KSeF bez kosztów: e-pity uruchamiają „Program za jeden PIT” dla mikrofirm
- Artykuł sponsorowany
Blisko 30% mikroprzedsiębiorców obawia się, że koszty KSeF uderzą w ich rentowność. W odpowiedzi na te rynkowe nastroje marka e-pity uruchamia „Program za jeden PIT”, którego celem jest zminimalizowanie barier kosztowych w sektorze mikrofirm. W ramach programu przedsiębiorcy otrzymują bezpłatny dostęp do systemu do rozliczania małej firmy, integrując proces wdrożenia KSeF z corocznym obowiązkiem rozliczenia podatkowego.
Bonus do deklaracji rocznej w e-pity
Faktura ustrukturyzowana to już codzienność w rozliczaniu kosztów za media, leasing czy telekomunikację. Choć obowiązek wystawiania e-faktur dla wszystkich podmiotów wejdzie w życie w kwietniu, już teraz muszą one sprawnie zarządzać odbiorem dokumentów od dużych dostawców. Z danych e-pity wynika jednak, że zaledwie co siódmy właściciel małej firmy czuje się gotowy na te zmiany – barierą są nie tylko koszty, ale i obawy przed komplikacjami technicznymi.
Odpowiedzią na te wyzwania jest „Program za jeden PIT”, który łączy rozliczenie roczne z darmowym wsparciem dla biznesu. Każdy mikroprzedsiębiorca, który wyśle deklarację za 2025 rok przez aplikację e-pity.pl, otrzyma dostęp do firmly – profesjonalnego systemu do zarządzania firmą i obsługi KSeF za 0 zł aż do końca 2026 roku. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje niezbędne narzędzie do fakturowania bez konieczności ponoszenia wydatków na zakup nowego oprogramowania. Szczegóły akcji oraz zasady udziału są dostępne na stronie projektu „Program za jeden PIT”.
– Z naszych badań wynika, że zaledwie 14% przedsiębiorców nie widzi trudności we wdrażaniu KSeF, co oznacza, że pozostali potrzebują realnego wsparcia: prostych rozwiązań, które nie obciążają ich budżetu w dobie rosnących kosztów prowadzenia działalności. Chcemy, by proces przejścia na e-faktury był dla samozatrudnionych i małych firm neutralny kosztowo, dlatego bezpłatny okres dostępu do narzędzia oferujemy aż do końca 2026 roku – komentuje Artur Kaczmarek, dyrektor ds. komunikacji w e-file.
Jak zabezpieczyć ciągłość sprzedaży w sytuacjach kryzysowych?
Decyzja o wdrożeniu konkretnego rozwiązania to nie tylko kwestia ceny, ale przede wszystkim ciągłości sprzedaży. W nowym modelu rozliczeń ewentualne trudności z połączeniem do systemu KSeF mogą czasowo utrudnić wystawianie faktur.
– Wybór narzędzia do obsługi KSeF nie jest wyłącznie decyzją o zakupie oprogramowania, lecz elementem zarządzania ryzykiem podatkowym i płynnością firmy. Z raportu „Księgowi i firmy wobec wprowadzenia KSeF” wynika, że blisko 30% przedsiębiorców obawia się awarii technicznych, które mogą sparaliżować ich bieżącą działalność. To uzasadniona obawa, biorąc pod uwagę, że w ustrukturyzowanym obiegu dokumentów brak dostępu do systemu ministerialnego może czasowo uniemożliwić formalne dokumentowanie sprzedaży – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity. – Rozwiązania oferujące wyłącznie tryb online w pełni uzależniają procesy sprzedażowe od dostępności centralnej infrastruktury. Z perspektywy bezpieczeństwa podatnika kluczowe jest posiadanie procedur i narzędzi pozwalających na pracę w trybie offline, co zapewnia ciągłość wystawiania dokumentów nawet w sytuacjach kryzysowych. Dlatego aplikacja firmly została zaprojektowana tak, aby w pełni obsługiwać tryb offline, gwarantując przedsiębiorcy niezakłóconą pracę bez względu na problemy techniczne po stronie systemów zewnętrznych – dodaje.
Rozlicz podatek za rok 2025 i odbierz firmly – darmowy program do księgowości i KSeF
Rozliczając swój PIT za 2025 w programie e-pity uzyskasz dostęp do programu firmly do końca roku za darmo - to narzędzie dedykowane jednoosobowym działalnościom gospodarczym oraz małym firmom prowadzącym samodzielną księgowość. Co zyskuje przedsiębiorca w ramach darmowego dostępu do końca 2026 roku?
- Pełną obsługę KSeF: automatyczne pobieranie faktur kosztowych oraz wysyłka faktur sprzedażowych jednym kliknięciem (z opcją decydowania o momencie aktywacji wysyłki).
- Nielimitowane fakturowanie: wystawianie wszystkich typów faktur (VAT, zaliczkowe, marża, eksportowe i inne) bez ograniczeń ilościowych, z możliwością pełnej personalizacji dokumentów.
- Automatyzację księgową: system samodzielnie prowadzi KPiR lub Ewidencję Przychodów (Ryczałt), automatycznie księgując wystawione dokumenty we właściwych kolumnach.
- Obsługę deklaracji i ZUS: generowanie i wysyłka plików JPK_V7, JPK_FA oraz formularzy ZUS (DRA, RCA). Program automatycznie wylicza składki, zaliczki na podatek dochodowy oraz wskazuje terminy płatności.
- Mobilność i bezpieczeństwo: możliwość pracy w trybie offline oraz pełna obsługa systemu zarówno z poziomu komputera, jak i telefonu.
Strona akcji: Program za jeden PIT