Webinar: KSeF po 1 lutego 2026 r. w praktyce + certyfikat gwarantowany

Webinar: KSeF po 1 lutego 2026 r. w praktyce
Praktyczny webinar dla księgowych poświęcony będzie realiom pracy z KSeF po 1 lutego 2026 r. Ekspert skupi się na omówieniu praktycznych problemów podatników, jakie wystąpiły po uruchomieniu obowiązkowego e-fakturowania i powie, dlaczego PDF przestaje być dokumentem, jak nie „zgubić” faktury, o której system nie informuje oraz jak przygotować procesy w firmie na nową rzeczywistość fakturowania ustrukturyzowanego.
- KSeF po 1 lutego 2026 r. w praktyce
- KSeF po 1 lutego 2026 r. w praktyce + certyfikat gwarantowany – program webinaru
KSeF po 1 lutego 2026 r. w praktyce
Korzyści dla uczestników webinaru:
- Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznych aspektów korzystania z KSeF
- Poznasz praktyczne wskazówki i sprawdzone rozwiązania, dzięki którym unikniesz błędów
- Zyskasz okazję do zadania pytań ekspertowi i poznasz odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej
- Otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe
- Będziesz mieć możliwość otrzymania retransmisji webinaru i materiałów dodatkowych
- Otrzymasz wyjątkowy PREZENT: bezpłatny, 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!
KSeF po 1 lutego 2026 r. w praktyce + certyfikat gwarantowany – program webinaru
Termin: 24 lutego 2026 r., godz. 10:00-11:00
Ontologia dokumentu. Dlaczego PDF to już tylko obrazek?
- Przejście od tradycyjnego nośnika informacji do ustrukturyzowanego komunikatu danych XML
- Faktura „wystawiona" vs „doręczona" – rozumienie dat systemowych (art. 106na ust. 1 i 3 ustawy o VAT)
- Skutki prawne (moment nadania numeru KSeF jako wiążąca data otrzymania dokumentu)
Studium przypadku w systemie testowym – „faktura widmo"
- Analiza sytuacji, w której faktura otrzymała numer KSeF i UPO, ale nie była widoczna dla nabywcy
- Rola administratora i interwencje techniczne
Paradoks odbiorcy, czyli „mam fakturę, o której nie wiem"
- Dlaczego system MF nie informuje o nowych dokumentach i jak to wpływa na działy księgowe?
- Jak przeoczenie faktury w KSeF generuje odsetki i psuje relacje z dostawcami?
- Strategie monitoringu
Asymetria w dostępie do KSeF – „ja mam KSeF, a mój kontrahent – nie”
- Pułapka faktury PDF: dlaczego akceptacja PDF-a od podmiotu objętego obowiązkiem KSeF to brak prawa do odliczenia VAT?
- Obsługa podmiotów zagranicznych i B2C: obowiązek udostępniania wizualizacji faktury z kodem QR poza systemem
- Kody QR jako „klucz bezpieczeństwa": weryfikacja autentyczności faktur krążących poza systemem centralnym
Korekta to nie „control + z” – funkcjonowanie po likwidacji not korygujących
- Dlaczego od lutego 2026 nabywca nie może poprawić nawet literówki w adresie?
- Procedura „błędny NIP"
- Korekty
Top najciekawszych interpretacji (2025/2026)
- Status faktur proforma – dokumenty handlowe zostają poza KSeF
- Kiedy podmiot zagraniczny wpada w reżim KSeF?
Podsumowanie – plan przetrwania na kolejne miesiące
- Weryfikacja NIP w Białej Liście przed wysyłką XML (automatyzacja jako ochrona przed błędami)
- Zarządzanie certyfikatami typu 2 dla trybów offline24 i awaryjnych
- Czy KSeF nadaje się do testu dojrzałości procesów w firmie?
Odpowiedzi na pytania uczestników webinaru
Ekspert – Mirosław Siwiński
Doradca podatkowy oraz radca prawny z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Partner w Advicero Nexia. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Ma również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Ma rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Doradza w języku polskim i angielskim.
