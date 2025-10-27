KSeF pomoże uszczelnić budżet. MF liczy na 18,7 mld zł wpływów w 2026 roku

Dzięki zmianom w podatkach i uszczelnieniu systemu za pomocą KSeF, Polska może w 2026 roku zyskać nawet 18,7 mld zł. Wśród planowanych działań są m.in. podwyżki CIT dla banków, wyższe stawki VAT i akcyzy oraz ograniczenie liczby osób nielegalnie zatrudnionych w budownictwie.

Ministerstwo Finansów zaprezentowało plan działań, mających na celu m.in. zwiększenie dochodów budżetu w 2026 r. Plan ten został zawarty w przyjętej przez rząd „Informacji o działaniach podjętych przez Polskę w celu realizacji zalecenia Rady w ramach procedury nadmiernego deficytu”. W informacji podano, że łączne skutki finansowe działań mają wynieść 18,7 mld zł.

Zmiany ustawowe i podwyżki podatków przyniosą miliardy

Wśród zaprezentowanych przez resort finansów działań są m.in. zmiany ustawowe, choćby podwyżka stawki CIT dla banków, która ma przynieść budżetowi 6,6 mld zł w przyszłym roku czy zwiększenie skali wzrostu akcyzy na napoje alkoholowe, co ma dać przeszło 1,96 mld zł. „Przy założeniu niezmienionych zachowań graczy i warunków rynkowych” – zaznaczono w dokumencie.

Z kolei zwiększenie opłaty cukrowej ma dać ponad 1,13 mld zł. Rozszerzenie sieci dróg płatnych – co ma nastąpić w grudniu 2025 r. – ma przynieść budżetowi przeszło 2,77 mld zł w roku przyszłym.

Walka z szarą strefą i nielegalnym zatrudnieniem - to więcej w budżecie państwa

Resort liczy także na efekty prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Szarej Strefie. Dzięki „centralizacji działań poprzez międzyresortową współpracę” ma zostać zwiększony „potencjał polskich organów administracyjnych w zakresie ograniczania szarej strefy”. MF w dokumencie wskazało, że efektem prac zespołu ma być „planowane ograniczenie liczby osób pracujących nielegalnie w branży budowlanej”. Według szacunków resortu, tylko zmniejszenie liczby pracujących bez umowy w tym sektorze o 30 proc. ma przynieść przeszło 1,17 mld zł.

Resort liczy także na spore efekty z wdrożenia elektronicznego systemu – JSP_Egzekucja – w urzędach skarbowych, które zajmują się egzekucją. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia w komórkach egzekucyjnych w urzędach w Warszawie, Katowicach i Poznaniu o 60 etatów.

„W celu oszacowania skutku finansowego wytypowano 10 urzędów skarbowych uzyskujących najwyższy wynik w zakresie egzekucji należności i obliczono średnią kwotę uzyskiwaną przez 1 pracownika organu egzekucyjnego. Zakładając, że w każdym z tych urzędów zwiększymy zatrudnienie o 6 pracowników szacujemy skutek finansowy na poziomie 350 mln zł. W perspektywie czterech kwartałów 2026 roku powinien zostać osiągnięty cel zwiększenia wpływów o ok. 1 200 – 1 400 mln zł” – czytamy w przyjętej przez rząd informacji.

Dalsze działania uszczelniające system podatkowy z wykorzystaniem KSeF

Resort podał także, że dzięki centralizacji działań analitycznych dotyczących uszczelnienia systemu podatkowego może uzyskać w roku przyszłym 170 mln zł. Chodzi o szybsze reagowanie na uszczuplenia dzięki danym uzyskiwanym z Krajowego Systemu e-Faktur, który ma ruszyć w roku 2026, oraz ze sprawozdawczości dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych (JPK_CIT).

Planowane jest także podniesienie stawki VAT na bezalkoholowe odpowiedniki napojów alkoholowych – czyli piwo, wino, cydr i drinki oraz napoje na bazie tych produktów. Stawka ma wzrosnąć z 5 do 23 proc. w handlu oraz z 8 do 23 proc. w gastronomii. Wzrośnie także stawka VAT na napoje energetyzujące, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20 proc. składu surowcowego. Ma to dać budżetowi przeszło 435 mln zł w pięć miesięcy (stawki mają wzrosnąć od 1 lipca 2026 r.).

Automatyzacja poszukiwania majątku w systemie KSeF

Wśród planowanych działań Ministerstwo Finansów wskazało także zintensyfikowanie poszukiwania majątku do zajęcia przez organy skarbowe dzięki wykorzystaniu danych z KSeF oraz zwiększenie liczby zajęć papierów wartościowych oraz praw wynikających z instrumentów finansowych, co do tej pory rzadko było stosowane.

„Szacuje się, że automatyzacja poszukiwania majątku w systemie KSeF, która zwiększy liczbę zajęć o ok. 5 proc. rocznie (ok. 10 tys. czynności), przyniesie 30 mln zł z tytułu egzekucji. Dodatkowo, automatyzacja zajęć do biur maklerskich dla zaległości powyżej 100 tys. zł, przy założeniu wyegzekwowania 10 proc. z nich, ma przynieść dodatkowe 300 mln zł” – czytamy w informacji.

MF planuje także zwiększenie skuteczności poboru należności akcyzowych oraz ukierunkowane kontrole wyrobów akcyzowych zwolnionych z tego podatku. Resort liczy także, że zwiększenie dochodów uzyska dzięki KSeF, który ograniczy nieprawidłowości w rozliczaniu VAT czy dzięki zmianom w przepisach o fundacjach rodzinnych. Ministerstwo liczy także na skutki finansowe nowych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. „Zakładając skalę tzw. fikcyjnego samozatrudnienia na poziomie 160 tys. podmiotów, każde 10 proc. umów B2B przekształconych w umowy o pracę skutkowałoby dodatkowymi dochodami sektora na poziomie 212 mln zł w ujęciu rocznym” – podało MF.