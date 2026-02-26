KSeF bez kosztów: e-pity uruchamiają „Program za jeden PIT” dla mikrofirm

Blisko 30% mikroprzedsiębiorców obawia się, że koszty KSeF uderzą w ich rentowność. W odpowiedzi na te rynkowe nastroje marka e-pity uruchamia „Program za jeden PIT”, którego celem jest zminimalizowanie barier kosztowych w sektorze mikrofirm. W ramach programu przedsiębiorcy otrzymują bezpłatny dostęp do systemu do rozliczania małej firmy, integrując proces wdrożenia KSeF z corocznym obowiązkiem rozliczenia podatkowego.

Bonus do deklaracji rocznej w e-pity

Faktura ustrukturyzowana to już codzienność w rozliczaniu kosztów za media, leasing czy telekomunikację. Choć obowiązek wystawiania e-faktur dla wszystkich podmiotów wejdzie w życie w kwietniu, już teraz muszą one sprawnie zarządzać odbiorem dokumentów od dużych dostawców. Z danych e-pity wynika jednak, że zaledwie co siódmy właściciel małej firmy czuje się gotowy na te zmiany – barierą są nie tylko koszty, ale i obawy przed komplikacjami technicznymi.

Odpowiedzią na te wyzwania jest „Program za jeden PIT”, który łączy rozliczenie roczne z darmowym wsparciem dla biznesu. Każdy mikroprzedsiębiorca, który wyśle deklarację za 2025 rok przez aplikację e-pity.pl, otrzyma dostęp do firmly – profesjonalnego systemu do zarządzania firmą i obsługi KSeF za 0 zł aż do końca 2026 roku. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje niezbędne narzędzie do fakturowania bez konieczności ponoszenia wydatków na zakup nowego oprogramowania. Szczegóły akcji oraz zasady udziału są dostępne na stronie projektu „ Program za jeden PIT ”.

– Z naszych badań wynika, że zaledwie 14% przedsiębiorców nie widzi trudności we wdrażaniu KSeF, co oznacza, że pozostali potrzebują realnego wsparcia: prostych rozwiązań, które nie obciążają ich budżetu w dobie rosnących kosztów prowadzenia działalności. Chcemy, by proces przejścia na e-faktury był dla samozatrudnionych i małych firm neutralny kosztowo, dlatego bezpłatny okres dostępu do narzędzia oferujemy aż do końca 2026 roku – komentuje Artur Kaczmarek, dyrektor ds. komunikacji w e-file.

Jak zabezpieczyć ciągłość sprzedaży w sytuacjach kryzysowych?

Decyzja o wdrożeniu konkretnego rozwiązania to nie tylko kwestia ceny, ale przede wszystkim ciągłości sprzedaży. W nowym modelu rozliczeń ewentualne trudności z połączeniem do systemu KSeF mogą czasowo utrudnić wystawianie faktur.

– Wybór narzędzia do obsługi KSeF nie jest wyłącznie decyzją o zakupie oprogramowania, lecz elementem zarządzania ryzykiem podatkowym i płynnością firmy. Z raportu „Księgowi i firmy wobec wprowadzenia KSeF” wynika, że blisko 30% przedsiębiorców obawia się awarii technicznych, które mogą sparaliżować ich bieżącą działalność. To uzasadniona obawa, biorąc pod uwagę, że w ustrukturyzowanym obiegu dokumentów brak dostępu do systemu ministerialnego może czasowo uniemożliwić formalne dokumentowanie sprzedaży – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy e-pity. – Rozwiązania oferujące wyłącznie tryb online w pełni uzależniają procesy sprzedażowe od dostępności centralnej infrastruktury. Z perspektywy bezpieczeństwa podatnika kluczowe jest posiadanie procedur i narzędzi pozwalających na pracę w trybie offline, co zapewnia ciągłość wystawiania dokumentów nawet w sytuacjach kryzysowych. Dlatego aplikacja firmly została zaprojektowana tak, aby w pełni obsługiwać tryb offline, gwarantując przedsiębiorcy niezakłóconą pracę bez względu na problemy techniczne po stronie systemów zewnętrznych – dodaje.

Rozlicz podatek za rok 2025 i odbierz firmly – darmowy program do księgowości i KSeF

Rozliczając swój PIT za 2025 w programie e-pity uzyskasz dostęp do programu firmly do końca roku za darmo - to narzędzie dedykowane jednoosobowym działalnościom gospodarczym oraz małym firmom prowadzącym samodzielną księgowość. Co zyskuje przedsiębiorca w ramach darmowego dostępu do końca 2026 roku?

Pełną obsługę KSeF: automatyczne pobieranie faktur kosztowych oraz wysyłka faktur sprzedażowych jednym kliknięciem (z opcją decydowania o momencie aktywacji wysyłki).

Nielimitowane fakturowanie: wystawianie wszystkich typów faktur (VAT, zaliczkowe, marża, eksportowe i inne) bez ograniczeń ilościowych, z możliwością pełnej personalizacji dokumentów.

Automatyzację księgową: system samodzielnie prowadzi KPiR lub Ewidencję Przychodów (Ryczałt), automatycznie księgując wystawione dokumenty we właściwych kolumnach.

Obsługę deklaracji i ZUS: generowanie i wysyłka plików JPK_V7, JPK_FA oraz formularzy ZUS (DRA, RCA). Program automatycznie wylicza składki, zaliczki na podatek dochodowy oraz wskazuje terminy płatności.

Mobilność i bezpieczeństwo: możliwość pracy w trybie offline oraz pełna obsługa systemu zarówno z poziomu komputera, jak i telefonu.