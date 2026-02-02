REKLAMA

Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF rusza pełną parą. System obsłużył już 1,9 mln użytkowników i setki tysięcy faktur

KSeF rusza pełną parą. System obsłużył już 1,9 mln użytkowników i setki tysięcy faktur

02 lutego 2026, 13:03
KSeF rusza pełną parą. System obsłużył już 1,9 mln użytkowników i setki tysięcy faktur
KSeF rusza pełną parą. System obsłużył już 1,9 mln użytkowników i setki tysięcy faktur
Na godz. 10 w poniedziałek w Krajowym Systemie e-Faktur przyjęto 720 tys. faktur, a ok. 1,9 mln osób uwierzytelniło się w systemie - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Jak dodał, system jest stabilny i nie odnotowano utrudnień.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Łoboda zadeklarował, że KSeF działa stabilnie i zgodnie z przyjętymi przez ministerstwo finansów założeniami. - Nie ma obaw o bezpieczeństwo systemu, nie odnotowaliśmy żadnych incydentów - zapewnił wiceminister Łoboda.

Dane na start KSeF

Poinformował, że zgodnie z danymi na godz. 10 w systemie przyjęto 720 tys. faktur i uwierzytelniło się w nim 1,9 mln osób. - Jeszcze raz podkreślam, system jest stabilny, bezpieczny i przede wszystkim stanowi kolejny etap cyfryzacji naszego życia gospodarczego - powiedział szef KAS.

Zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki podkreślił, że rzekomy brak bezpieczeństwa systemu KSeF to dezinformacja. Za nieprawdziwe i krzywdzące uznał też sugestie, że to pracownicy są słabym ogniwem systemu. - Pracownicy są odpowiedzialni, wyszkoleni i doskonale znają zakres swoich obowiązków i ograniczenia prawne - zapewnił.

Dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów Roman Łożyński poinformował, że w poniedziałek obserwowane jest bardzo duże zainteresowanie systemem. Zapewnił jednocześnie, że urzędowe poświadczenia odbioru są wystawiane bez opóźnień. - Na dziś nie odnotowujemy istotnych incydentów bezpieczeństwa - dodał.

Utrudnienia w logowaniu

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało na platformie X, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem logowaniem do systemu KSeF 2.0, mogą występować czasowe utrudnienia w logowaniu do Profilu Zaufanego. „Osoby korzystające z usług administracji publicznej w celach niezwiązanych z KSeF mogą, jeśli to możliwe, skorzystać z alternatywnych metod identyfikacji” - napisał resort.

Harmonogram uruchomienia KSeF

KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF. W 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.

Firm, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł - według szacunków Ministerstwa Finansów - jest ok. 4,2 tys. W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r.

Wyłączenia dla najmniejszych przedsiębiorstw

Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
