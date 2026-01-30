Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF w biurze rachunkowym: wybija godzina zero, z pomocą przychodzi technologia

KSeF w biurze rachunkowym: wybija godzina zero, z pomocą przychodzi technologia

Subskrybuj nas na Youtube
  • Artykuł partnerski
30 stycznia 2026, 08:00
ksef, technologia, oprogramowanie, bezpieczeństwo
KSeF w biurze rachunkowym: wybija godzina zero, z pomocą przychodzi technologia
fot. materiały prasowe

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oznacza zmiany techniczne, prawne, a także rewolucję w modelu współpracy na linii biuro-klient. Kluczem do sukcesu jest wybór narzędzi pozwalających na płynne przejście przez transformację cyfrową, bez zbędnych kosztów. Na ostatniej prostej Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe udzielają jeszcze dodatkowych wyjaśnień.

Już od 1 lutego 2026 roku KSeF obowiązkowo obejmie dużych podatników z obrotami powyżej 200 mln zł (decyduje 2024 r., licząc z VAT), będą oni musieli wystawiać faktury wyłącznie tą drogą. Dwa miesiące później, w kwietniu, dołączą do nich pozostali podatnicy VAT, za wyjątkiem mikroprzedsiębiorców realizujących w danym miesiącu sprzedaż do 10 tys. zł (brutto). Ci mają czas do końca roku. Jeśli jednak wartość 10 tys. zł zostanie przekroczona, podatnik musi wystawiać faktury w KSeF począwszy od tej, którą przekroczył limit. Nie wlicza się do niego wartości sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej udokumentowanej wyłącznie przy użyciu kasy rejestrującej. To samo dotyczy tzw. faktur konsumenckich.Warto jednak podkreślić, że do odbioru faktur w ramach KSeF wszyscy podatnicy VAT powinni być gotowi od 1 lutego. Ministerstwo Finansów zdecydowanie zaleca, aby być przygotowanym do korzystania z KSeF przed ustalonymi ustawowo obowiązkowymi datami.

Z perspektywy biura rachunkowego obsługującego zróżnicowany portfel klientów, wprowadzane zmiany oznaczają konieczność równoległego procedowania dokumentów w różnych formatach. Choć zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, w tym roku nie będzie kar za błędy i brak przystąpienia do systemu, to z transformacją cyfrową nie można zwlekać. Odpowiednie wdrożenie KSeF pozwala uniknąć chaosu organizacyjnego. 

Biuro zyskuje nową rolę, stając się weryfikatorem poprawności przesyłania danych w formacie XML, eliminującym błędy typowe dla ręcznego wprowadzania faktur papierowych czy plików PDF. Odpowiednia adaptacja to także czas na przeszkolenie kadry i przyzwyczajenie klientów do nowej struktury dokumentacji, co buduje wizerunek nowoczesnego partnera biznesowego. Zgodnie z definicją, e-Faktura to zgodny ze wzorem plik XML, przesłany do systemu KSeF, któremu został nadany unikalny numer. W KSeF znajdzie ją odbiorca (podatnik posiadający NIP) i tu jest archiwizowana przez 10 lat. Nie wysyła się jej mailem i nie drukuje (poza ustawowymi wyjątkami).

Jeżeli podmiot wyśle np. fakturę do systemu 1 lutego, a numer KSeF otrzyma 2 lutego, datą wystawienia w trybie online będzie 1 lutego, czyli dzień, w którym plik zarejestrował się na bramce MF.

Wyjaśnienia urzędników i otwarte dni

W związku z licznymi pytaniami, 27 i 28 stycznia odbyły się specjalne briefingi prasowe przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Wiele uwagi poświęcono bezpieczeństwu. Podkreślano, że KSeF jest gotowy do wdrożenia od 1 lutego i opiera się na krajowej infrastrukturze (dane przechowywane są na polskich serwerach) oraz zapleczu technologicznym. Zaznaczono, że zakres informacji posiadanych przez aparat skarbowy nie zmieni się w związku z wprowadzeniem systemu.

24, 25 oraz 31 stycznia zostały zaplanowane dni otwarte na temat KSeF w urzędach skarbowych. W dniach 26-30 stycznia praca urzędów skarbowych (z wyjątkiem wyspecjalizowanych) została wydłużona do godz. 20.00 a 31 stycznia będą czynne do godziny 15.00. Od 26 stycznia działa także całodobowo infolinia Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie KSeF.

Odpowiednie oprogramowanie ułatwia zmianę

Z KSeF można korzystać m.in. bezpośrednio przy użyciu programów finansowo-księgowych, jeśli są zintegrowane z systemem (integracja przez API). To duże ułatwienie, eliminujące wiele dodatkowych działań. Fundamentem sprawnego wejścia w nowy system jest oprogramowanie, które „rozmawia" z centralnym systemem Ministerstwa Finansów w sposób transparentny dla użytkownika, zaspokajając różnorodne potrzeby.

Przykładem są rozwiązania polskiej firmy Varico, integrujące obsługę KSeF bezpośrednio w strukturach programów, nie obciążające budżetu biura dodatkowymi opłatami za tę funkcjonalność. 

Dla mniejszych podmiotów przeznaczony jest program KPiR (Książka Przychodów i Rozchodów). Program pozwala na masowe pobieranie faktur kosztowych i ich bezpośrednie księgowanie przy użyciu szablonów. Z programem tym można rozliczyć ewidencję zakupów, sprzedaży, rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością tworzenia zapisów na podstawie JPK_V7. Poza tym umożliwia on tworzenie i wysyłkę plików JPK_V7 na bramkę MF z możliwością podpisania danych podpisem kwalifikowanym, kwotą przychodu lub przez ePUAP. 

Z kolei dla firm wymagających pełnej rachunkowości przeznaczony jest system KsH (Księga Handlowa). Pozwala on na realizację skomplikowanych operacji księgowych w oparciu o dane pobrane z KSeF, oferując jednocześnie gotowe szablony księgowe i mechanizmy automatycznego definiowania bilansu oraz rachunku zysków i strat. 

W obu przypadkach integracja z systemem eliminuje konieczność żmudnego importu zewnętrznego, co przekłada się na realną oszczędność czasu i redukcję ryzyka pomyłek. Funkcja KSeF w programach księgowych Varico umożliwi pobieranie faktur z KSeF i ich automatyczne księgowanie z wykorzystaniem szablonów. Programy obsłużą uprawnienia i certyfikaty z możliwością generowania ich bezpośrednio z programu.

Dzięki temu biuro otrzymuje od swojego klienta dane wysokiej jakości, zweryfikowane pod kątem formalnym już na etapie ich powstawania. Kompleksowość tych rozwiązań sprawia, że przepływ informacji między przedsiębiorcą a księgowym staje się płynny, a ryzyko zakwestionowania dokumentów przez organy skarbowe zostaje sprowadzone do minimum.

Warto dodać, że jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, jeśli plik XML zostanie odrzucony w KSeF, to oznacza, że faktura nie została wystawiona. Nie można więc wystawić faktury korygującej ani anulować. Trzeba przygotować i wysłać nowy, poprawny plik XML. Natomiast system nie sprawdza poprawności danych kontrahenta. Jeśli zostanie podany zły NIP, faktura zostanie przyjęta. W takim przypadku prawidłowym rozwiązaniem jest wystawienie korekty do zera dla błędnego kontrahenta i nowej faktury dla właściwego. Generalnie, jak podkreśla MF, można wystawiać tyle korekt, ile jest konieczne do wystawienia finalnie prawidłowej faktury.

Bezpieczeństwo prawne i techniczne 

W dobie dynamicznych zmian legislacyjnych biura rachunkowe poszukują gwarancji ciągłości pracy. Odpowiedzią na te potrzeby jest model Licencji 4Inclusive, który obejmuje cały ekosystem programów Varico. Zapewnia on biurom stały dostęp do aktualizacji wynikających ze zmian w przepisach bez dodatkowych kosztów, co jest kluczowe w kontekście ewoluujących wymagań technicznych KSeF. Tak skonstruowane środowisko pracy pozwala skupić się na merytorycznym wsparciu klienta, zamiast na technicznych aspektach walki z niekompatybilnym oprogramowaniem.

Źródło: Artykuł partnerski
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja
QR Code
Księgowość
Rząd zgadza się na ochronę funkcji produkcyjnej wsi. Jest termin
30 sty 2026

Jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi, a jej uchwalenie ma nastąpić w pierwszej połowie 2026 r. – zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Szef resortu poinformował również o rozmowach dotyczących odblokowania rynków Mercosuru na polskie jabłka oraz możliwych rekompensatach dla rolników.
Ministerstwo Finansów bagatelizuje problemy z KSeF. Jest odpowiedź na interpelację poselską
30 sty 2026

Resort finansów nie planuje zmian ani w przepisach, ani w funkcjonowaniu Krajowego Systemu e-Faktur. W odpowiedzi na kolejną interpelację poselską MF konsekwentnie umniejsza zgłaszane problemy techniczne i organizacyjne, mimo wątpliwości przedsiębiorców oraz ekspertów.
Wydatki na pączki dla pracowników, a koszty uzyskania przychodów pracodawcy. Jakie skutki podatkowe ma wspólne świętowanie tłustego czwartku?
30 sty 2026

