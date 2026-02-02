Krajowy System e-Faktur 2.0 został uruchomiony 1 lutego zgodnie z harmonogramem. Ministerstwo Finansów podkreśla, że start przebiegł sprawnie, a pierwsze dane pokazują stabilne działanie systemu. Od momentu uruchomienia do KSeF wpłynęło już ponad 50 tys. faktur.

Ministerstwo Finansów informuje, że KSeF 2.0 został uruchomiony 1 lutego zgodnie z harmonogramem – sprawnie i bez zakłóceń. Od uruchomienia do systemu wpłynęło już ponad 50 000 faktur.

Cyfrowy obieg faktur jako nowy standard

„Krajowy System e-Faktur wystartował zgodnie z harmonogramem – sprawnie i bez zakłóceń. To ważny moment dla polskiej gospodarki. Cyfrowy obieg dokumentów staje się standardem, który zwiększy bezpieczeństwo, usprawni codzienną pracę firm. KSeF to ważny krok w procesie cyfryzacji rozliczeń podatkowych” – powiedział Andrzej Domański, Minister Finansów i Gospodarki.

Start systemu KSeF

O północy 1 lutego, zgodnie z harmonogramem, został uruchomiony Krajowy System e-Faktur. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF.

Ważne Przypominamy, że za 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie KSeF.

Pierwsze dane: system działa stabilnie

„Od momentu uruchomienia KSeF wpłynęło do niego ponad 50 000 faktur i około 320 000 użytkowników zalogowało się do systemu. Pierwsze dane pokazują, że proces korzystania z KSeF przebiega płynnie, a system działa stabilnie i zgodnie z przyjętymi założeniami” – powiedział Marcin Łoboda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Gdzie szukać informacji o KSeF?

Wsparcie w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur uzyskasz telefonicznie, dzwoniąc na całodobową infolinię KSeF:

22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)

801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)

+48 22 330 03 30 (z zagranicy)

Informacje znajdziesz także na stronie internetowej www.ksef.podatki.gov.pl, gdzie zamieściliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, podręczniki, materiały szkoleniowe, tutoriale wideo i inne materiały pomocnicze dla użytkowników systemu.

W urzędach skarbowych w Polsce (z wyjątkiem wyspecjalizowanych) organizowane są „Środy z KSeF – KSeF w pigułce”. Podczas spotkań z ekspertami można uzyskać najważniejsze informacje o systemie. Więcej nt. cyklu: Środy z KSeF – KSeF (Krajowy System e-Faktur).



„Zachęcamy również do umówienia wizyty w urzędzie skarbowym, podczas której można uzyskać bezpośrednie wyjaśnienia i pomoc w pracy z systemem” - pisze w komunikacie Ministerstwo Finansów.