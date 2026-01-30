REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Ministerstwo Finansów bagatelizuje problemy z KSeF. Jest odpowiedź na interpelację poselską

Ministerstwo Finansów bagatelizuje problemy z KSeF. Jest odpowiedź na interpelację poselską

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 stycznia 2026, 08:05
Adam Kuchta
Adam Kuchta
efaktura ksef faktura
Ministerstwo Finansów bagatelizuje problemy z KSeF. Jest odpowiedź na interpelację poselską
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Resort finansów nie planuje zmian ani w przepisach, ani w funkcjonowaniu Krajowego Systemu e-Faktur. W odpowiedzi na kolejną interpelację poselską MF konsekwentnie umniejsza zgłaszane problemy techniczne i organizacyjne, mimo wątpliwości przedsiębiorców oraz ekspertów.

rozwiń >

„Pojawiła się odpowiedź na kolejną z interpelacji, którą pomogli mi złożyć posłowie Polski 2050. Tradycyjnie, w niczym MF nie widzi problemów, a nawet jak jest, to kompletnie jest on umniejszany i dyskredytowany” – napisał nasz Czytelnik. Poniżej pełna treść odpowiedzi na interpelację poselską nr 14324 w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur.

REKLAMA

REKLAMA

Data otrzymania faktury w KSeF

Pytanie nr 1
Czy Ministerstwo Finansów planuje doprecyzowanie przepisów ustawy poprzez jednoznaczne określenie daty otrzymania faktury jako daty faktycznej możliwości jej pobrania przez odbiorcę, czy też zmianę sposobu działania systemu KSeF w celu dostosowania go do obecnych zapisów ustawowych?

Ministerstwo Finansów nie planuje zmiany przepisów ustawy w tym zakresie. Informujemy, że czas pomiędzy nadaniem numeru KSeF a trwałym zapisem jest krótki i dlatego obecnie rozwiązanie – czyli uznanie daty otrzymania jako daty nadania numeru KSeF jest aktualne. Wydajność systemu podlega bieżącemu monitoringowi i w sytuacji pojawienia się rozbieżności między datami biznesowymi każdy przypadek jest indywidualnie oceniany.

Korekty techniczne i „Potwierdzenia transakcji”

Pytanie nr 2
Czy planowane są zmiany w zakresie korekt technicznych umożliwiające ich stosowanie wobec faktur wystawianych online w kontekście wykorzystania „Potwierdzeń transakcji”, bądź inne rozwiązania eliminujące problem odrzucenia faktury przez KSeF po wydaniu takiego potwierdzenia?

REKLAMA

Na tym etapie projektu nie są planowane żadne zmiany przed wdrożeniem systemu. Zwracamy uwagę, że wydanie „Potwierdzenia transakcji” nie zastępuje wydania faktury przez przedsiębiorcę. Nie ma zatem konieczności dokonywania korekty technicznej faktury ponieważ nie została jeszcze wystawiona i nie była nigdzie przekazywana.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Weryfikacja kodów QR i ważność certyfikatów

Pytanie nr 3
Czy przewiduje się modyfikację zasad weryfikacji kodów QR2 w taki sposób, aby wynik weryfikacji nie wprowadzał w błąd co do poprawności dokumentu, który w momencie wystawienia był podpisany ważnym certyfikatem?

Weryfikacja kodów została wprowadzona zgodnie z założeniami funkcjonalnymi. Z uwagi na ograniczony czas ważności certyfikatów może wystąpić sytuacja, w której ktoś sprawdzi stary KOD QR i wówczas otrzyma odpowiedź, że certyfikat jest nieważny. Nie przeszkadza to jednak, aby z KODU QR typu nr 1 otrzymać informację, że faktura jest w KSeF i wnioskować, że w czasie wystawienia faktury certyfikat był ważny. Niemniej jednak w rozwoju KSeF zweryfikujemy możliwość wyświetlenia informacji dotyczącej daty ważności certyfikatu.

Kompromitacja certyfikatu – bez zmian w zasadach

Pytanie nr 4
Czy planowane jest wprowadzenie możliwości wskazywania daty początkowej kompromitacji certyfikatu, tak aby dokumenty wystawione po tej dacie były jednoznacznie uznawane za niewłaściwe?