Czy zjedzenie pączka podniesie motywację pracownika? Na takie pytanie trzeba odpowiedzieć, aby rozstrzygnąć, czy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup pączków z okazji tłustego czwartku.
KSeF w praktyce: na początku będzie bolało ale za dwa lata nikt nie będzie chciał wracać do "PDF-ów na mailu". Ryzyka, wyzwania i szanse nowego systemu e-fakturowania
29 sty 2026

Wokół Krajowego Systemu e-Faktur narosło wiele emocji. Dominują obawy, niepewność, irytacja. Niemała w tym zasługa samej administracji rządowej, która trochę przespała ostatnie dwa lata i nie wykorzystała tego czasu na porządną kampanię edukacyjną. Bez wątpienia KSeF to zmiana fundamentalna. Na pewno na początku będzie trudno, pojawią się problemy, błędy i chaos organizacyjny. Ale moim zdaniem KSeF to również szansa na unowocześnienie procesów związanych z fakturami, które mam wrażenie trochę skostniały i nie nadążają za nowościami technologicznymi. Przyjrzyjmy się więc, co nas czeka w ciągu najbliższych miesięcy.
KSeF 2.0 miał być rewolucją, a kończy się fikcją? Wielkie firmy już mają plan B na początek działania KSeF, a "wizualizacja faktury" to słowo-klucz
30 sty 2026

Ministerstwo Finansów obiecywało, że Krajowy System e-Faktur zakończy erę zagubionych maili i papierologii. Rządowa chmura miała stać się jedynym centrum dowodzenia fakturami w firmie. Rzeczywistość weryfikuje jednak te plany. Najwięksi gracze na rynku – leasingodawcy czy operatorzy kart paliwowych – nie zamierzają polegać na państwowym systemie w relacjach z klientem. Zamiast uproszczenia, czeka nas „wizualizacja faktury” i dublowanie pracy. KSeF stanie się tylko smutnym obowiązkiem, a biznes i tak będzie toczył się na skrzynkach mailowych.
KSeF w biurze rachunkowym: wybija godzina zero, z pomocą przychodzi technologia
30 sty 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oznacza zmiany techniczne, prawne, a także rewolucję w modelu współpracy na linii biuro-klient. Kluczem do sukcesu jest wybór narzędzi pozwalających na płynne przejście przez transformację cyfrową, bez zbędnych kosztów. Na ostatniej prostej Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe udzielają jeszcze dodatkowych wyjaśnień.
Firmy pod presją KSeF i przepisów. Rzecznik MŚP pomaga przetrwać zmiany
29 sty 2026

W obliczu dynamicznych zmian w prawie gospodarczym i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców odgrywa kluczową rolę w ochronie praw firm. Biuro Rzecznika intensyfikuje działania na rzecz uproszczenia procedur, zwiększenia pewności prawa i wsparcia przedsiębiorców w praktyce.
Jedno z rodziców rozlicza się według skali, a drugie liniowo. Co z ulgą na dziecko?
29 sty 2026

Mimo że ulga na dziecko jest najczęściej stosowaną przez polskich podatników ulgą, nie każdy może z niej skorzystać. Takiej możliwości nie mają np. osoby opodatkowanie liniowo. Jednak co w przypadku, gdy jeden z małżonków jest opodatkowany według skali, a drugi liniowo?
Darowizna od siostry pozostającej w związku małżeńskim. Skarbówka wyjaśnia zasady podatkowe
29 sty 2026

Darowizny w rodzinie niemal zawsze budzą ogromne emocje. Zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzą wysokie kwoty, wspólność majątkowa małżeńska i pytanie, czy skarbówka nie upomni się o swoje. Najnowsze stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje, że nawet przy darowiźnie z majątku wspólnego można spać spokojnie, o ile spełni się konkretne warunki.
VAT w Szwajcarii wynosi 8,1 proc. Będzie podnoszony przez 10 lat o 0,8 pkt proc. rocznie. Cel: wydatki na obronność i bezpieczeństwo
29 sty 2026

Ze względu na pogarszającą się sytuację geopolityczną Szwajcaria zamierza zwiększyć od 2028 r. wydatki na obronę i bezpieczeństwo o 31 mld franków szwajcarskich (40,4 mld dol.), a w ich finansowaniu ma pomóc podniesienie podatku od towarów i usług – poinformował w 28 stycznia 2026 r. rząd w Bernie.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak