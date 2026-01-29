Firmy pod presją KSeF i przepisów. Rzecznik MŚP pomaga przetrwać zmiany

W obliczu dynamicznych zmian w prawie gospodarczym i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców odgrywa kluczową rolę w ochronie praw firm. Biuro Rzecznika intensyfikuje działania na rzecz uproszczenia procedur, zwiększenia pewności prawa i wsparcia przedsiębiorców w praktyce.

W obliczu narastającej presji regulacyjnej, dynamicznych zmian w prawie gospodarczym oraz kluczowych reform, takich jak wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), rola Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców staje się dziś ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Biuro Rzecznika MŚP intensyfikuje działania na rzecz ochrony praw firm, zwiększenia pewności prawa oraz realnego ograniczania barier administracyjnych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

KSeF i wsparcie przedsiębiorców w praktyce

KSeF pozostaje jednym z obszarów budzących największe obawy wśród przedsiębiorców. Rzecznik MŚP od wielu miesięcy aktywnie uczestniczy w procesie legislacyjnym, zgłasza uwagi do projektów przepisów, apeluje o wydłużenie okresów przejściowych, uproszczenie procedur oraz zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia technicznego i informacyjnego.

„KSeF to jedna z największych operacyjnych zmian dla firm od lat. Moim zadaniem jest monitorować, aby cyfryzacja nie stała się kolejnym obciążeniem, lecz realnym ułatwieniem dla przedsiębiorców” – podkreśla Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Minister Majewska konsekwentnie wskazuje, że skuteczne wdrażanie nowych obowiązków wymaga stabilnych przepisów, proporcjonalnych sankcji, jasnych wyjaśnień praktycznych oraz odpowiednio długiego czasu na przygotowanie firm. Zespół Biura Rzecznika publikuje stanowiska, komunikaty i poradniki, prowadzi dialog z Ministerstwem Finansów, Krajową Administracją Skarbową oraz środowiskami przedsiębiorców, a także gromadzi sygnały z rynku poprzez Radę Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

REKLAMA

Deregulacja i uproszczenia dla MŚP

Równolegle Agnieszka Majewska aktywnie angażuje się w działania deregulacyjne, wskazując na nadmiar obowiązków sprawozdawczych, niepewność interpretacyjną przepisów podatkowych oraz rosnące koszty prowadzenia działalności w sektorze MŚP.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„Silny i niezależny Rzecznik MŚP stanowi tarczę dla przedsiębiorców. W czasie tak dużych zmian regulacyjnych firmy potrzebują instytucji, która reaguje na kryzysy i jednocześnie konsekwentnie walczy o prostsze, bardziej przewidywalne i uczciwe prawo gospodarcze” – zaznacza Agnieszka Majewska.

„Rozumiem, że dla wielu przedsiębiorców nowe obowiązki – w tym KSeF – oznaczają wyzwania organizacyjne i finansowe. Dlatego na stronie Rzecznika MŚP udostępniamy praktyczne informacje, materiały edukacyjne oraz harmonogramy szkoleń, które pomagają firmom bezpiecznie przygotować się do zmian. Instytucja pod moim przewodnictwem jest po to, aby wspierać przedsiębiorców i towarzyszyć im w procesie transformacji” – dodaje Agnieszka Majewska.

Strażnik praw przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców pozostaje kluczowym ogniwem systemu ochrony praw firm zarówno w bieżących sporach z administracją, jak i w procesie tworzenia prawa. W czasie rosnącej złożoności regulacyjnej instytucja Rzecznika MŚP pełni rolę strażnika interesów przedsiębiorców, zapewniając im wymierne wsparcie, głos w debacie publicznej oraz wpływ na kształt przepisów, które bezpośrednio determinują warunki prowadzenia działalności gospodarczej.