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

W przypadku kompromitacji certyfikatu, właściciel certyfikatu, natychmiast po uzyskaniu wiedzy o zaistniałej sytuacji musi unieważnić certyfikat. Inne rozwiązania nie są zasadne. Mogłyby to doprowadzić do nadużyć w określaniu daty kompromitacji certyfikatu, celem podważenia prawdziwości wystawianych po tej dacie faktur.

Limity API i bezpieczeństwo systemu

Pytanie nr 5
Czy Ministerstwo Finansów rozważa zniesienie lub modyfikację limitów wywołań krytycznych funkcji API związanych z reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa, w celu skutecznego minimalizowania skutków nieautoryzowanego dostępu do systemu KSeF?

W API KSeF 2.0 ze względu na skalę działania KSeF oraz jego publiczny charakter, wprowadzono limity – mechanizmy ograniczające intensywność żądań API dla poszczególnych integracji. Ich celem jest ochrona stabilności systemu, ochrona przed cyberzagrożeniami oraz zapewnienie równych warunków dostępu dla wszystkich użytkowników.

Termin obowiązkowego KSeF bez przesunięć

Pytanie nr 6
Czy w przypadku konieczności zmian legislacyjnych lub istotnych modyfikacji funkcjonowania systemu KSeF przewidywane jest przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z KSeF?

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Ministerstwo Finansów nie planuje zmian legislacyjnych i technicznych, w związku z tym termin wejścia w życie pozostaje bez zmian.

Odpowiedzi udzielił Zbigniew Stawicki, Podsekretarz Stanu Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów

Podstawa prawna

Interpelacja nr 14324 w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur poseł Łukasz Osmalak, Kamil Wnuk, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Sławomir Ćwik, Piotr Górnikiewicz, Bożenna Hołownia, Rafał Kasprzyk, Adam Luboński, Barbara Okuła Barbara Oliwiecka Norbert Pietrykowski Marcin Skonieczka Ewa Szymanowska Wioleta Tomczak. Znak sprawy: DAK1.054.4.2026. Warszawa, 27 stycznia 2026 r.

Zobacz również:
Powiązane
Nowe świadczenie dla seniorów od 2026 roku: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni dochód
Nowe świadczenie dla seniorów od 2026 roku: bon senioralny 2150 zł miesięcznie. Decyduje średni dochód
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka się do Ciebie przyczepi?
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka się do Ciebie przyczepi?
Renta wdowia wyższa od marca. Pierwsza waloryzacja nowego świadczenia
Renta wdowia wyższa od marca. Pierwsza waloryzacja nowego świadczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Rząd zgadza się na ochronę funkcji produkcyjnej wsi. Jest termin
30 sty 2026

Jest zgoda w rządzie na przyjęcie ustawy chroniącej funkcję produkcyjną wsi, a jej uchwalenie ma nastąpić w pierwszej połowie 2026 r. – zapowiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Szef resortu poinformował również o rozmowach dotyczących odblokowania rynków Mercosuru na polskie jabłka oraz możliwych rekompensatach dla rolników.
Ministerstwo Finansów bagatelizuje problemy z KSeF. Jest odpowiedź na interpelację poselską
30 sty 2026

Resort finansów nie planuje zmian ani w przepisach, ani w funkcjonowaniu Krajowego Systemu e-Faktur. W odpowiedzi na kolejną interpelację poselską MF konsekwentnie umniejsza zgłaszane problemy techniczne i organizacyjne, mimo wątpliwości przedsiębiorców oraz ekspertów.
Wydatki na pączki dla pracowników, a koszty uzyskania przychodów pracodawcy. Jakie skutki podatkowe ma wspólne świętowanie tłustego czwartku?
30 sty 2026

Czy zjedzenie pączka podniesie motywację pracownika? Na takie pytanie trzeba odpowiedzieć, aby rozstrzygnąć, czy pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup pączków z okazji tłustego czwartku.
KSeF w praktyce: na początku będzie bolało ale za dwa lata nikt nie będzie chciał wracać do "PDF-ów na mailu". Ryzyka, wyzwania i szanse nowego systemu e-fakturowania
29 sty 2026

