Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF: co konkretnie zmieni się od lutego i kwietnia 2026 roku?

KSeF: co konkretnie zmieni się od lutego i kwietnia 2026 roku?

23 grudnia 2025, 07:26
Piotr Juszczyk
Piotr Juszczyk
Doradca podatkowy w firmie inFakt. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wieloletni praktyk w dziedzinie księgowości. Specjalizuje się w tematach prawa podatkowego, księgowości oraz prowadzenia biznesu. Na co dzień pomaga przedsiębiorcom, przekładając przepisy na prosty język.
KSeF 2026
KSeF: co konkretnie zmieni się od lutego i kwietnia 2026 roku?
shutterstock

Już od 1 lutego 2026 r. duże firmy będą wystawiać wyłącznie e‑faktury w KSeF, a wszyscy podatnicy będą je odbierać elektronicznie. Od kwietnia obowiązek rozszerzy się na pozostałych przedsiębiorców, wprowadzając jednolity, ustandaryzowany obieg faktur i koniec papierowych dokumentów.

Pozostało już niewiele dni do 1 lutego 2026 r., kiedy obowiązek wystawiania e‑faktur w Krajowym Systemie e‑Faktur (KSeF) zacznie dotyczyć największych firm (obrót co najmniej 200 mln zł w 2024 r.). Od 1 kwietnia 2026 r. dołączą pozostali przedsiębiorcy, bez względu na formę prawną, wyjątek stanowią mikroprzedsiębiorcy u których wartość faktur wystawionych w danym miesiącu nie przekracza kwoty 10 tys. zł brutto. (KSeF obowiązuje ich od 2027 roku). Jednocześnie od 1 lutego 2026 r. wszyscy podatnicy będą zobowiązani do odbierania e‑faktur w KSeF. To już naprawdę ostatnia prosta przed obowiązkowym e-fakturowaniem. KSeF to koniec faktur na papierze, w PDF‑ie, Wordzie, Excelu. W ich miejsce pojawia się jednolity, ustrukturyzowany plik XML z numerem KSeF.”

KSeF 2026: Co zmieni się od lutego i kwietnia?

Od 1 lutego 2026 r. duzi podatnicy będą wystawiać wyłącznie e‑faktury w KSeF, a wszyscy podatnicy, niezależnie od wielkości, będą je tą drogą odbierać. Dwa miesiące później, od 1 kwietnia 2026 r., obowiązek wystawiania obejmie pozostałych przedsiębiorców. W praktyce oznacza to przejście polskiej gospodarki na jednolity, ustandaryzowany obieg faktur, w którym wersja elektroniczna nie jest PDF‑em, lecz plikiem XML zgodnym z najnowszą strukturą FA(3). Wdrożeniu towarzyszą także zachęty systemowe, m.in. skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT do 40 dni.

W mojej ocenie, dobrze poukładany proces w KSeF, mimo naturalnej rezerwy części przedsiębiorców, realnie może przyspieszyć obieg dokumentów firmowych. Koniec z czekaniem na kuriera czy ginącymi ze stacji benzynowych fakturami.”

KSeF - co warto wiedzieć już dziś?

Numer KSeF to dowód, że faktura została wystawiona, ale jednocześnie odebrana. Gdy dokument dotrze do systemu i przejdzie weryfikację, otrzymuje niepowtarzalny numer, który wbrew pozorom nie jest przypadkowym ciągiem znaków. Zakodowane są w nim m.in. elementy identyfikujące podatnika (NIP) i moment przesłania. Ten numer staje się punktem odniesienia dla obu stron transakcji tj. sprzedawcy i nabywcy. Numer KSeF pojawi się również w płatnościach oraz ewidencjach np. pliku JPK.

UPO, czyli elektroniczne potwierdzenie przyjęcia. Dla każdej prawidłowo przyjętej e‑faktury system generuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Zawiera ono m.in. numer KSeF i datę przyjęcia, która w większości przypadkach jest także datą otrzymania faktury przez nabywcę. To kluczowy moment dla rozliczeń i terminów i jednocześnie koniec sporów o to, kiedy np. doszedł mail, czy dostarczył kurier.

QR‑kody na fakturach, ale nie zawsze takie same. W codziennym obiegu przedsiębiorcy zobaczą na fakturach kody QR. W standardowym trybie ONLINE QR odsyła do informacji pozwalających zweryfikować dokument w KSeF (odwzorowując m.in. numer KSeF). Gdy faktura powstaje OFFLINE, na przykład przy braku dostępności do Internetu, na wydruku pojawiają się dwa kody. Jeden identyfikuje samą fakturę, drugi potwierdza tożsamość wystawcy. Po przywróceniu dostępności dokument należy dosłać do KSeF w przewidzianych terminach, a po nadaniu numeru KSeF w obiegu pozostaje już jego finalna wersja.

Różne tryby na wypadek kłopotów technicznych. KSeF przewiduje scenariusze na niedostępność po stronie wystawcy lub systemu (m.in. tryby OFFLINE i AWARYJNY). Ich wspólnym mianownikiem jest to, że przedsiębiorca może legalnie wystawić fakturę poza bieżącą komunikacją z KSeF, ale musi ją następnie przekazać do systemu, tak by uzyskała numer KSeF i stała się elementem systemu. To oznacza, że faktura pomimo wszystko musi być wystawiona dalej w pliku ustrukturyzowanym.

Zobacz również:

Załączniki będą  integralną częścią e‑faktury, co zwiększa kompletność danych po stronie odbiorcy. Na możliwość używania załączników bezpośrednio w fakturze trzeba uzyskać zgodę. Wnioski będzie można składać już od stycznia 2026 r. Zła wiadomością jest to, że załączniki służą wyłącznie do rozbudowanych rozliczeń np. mediów, czy usług telekomunikacyjny. W załącznikach nie pojawią się natomiast np. informacje handlowe, czy protokół odbioru robót. W tym przypadku załączniki należy dalej przekazywać w uzgodniony sposób.

Koniec duplikatów, 10 lat przechowywania. E‑faktury będą archiwizowane w KSeF przez 10 lat, co w praktyce eliminuje problem zaginionych dokumentów i potrzebę wystawiania duplikatów. Co do zasady, bo gdy przedsiębiorca podczas awarii otrzyma wizualizacje faktury i ją zgubi, to wówczas będzie mógł poprosić o duplikat. Znika też ryzyko równoległych wersji, gdyż w KSeF nie edytuje się ani nie usuwa faktur, a ewentualne błędy koryguje się fakturą korygującą.

Ostatnia prosta przed obowiązkowym e-fakturowaniem. Warto dopiąć trzy rzeczy

Przedsiębiorcy wraz z księgowymi przy wsparciu IT powinny równolegle dopiąć trzy rzeczy. Po pierwsze, gotowość FA(3) (mapowanie pól, testy generowania i walidacji plików). Po drugie, porządek w uprawnieniach i bezpieczne metody uwierzytelniania (pieczęcie, certyfikaty KSeF, tokeny, zasady zastępstw). Po trzecie, spisane procedur dla trybów offline i awaryjnych.

Dobrą praktyką jest także wcześniejsze poinformowanie kontrahentów, w jaki sposób będą odbierać e‑faktury od 1 lutego 2026 r., w tym gdy po stronie nabywcy brak polskiego NIP. W pierwszej fazie w mojej ocenie przedsiębiorcy nadal będą przekazywać sobie faktury, a właściwie wizualizacje e-faktury.

Tytułem podsumowania: KSeF to nie tylko zmiana formatu faktury

KSeF to nie tylko zmiana formatu faktury, lecz nowa logika obiegu dokumentów.  Od losowych plików i maili do jednego, wspólnego rejestru z jasnym momentem powstania i doręczenia faktury (nadanie numeru KSeF). To fundament dla automatyzacji księgowości, krótszych terminów zwrotu VAT i sprawniejszego cash‑flow w firmach. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystają najbliższe dni na dopięcie procesów, wejdą w nowy system płynnie ale też z przewagą.

Autor: Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt

oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Księgowość
Mały ZUS plus 2026 - zmiany. Komunikat ZUS: Niższe składki przez 36 miesięcy; tak trzeba liczyć ulgowe miesiące
23 gru 2025

W komunikacie z 22 grudnia 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił obszernych wyjaśnień odnośnie zmian jakie zajdą od 1 stycznia 2026 r. w zakresie ulgi zwanej „mały ZUS plus”. Przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą będą mogły skorzystać z tej preferencji według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi.
PIT-11 od pracodawcy tylko na wniosek pracownika. Ministerstwo Finansów szykuje zmiany w informacjach podatkowych
22 gru 2025

W dniu 22 grudnia 2025 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (PIT). Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy, których celem ma być zniesienie obowiązku przekazywania z mocy prawa w każdym przypadku imiennych informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i IFT- 2R wszystkim podatnikom. Podatnik będzie miał prawo uzyskania tych imiennych informacji, co do zasady, na wniosek złożony płatnikowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do ich sporządzenia. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będą miały zastosowanie do rozliczeń dochodów uzyskanych począwszy od 1 stycznia 2026 r.
Elementarne problemy obowiązkowego KSeF. Podatnicy będą fakturować po staremu?
22 gru 2025

Podatnicy pod koniec roku czekają DOBREJ NOWINY również dotyczącej podatków: znamy jej treść – idzie o oddalenie (najlepiej na święte nigdy) pomysłu o nazwie obowiązkowy KSeF. Jeśli nie będzie to zrobione formalnie, to zrobią to podatnicy, którzy po prostu będą fakturować po staremu i zawiadomią dostawców (usługodawców), że będą płacić tylko te faktury, które będą im formalnie doręczone w dotychczasowych postaciach; „nie będę grzebał w żadnym KSeFie, bo nie mam na to czasu ani pieniędzy” - pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Nowe limity podatkowe dla samochodów firmowych od 2026 r. MF: dotyczą też umów leasingu i najmu zawartych wcześniej, jeżeli auto nie zostało ujęte w ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia
20 gru 2025

Od 1 stycznia 2026 r. zmieniają się limity dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na samochody firmowe. Ministerstwo Finansów informuje, że te nowe limity mają zastosowanie do umów leasingu i najmu zawartych przed 1 stycznia 2026 r., jeśli charakter tych umów (pod względem wymogów prawa podatkowego), nie pozwala na wprowadzenie pojazdu do ewidencji środków trwałych.

REKLAMA

