czas na przeprowadzenie audytu zewnętrznego przygotowanego rozwiązania i wykluczenie ewentualnych błędów krytycznych. Jednak rynek oczekuje na więcej usprawnień.



- Liczymy na to, że przesunięcie terminu wdrożenia na początek 2025 roku da okazję do zrównania terminu wprowadzania systemu dla wszystkich podmiotów. Taki scenariusz umożliwiłby płynne i jednolite dostosowanie się do nowych regulacji przez całe środowisko biznesowe. Uniknęlibyśmy w ten sposób sytuacji, w której firmy muszą pracować z dokumentami w trzech formatach - nowym z KSeF, starej faktury elektronicznej i dokumentów papierowych. Obserwowaliśmy negatywne skutki takiego podejścia np. we Włoszech, gdzie przedsiębiorcy i branża księgowa przez dłuższy czas doświadczyła chaosu związanego z przetwarzaniem dokumentów w różnych formatach, co utrudniało działalność gospodarczą i zwiększało koszty administracyjne firm. - dodaje Rafał Strzelecki.

Zalety KSeF, o których nie mówi się głośno

Dzięki przełożeniu daty wdrożenia KSeF na przyszły rok, przedsiębiorcy zyskują dodatkowy czas na dostosowanie się do nowego systemu elektronicznych faktur. Z drugiej strony przesunięcie terminu niekorzystnie opóźnia proces modernizacji i dygitalizacji e-faktur w Polsce. Wiele podmiotów, w tym doradcy podatkowi, finansowi i przede wszystkim księgowi, już poświęciło czas na dostosowanie systemów informatycznych i przygotowanie klientów do nowego obowiązku.



Przesunięcie KSeF-u opóźnia także wiele korzyści dla przedsiębiorców, które niesie ze sobą cyfryzacja faktur. O ile aspekty te są często pomijane w komunikacji, to jednak warto wspomnieć, że wprowadzenie KSeF umożliwi firmom m.in:

- wykorzystanie danych księgowych do zarządzania firmą na bieżąco - faktury będą automatycznie ściągane z KSeF i księgowane codziennie, umożliwiając lepszą kontrolę nad finansami w czasie rzeczywistym;

- redukcję kosztów administracyjno-księgowych – wyeliminowane zostanie ręczne wprowadzanie faktur, ręczne poprawianie wyników OCR, ręczne księgowanie, archiwizacji itd.;

- zachowanie większego bezpieczeństwa i porządku w dokumentach – brak ryzyka zagubienia faktury, z archiwizacją w samym KSeF;

- skrócenie terminu zwrotu VAT o jedną trzecią - to realne korzyści finansowe dla przedsiębiorstw;

- automatyczny obieg faktur - to optymalizacja pracy dla średnich i większych firm, które generują dużą ilość faktur i w większości już poniosły koszty aktualizacji systemów ERP.



- KSeF to nie tylko uszczelnianie systemu podatkowego, ale przede wszystkim to cywilizacyjna zmiana dla przedsiębiorców. Eliminacja papierowych i pseudo-elektronicznych faktur na rzecz elektronicznej wymiany danych w czasie rzeczywistym to rewolucja, która zmieni życie przedsiębiorców na lepsze. Liczymy, że wdrożenie KSeF nastąpi w styczniu 2025 roku i zacznie przynosić polskim firmom korzyści organizacyjne i redukcję kosztów. Jesteśmy przekonani, że przemyślana strategia wdrożenia systemu elektronicznych faktur przyczyni się do usprawnienia procesów biznesowych i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw działających na polskim rynku - dodaje Rafał Strzelecki.



Przesunięcie terminu wprowadzenia KSeF w Polsce to istotna informacja dla przedsiębiorców. Kluczowe będzie teraz skoncentrowanie się na efektywnym wykorzystaniu dodatkowego czasu oraz skompletowanie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do sprawnego funkcjonowania w erze elektronicznych faktur.