Wokół Krajowego Systemu e-Faktur narosło wiele emocji. Dominują obawy, niepewność, irytacja. Niemała w tym zasługa samej administracji rządowej, która trochę przespała ostatnie dwa lata i nie wykorzystała tego czasu na porządną kampanię edukacyjną. Bez wątpienia KSeF to zmiana fundamentalna. Na pewno na początku będzie trudno, pojawią się problemy, błędy i chaos organizacyjny. Ale moim zdaniem KSeF to również szansa na unowocześnienie procesów związanych z fakturami, które mam wrażenie trochę skostniały i nie nadążają za nowościami technologicznymi. Przyjrzyjmy się więc, co nas czeka w ciągu najbliższych miesięcy.

REKLAMA

KSeF 2.0 miał być rewolucją, a kończy się fikcją? Wielkie firmy już mają plan B na początek działania KSeF, a "wizualizacja faktury" to słowo-klucz
30 sty 2026

Ministerstwo Finansów obiecywało, że Krajowy System e-Faktur zakończy erę zagubionych maili i papierologii. Rządowa chmura miała stać się jedynym centrum dowodzenia fakturami w firmie. Rzeczywistość weryfikuje jednak te plany. Najwięksi gracze na rynku – leasingodawcy czy operatorzy kart paliwowych – nie zamierzają polegać na państwowym systemie w relacjach z klientem. Zamiast uproszczenia, czeka nas „wizualizacja faktury” i dublowanie pracy. KSeF stanie się tylko smutnym obowiązkiem, a biznes i tak będzie toczył się na skrzynkach mailowych.
KSeF w biurze rachunkowym: wybija godzina zero, z pomocą przychodzi technologia
30 sty 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur oznacza zmiany techniczne, prawne, a także rewolucję w modelu współpracy na linii biuro-klient. Kluczem do sukcesu jest wybór narzędzi pozwalających na płynne przejście przez transformację cyfrową, bez zbędnych kosztów. Na ostatniej prostej Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe udzielają jeszcze dodatkowych wyjaśnień.
Firmy pod presją KSeF i przepisów. Rzecznik MŚP pomaga przetrwać zmiany
29 sty 2026

W obliczu dynamicznych zmian w prawie gospodarczym i wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców odgrywa kluczową rolę w ochronie praw firm. Biuro Rzecznika intensyfikuje działania na rzecz uproszczenia procedur, zwiększenia pewności prawa i wsparcia przedsiębiorców w praktyce.
Jedno z rodziców rozlicza się według skali, a drugie liniowo. Co z ulgą na dziecko?
29 sty 2026

Mimo że ulga na dziecko jest najczęściej stosowaną przez polskich podatników ulgą, nie każdy może z niej skorzystać. Takiej możliwości nie mają np. osoby opodatkowanie liniowo. Jednak co w przypadku, gdy jeden z małżonków jest opodatkowany według skali, a drugi liniowo?

REKLAMA

Darowizna od siostry pozostającej w związku małżeńskim. Skarbówka wyjaśnia zasady podatkowe
29 sty 2026

Darowizny w rodzinie niemal zawsze budzą ogromne emocje. Zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzą wysokie kwoty, wspólność majątkowa małżeńska i pytanie, czy skarbówka nie upomni się o swoje. Najnowsze stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje, że nawet przy darowiźnie z majątku wspólnego można spać spokojnie, o ile spełni się konkretne warunki.
VAT w Szwajcarii wynosi 8,1 proc. Będzie podnoszony przez 10 lat o 0,8 pkt proc. rocznie. Cel: wydatki na obronność i bezpieczeństwo
29 sty 2026

Ze względu na pogarszającą się sytuację geopolityczną Szwajcaria zamierza zwiększyć od 2028 r. wydatki na obronę i bezpieczeństwo o 31 mld franków szwajcarskich (40,4 mld dol.), a w ich finansowaniu ma pomóc podniesienie podatku od towarów i usług – poinformował w 28 stycznia 2026 r. rząd w Bernie.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA