Strona główna » Księgowość » KSeF » Awantura o KSeF: prezerwatywy na NIP rządu, spory polityczne, oszustwa i awaria.

Awantura o KSeF: prezerwatywy na NIP rządu, spory polityczne, oszustwa i awaria.

05 marca 2026, 09:59
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Zakup prezerwatyw na NIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stał się symbolem szerszego sporu o Krajowy System e-Faktur. Za anegdotycznym incydentem kryją się poważne pytania o bezpieczeństwo danych, podatność systemu na nadużycia i polityczne konsekwencje cyfryzacji obrotu gospodarczego.

Prezerwatywowa prowokacja i jej skutki prawne

Tomasz Sidorczuk z Bielska-Białej postanowił przetestować nowy system. W aptece zamówił prezerwatywy i poprosił o wystawienie faktury na NIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Nagranie wideo, w którym dokumentował tę transakcję, odtworzono na TikToku ponad milion razy w ciągu jednej doby. Ostatecznie faktura w systemie KSeF nie została wygenerowana: sprzedawca odmówił jej wystawienia. Mimo to sprawa nabrała biegu.

Sidorczuk został przesłuchany w Śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach i usłyszał zarzut podżegania do wystawienia nierzetelnej faktury. Nie przyznaje się do winy. Kwota VAT od transakcji wynosiła 89 groszy. To kuriozum, że instytucje państwa zajmują się sprawą o 89 groszy komentuje Sidorczuk, zapowiadając walkę o uniewinnienie, jeśli sprawa trafi do sądu.

Ministerstwo Finansów odpowiedziało. Jego zdaniem nagranie "nie wskazuje na istnienie luki w KSeF ani nie daje podstaw do stwierdzenia ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem". Urzędnicy przypomnieli, że możliwość wystawienia faktury na dowolny NIP istniała już przed wdrożeniem systemu — zmienił się jedynie sposób archiwizacji dokumentu: każda zarejestrowana faktura jest trwale zapisana i nie może zostać usunięta ani wycofana.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa, minister finansów, podatki

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa, minister finansów, podatki

zasoby własne

Spory polityczne: cyfrowy Wielki Brat

Polityczny wymiar KSeF zdominowany jest przez narrację o inwigilacji. Krytycy reformy, powołując się na art. 51 Konstytucji RP, podnoszą argumenty o naruszeniu autonomii informacyjnej obywateli i przedsiębiorców. Państwo zyskuje wgląd w czasie rzeczywistym w każdy aspekt aktywności gospodarczej, co jak argumentuje część środowisk może być wykorzystywane nie tylko do walki z luką VAT, ale też do wywierania nacisków na podmioty politycznie niewygodne.

VAT, faktura VAT, korekta, rozliczenie

VAT, faktura VAT, korekta, rozliczenie

Shutterstock

W debacie publicznej pojawia się wątek selektywnego ujawniania wrażliwych transakcji np. usług PR-owych, doradczych czy zakupów wskazujących na styl życia jako narzędzia dyskredytowania osób publicznych. Sławomir Mentzen i inni politycy opozycji wskazują na KSeF jako na potencjalne narzędzie zagrożenia dla bezpieczeństwa strategicznego firm.

W mediach społecznościowych kolportowane były nagrania sugerujące, że urzędnicy sprzedają dane z systemu zagranicznym podmiotom. Ministerstwo Finansów i eksperci ds. cyberbezpieczeństwa dementują te doniesienia jako element dezinformacji, jednak podatność społeczeństwa na takie narracje świadczy o głębokim deficycie zaufania do bezpieczeństwa infrastruktury cyfrowej państwa.

Problemy techniczne: „blackout" z 1 lutego 2026 r.

Centralizacja obiegu faktur stworzyła tzw. pojedynczy punkt awarii. Faktura w KSeF prawnie istnieje dopiero z chwilą nadania jej numeru identyfikacyjnego przez serwery Ministerstwa Finansów. Gdy 1 i 2 lutego 2026 r. w pierwszym dniu obowiązkowego stosowania systemu dla największych podatników, serwery uległy przeciążeniu, tysiące firm stanęło w obliczu paraliżu. Czas oczekiwania na numer KSeF wydłużył się do kilku godzin, a w sektorze transportowym i logistycznym fizycznie zatrzymały się dostawy towarów, bo bez faktury towar nie może opuścić rampy.

ksef faktury problemy

ksef faktury problemy

INFOR

Systemowe błędy autoryzacji (błąd „401 Unauthorized”) uniemożliwiały logowanie milionom użytkowników. Wprowadzony tryb offline24, umożliwiający wystawienie faktury bez połączenia z systemem, niesie własne ryzyko. Dokument musi zostać przesłany do KSeF w ciągu 24 godzin, a uchybienie temu terminowi może stać się podstawą sankcji po 1 stycznia 2027 r., kiedy wejdą w życie kary finansowe.

Ryzyka i obawy przedsiębiorców

Środowisko biznesowe formułuje obawy w kilku obszarach. Najpoważniejszy lęk dotyczy całkowitej awarii systemu tzw. blackoutu KSeF, który uniemożliwiałby wystawianie faktur i de facto wstrzymywał sprzedaż w całym sektorze prywatnym. Drugie zagrożenie to wyciek tajemnic handlowych: faktura ustrukturyzowana w formacie XML (FA(3)) ujawnia precyzyjne struktury kosztów, nazwy komponentów, rabaty i harmonogramy dostaw. W rękach nieuczciwej konkurencji lub w przypadku wycieku z systemów rządowych dane te stają się narzędziem szpiegostwa gospodarczego.

Odrębnym problemem jest likwidacja not korygujących. W systemie KSeF nabywca utracił prawo do samodzielnego poprawiania błędów formalnych w otrzymanej fakturze (np. literówki w adresie). Każda zmiana wymaga teraz wystawienia faktury korygującej przez sprzedawcę, co generuje masową korespondencję między działami księgowymi i spowalnia rozliczenia. Biura rachunkowe informują też o lawinowym wzroście liczby dokumentów do procesowania obok faktur kosztowych pojawiają się faktury za prywatne zakupy pracowników pobrane na NIP firmy, duplikaty techniczne i dokumenty fałszywe.

Rzecznik Praw Obywatelskich oficjalnie podniósł kwestię, że szeroki zakres danych gromadzonych w KSeF może naruszać ustawową ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i stawiać polskie prawo w konflikcie z unijnymi standardami ochrony danych osobowych (RODO). Badania z lat 2025-2026 wskazują, że 73 proc. przedsiębiorców deklaruje, iż mimo cyfryzacji nadal będzie drukować faktury „dla własnego poczucia kontroli", co jasno pokazuje skalę nieufności wobec systemu.

KOMPLET PODATKI 2026
Próby nieuczciwego wykorzystania KSeF

System ujawnił podatność na co najmniej trzy typy nadużyć, które eksperci identyfikują jako nowe kategorie przestępcze.

1. Faktury scamowe. Ponieważ KSeF nie weryfikuje merytorycznej zasadności transakcji, jedynie waliduje schemat XML, przestępcy wystawiają tysiące dokumentów na niskie kwoty (150-300 zł) za fikcyjne usługi „doradcze" lub „dostęp do katalogów". Liczą na to, że automatyzacja księgowa dużych przedsiębiorstw lub nieuwaga pracowników doprowadzi do opłacenia tych dokumentów. Problemem jest też niemożność odrzucenia faktury przez nabywcę, raz zarejestrowany dokument widnieje w panelu KSeF, a jedyną drogą jego usunięcia jest skłonienie wystawcy do wystawienia korekty do zera.

2. Phishing pod marką KSeF. Cyberprzestępcy prowadzą kampanie e-mailowe, podszywając się pod Ministerstwo Finansów, Krajową Administrację Skarbową lub urzędy skarbowe. Wiadomości informują o rzekomych nieprawidłowościach w rozliczeniach lub nowych zawiadomieniach o kontroli, kierując odbiorców na fałszywe panele logowania lub do pobierania złośliwego oprogramowania. Techniki ewoluują od prostych błędów językowych do zaawansowanego spoofingu z domen łudząco podobnych do autentycznych adresów rządowych.

3. Ataki konkurencyjne. Mechanizm KSeF może być wykorzystywany do celowego paraliżowania działów księgowych rywala poprzez masowe wystawianie faktur pomyłkowych na NIP konkurenta. Zmusza to atakowany podmiot do angażowania zasobów w procesy reklamacyjne i zgłoszenia nadużyć, odciągając uwagę od działalności operacyjnej. Groźniejszy wariant zakłada masowe zgłaszanie autentycznych faktur rywala jako „scamowych", co może wywołać kontrolę skarbową i na mocy przepisów STIR blokadę rachunków bankowych.

Ministerstwo Finansów ostrzega wprost: opcji zgłoszeń dotyczących nierzetelnych faktur nie wolno wykorzystywać do utrudniania życia kontrahentom ani jako narzędzia walki z konkurencją. Zgłoszenie nadużycia wymaga podania uzasadnienia, a jego celem jest ochrona uczciwych podatników, nie instrument presji handlowej.

Ocena, czy dana faktura dokumentuje rzeczywistą transakcję gospodarczą, następuje na etapie rozliczeń podatkowych, ewentualnych korekt lub czynności sprawdzających prowadzonych przez właściwe organy. Sam fakt technicznego otrzymania dokumentu w systemie nie przesądza o jego skutkach podatkowych - tłumaczy Ministerstwo Finansów.

Jak chronić firmę

Resort finansów rekomenduje sześcioetapową procedurę weryfikacji każdej podejrzanej faktury:

  • sprawdzenie, czy dokument pochodzi od znanego kontrahenta.
  • potwierdzenie, że transakcja faktycznie miała miejsce.
  • próba bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą.
  • weryfikacja danych wystawcy w rejestrach VAT, CEIDG i KRS.
  • ocena błędów językowych sugerujących nierzetelność dokumentu.
  • sprawdzenie, czy faktura nie zawiera podejrzanych linków lub ofert.

W praktyce przedsiębiorca nie musi prowadzić śledztwa. Jeśli widzi, że nie było transakcji, nie ujmuje faktury w kosztach i może ją zgłosić jako potencjalne nadużycie. To decyzja, a nie obowiązek.

Źródło: x.com; mf.gov.pl, PAP

Źródło: INFOR
