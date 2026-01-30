Ministerstwo Finansów bagatelizuje problemy z KSeF. Jest odpowiedź na interpelację poselską

Resort finansów nie planuje zmian ani w przepisach, ani w funkcjonowaniu Krajowego Systemu e-Faktur. W odpowiedzi na kolejną interpelację poselską MF konsekwentnie umniejsza zgłaszane problemy techniczne i organizacyjne, mimo wątpliwości przedsiębiorców oraz ekspertów.

„Pojawiła się odpowiedź na kolejną z interpelacji, którą pomogli mi złożyć posłowie Polski 2050. Tradycyjnie, w niczym MF nie widzi problemów, a nawet jak jest, to kompletnie jest on umniejszany i dyskredytowany” – napisał nasz Czytelnik. Poniżej pełna treść odpowiedzi na interpelację poselską nr 14324 w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur.

Data otrzymania faktury w KSeF

Pytanie nr 1

Czy Ministerstwo Finansów planuje doprecyzowanie przepisów ustawy poprzez jednoznaczne określenie daty otrzymania faktury jako daty faktycznej możliwości jej pobrania przez odbiorcę, czy też zmianę sposobu działania systemu KSeF w celu dostosowania go do obecnych zapisów ustawowych?

Ministerstwo Finansów nie planuje zmiany przepisów ustawy w tym zakresie. Informujemy, że czas pomiędzy nadaniem numeru KSeF a trwałym zapisem jest krótki i dlatego obecnie rozwiązanie – czyli uznanie daty otrzymania jako daty nadania numeru KSeF jest aktualne. Wydajność systemu podlega bieżącemu monitoringowi i w sytuacji pojawienia się rozbieżności między datami biznesowymi każdy przypadek jest indywidualnie oceniany.

Korekty techniczne i „Potwierdzenia transakcji”

Pytanie nr 2

Czy planowane są zmiany w zakresie korekt technicznych umożliwiające ich stosowanie wobec faktur wystawianych online w kontekście wykorzystania „Potwierdzeń transakcji”, bądź inne rozwiązania eliminujące problem odrzucenia faktury przez KSeF po wydaniu takiego potwierdzenia?

Na tym etapie projektu nie są planowane żadne zmiany przed wdrożeniem systemu. Zwracamy uwagę, że wydanie „Potwierdzenia transakcji” nie zastępuje wydania faktury przez przedsiębiorcę. Nie ma zatem konieczności dokonywania korekty technicznej faktury ponieważ nie została jeszcze wystawiona i nie była nigdzie przekazywana.

Weryfikacja kodów QR i ważność certyfikatów

Pytanie nr 3

Czy przewiduje się modyfikację zasad weryfikacji kodów QR2 w taki sposób, aby wynik weryfikacji nie wprowadzał w błąd co do poprawności dokumentu, który w momencie wystawienia był podpisany ważnym certyfikatem?

Weryfikacja kodów została wprowadzona zgodnie z założeniami funkcjonalnymi. Z uwagi na ograniczony czas ważności certyfikatów może wystąpić sytuacja, w której ktoś sprawdzi stary KOD QR i wówczas otrzyma odpowiedź, że certyfikat jest nieważny. Nie przeszkadza to jednak, aby z KODU QR typu nr 1 otrzymać informację, że faktura jest w KSeF i wnioskować, że w czasie wystawienia faktury certyfikat był ważny. Niemniej jednak w rozwoju KSeF zweryfikujemy możliwość wyświetlenia informacji dotyczącej daty ważności certyfikatu.

Kompromitacja certyfikatu – bez zmian w zasadach

Pytanie nr 4

Czy planowane jest wprowadzenie możliwości wskazywania daty początkowej kompromitacji certyfikatu, tak aby dokumenty wystawione po tej dacie były jednoznacznie uznawane za niewłaściwe?

W przypadku kompromitacji certyfikatu, właściciel certyfikatu, natychmiast po uzyskaniu wiedzy o zaistniałej sytuacji musi unieważnić certyfikat. Inne rozwiązania nie są zasadne. Mogłyby to doprowadzić do nadużyć w określaniu daty kompromitacji certyfikatu, celem podważenia prawdziwości wystawianych po tej dacie faktur.

Limity API i bezpieczeństwo systemu

Pytanie nr 5

Czy Ministerstwo Finansów rozważa zniesienie lub modyfikację limitów wywołań krytycznych funkcji API związanych z reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa, w celu skutecznego minimalizowania skutków nieautoryzowanego dostępu do systemu KSeF?

W API KSeF 2.0 ze względu na skalę działania KSeF oraz jego publiczny charakter, wprowadzono limity – mechanizmy ograniczające intensywność żądań API dla poszczególnych integracji. Ich celem jest ochrona stabilności systemu, ochrona przed cyberzagrożeniami oraz zapewnienie równych warunków dostępu dla wszystkich użytkowników.

Termin obowiązkowego KSeF bez przesunięć

Pytanie nr 6

Czy w przypadku konieczności zmian legislacyjnych lub istotnych modyfikacji funkcjonowania systemu KSeF przewidywane jest przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z KSeF?

Ministerstwo Finansów nie planuje zmian legislacyjnych i technicznych, w związku z tym termin wejścia w życie pozostaje bez zmian.

Odpowiedzi udzielił Zbigniew Stawicki, Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów