Czy można edytować fakturę w KSeF? Ministerstwo Finansów nie pozostawia wątpliwości

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy popełniony błąd w fakturze da się poprawić bez wystawiania nowego dokumentu. Oficjalna odpowiedź Ministerstwa Finansów nie pozostawia wątpliwości - w KSeF edytowanie faktury nie będzie możliwe.

Faktura w KSeF: czy można ją poprawić po wysłaniu?

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych i kluczowych pytań dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) jest kwestia czy można poprawić błąd w fakturze po jej przesłaniu. Z oficjalnej strony rządowej KSeF 2.0 otrzymujemy jasną i jednoznaczną odpowiedź: „Nie. Faktura po przyjęciu do KSeF staje się dokumentem prawnym i nie można jej zmieniać. Jeśli pojawi się błąd, trzeba wystawić fakturę korygującą.”

System KSeF nie weryfikuje błędów na fakturze

Ten fragment wyjaśnia istotę systemu KSeF - gdy faktura zostaje przyjęta do systemu i otrzyma numer KSeF, przestaje być “próbną wersją”, a staje się dokumentem prawnym, którego już nie da się modyfikować.

Oficjalna strona resortu finansów dodatkowo wskazuje: „Plik przesyłany do KSeF powinien zawierać prawidłowe wartości rachunkowe. System nie weryfikuje takich błędów i przyjmie taki plik XML. Faktura będzie jednak wystawiona z błędem. Aby poprawić dane, trzeba będzie wystawić fakturę korygującą.”

Czyli nawet w przypadku błędów rachunkowych (np. źle policzona kwota) - system zaakceptuje plik, ale błąd pozostanie w fakturze i będzie wymagał korekty poprzez dokument korygujący.

Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Konieczna będzie faktura krygująca