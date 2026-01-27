REKLAMA

Webinar: KSeF po 1 lutego 2026 r. w praktyce + certyfikat gwarantowany

Webinar: KSeF po 1 lutego 2026 r. w praktyce + certyfikat gwarantowany

27 stycznia 2026, 15:24
Praktyczny webinar dla księgowych poświęcony będzie realiom pracy z KSeF po 1 lutego 2026 r. Ekspert skupi się na omówieniu praktycznych problemów podatników, jakie wystąpiły po uruchomieniu obowiązkowego e-fakturowania i powie, dlaczego PDF przestaje być dokumentem, jak nie „zgubić” faktury, o której system nie informuje oraz jak przygotować procesy w firmie na nową rzeczywistość fakturowania ustrukturyzowanego.

Zapisz się »» TUTAJ

KSeF po 1 lutego 2026 r. w praktyce

Korzyści dla uczestników webinaru:

  • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznych aspektów korzystania z KSeF
  • Poznasz praktyczne wskazówki i sprawdzone rozwiązania, dzięki którym unikniesz błędów
  • Zyskasz okazję do zadania pytań ekspertowi i poznasz odpowiedzi na pytania zadawane najczęściej
  • Otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  • Będziesz mieć możliwość otrzymania retransmisji webinaru i materiałów dodatkowych
  • Otrzymasz wyjątkowy PREZENT: bezpłatny, 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

KSeF po 1 lutego 2026 r. w praktyce + certyfikat gwarantowany – program webinaru

Termin: 24 lutego 2026 r., godz. 10:00-11:00

Ontologia dokumentu. Dlaczego PDF to już tylko obrazek?

  • Przejście od tradycyjnego nośnika informacji do ustrukturyzowanego komunikatu danych XML
  • Faktura „wystawiona" vs „doręczona" – rozumienie dat systemowych (art. 106na ust. 1 i 3 ustawy o VAT)
  • Skutki prawne (moment nadania numeru KSeF jako wiążąca data otrzymania dokumentu)

Studium przypadku w systemie testowym – „faktura widmo"

  • Analiza sytuacji, w której faktura otrzymała numer KSeF i UPO, ale nie była widoczna dla nabywcy
  • Rola administratora i interwencje techniczne

Paradoks odbiorcy, czyli „mam fakturę, o której nie wiem"

  • Dlaczego system MF nie informuje o nowych dokumentach i jak to wpływa na działy księgowe?
  • Jak przeoczenie faktury w KSeF generuje odsetki i psuje relacje z dostawcami?
  • Strategie monitoringu

Asymetria w dostępie do KSeF – „ja mam KSeF, a mój kontrahent – nie”

  • Pułapka faktury PDF: dlaczego akceptacja PDF-a od podmiotu objętego obowiązkiem KSeF to brak prawa do odliczenia VAT?
  • Obsługa podmiotów zagranicznych i B2C: obowiązek udostępniania wizualizacji faktury z kodem QR poza systemem
  • Kody QR jako „klucz bezpieczeństwa": weryfikacja autentyczności faktur krążących poza systemem centralnym

Korekta to nie „control + z” – funkcjonowanie po likwidacji not korygujących

  • Dlaczego od lutego 2026 nabywca nie może poprawić nawet literówki w adresie?
  • Procedura „błędny NIP"
  • Korekty

Top najciekawszych interpretacji (2025/2026)

  • Status faktur proforma – dokumenty handlowe zostają poza KSeF
  • Kiedy podmiot zagraniczny wpada w reżim KSeF?

Podsumowanie – plan przetrwania na kolejne miesiące

  • Weryfikacja NIP w Białej Liście przed wysyłką XML (automatyzacja jako ochrona przed błędami)
  • Zarządzanie certyfikatami typu 2 dla trybów offline24 i awaryjnych
  • Czy KSeF nadaje się do testu dojrzałości procesów w firmie?

Odpowiedzi na pytania uczestników webinaru

Zapisz się »» TUTAJ

Ekspert – Mirosław Siwiński

Doradca podatkowy oraz radca prawny z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Partner w Advicero Nexia. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Ma również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Ma rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Doradza w języku polskim i angielskim.

