Webinar: KSeF – na co warto przygotować firmę? + certyfikat gwarantowany

Ekspert wyjaśni, jak przygotować firmę na nadchodzący obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur i oraz na co zwrócić uwagę, aby proces przejścia na nowy system fakturowania przebiegł sprawnie i bez zbędnych trudności.

Zapisz się TUTAJ

KSeF – na co warto przygotować firmę? + certyfikat gwarantowany – praktyczne warsztaty INFORAKADEMII

Już wkrótce obowiązkowy dla wszystkich Krajowy System e-Faktur (KSeF) całkowicie zmieni sposób wystawiania i otrzymywania faktur. Podczas praktycznego webinaru ekspert wyjaśni, co zmiany te oznaczają w praktyce oraz wskaże, jak odpowiednio przygotować firmę do nadchodzącego obowiązku i na jakie aspekty warto zwrócić szczególną uwagę, aby proces przejścia na nowy system fakturowania przebiegł płynnie, bez trudu i z korzyścią dla firmy!

Uczestnicy poznają kluczowe zasady działania systemu, terminy jego wdrożenia dla różnych podmiotów oraz praktyczne wskazówki. Będą również mieli możliwość zadania pytań ekspertowi, co pozwoli rozwiać wszelkie pojawiające się wątpliwości, których w obliczu nowych regulacji nie brakuje. Webinar skierowany jest do przedsiębiorców, księgowych i doradców podatkowych, którzy chcą uniknąć ewentualnych błędów i skutecznie dostosować firmę do nowych przepisów.

KSeF – na co warto przygotować firmę? – korzyści dla uczestników webinaru

Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie wdrożenia i korzystania z KSeF

Poznasz praktyczne wskazówki, dzięki którym unikniesz błędów i przygotujesz firmę do zmian

Zyskasz okazję do zadania pytań ekspertowi

Uzyskasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Otrzymasz retransmisję webinaru i materiały szkoleniowe, dzięki którym w dowolnym momencie wrócisz do najbardziej interesujących kwestii

Otrzymasz wyjątkowy PREZENT: bezpłatny, 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

KSeF – na co warto przygotować firmę? – program webinaru

Termin: 4 czerwca 2025 r., godz. 10:00- 11:00

Co to jest ten KSeF?

Kto i od kiedy musi się przygotować na KSeF?

Jak będzie wyglądało życie z KSeF?

Czy będzie dziwnie - wybrane „ciekawostki” związane z KSeF

Czy KSeF ma dla mnie sens, czyli czy może on być korzystny dla firmy?

Czy warto nie czekać na KSeF obowiązkowy?

Jak się przygotować do KSeF?

W drugiej części webinaru ekspert odpowie na pytania uczestników spotkania zadane na czacie.

Ekspert – Zdzisław Modzelewski

Doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, oraz w zakresie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych z sektorów: nieruchomości, handel i dystrybucja, turystyka oraz media. Jest współautorem wielu publikacji książkowych, w tym m.in. czterech komentarzy do ustawy o VAT, "Leksykonu Fakturowania", a także wielu publikacji prasowych. Jest również cenionym i uznanym wykładowcą, który w czasie swojej praktyki zawodowej przeprowadził ponad tysiąc szkoleń i wykładów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy służb księgowych, pracownicy aparatu skarbowego, doradcy podatkowi, jak i kadra zarządzająca przedsiębiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe.