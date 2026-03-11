Kategorie
Strona główna » Księgowość » KSeF » Chaos w fakturach kontra KSeF. Jak przygotować firmę przed kwietniem 2026?

Chaos w fakturach kontra KSeF. Jak przygotować firmę przed kwietniem 2026?

  • Artykuł sponsorowany
11 marca 2026, 08:00
Chaos w fakturach kontra KSeF. Jak przygotować firmę przed kwietniem 2026?
Materiały prasowe

Kwiecień 2026 roku to moment, w którym dla większości firm w Polsce zacznie obowiązywać KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. Od tego czasu faktury będą wystawiane i przesyłane do centralnego systemu Ministerstwa Finansów. Dla przedsiębiorców oznacza to zmianę sposobu pracy z dokumentami, a dla wielu firm również konieczność uporządkowania całego procesu fakturowania.

Obowiązkowy KSeF budzi dziś sporo pytań. Przedsiębiorcy zastanawiają się, jak będą wystawiać faktury w KSeF, czy ich obecny system będzie działał poprawnie i jak będzie wyglądała codzienna obsługa dokumentów po zmianach. W praktyce największym wyzwaniem nie jest sama technologia, lecz organizacja pracy w firmie. Jeśli dokumenty są rozproszone lub chaotycznie przechowywane, nowy system szybko to ujawni.

Dlaczego KSeF budzi tyle obaw?

Wielu przedsiębiorców obawia się KSeF głównie dlatego, że nie do końca rozumie, jak będzie wyglądała codzienna praca z fakturami.

Dotychczas wystarczyło wygenerować dokument w dowolnym programie lub nawet w arkuszu kalkulacyjnym i wysłać go do kontrahenta mailem. W modelu KSeF faktura musi zostać zapisana w określonym formacie XML i przesłana do systemu Ministerstwa Finansów. Dopiero po przyjęciu przez KSeF otrzymuje swój numer identyfikacyjny.

Dla firm, które już korzystają z programów do fakturowania, zmiana nie będzie szczególnie trudna. Problem może pojawić się tam, gdzie dokumenty są rozproszone – część w mailach, część w różnych folderach, a czasem nawet w kilku różnych programach. W takim przypadku KSeF po prostu wymusi uporządkowanie pracy z dokumentami.

Rządowa aplikacja to tylko narzędzie techniczne

Część przedsiębiorców zakłada, że wystarczy korzystać z darmowej aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. W praktyce jest to jednak tylko narzędzie do komunikacji z systemem KSeF.

Aplikacja Podatnika pozwala przesłać plik XML i pobrać potwierdzenie przyjęcia dokumentu, ale nie rozwiązuje codziennych problemów związanych z prowadzeniem firmy. Nie zarządza bazą kontrahentów, nie pilnuje płatności ani nie przygotuje zestawień dla księgowej.

Dlatego w praktyce większość firm korzysta z programów do fakturowania, które mają już wbudowaną integrację z KSeF. Jednym z takich rozwiązań jest Fakturowo.pl – polski system do wystawiania faktur online, który pozwala obsługiwać sprzedaż, zarządzać dokumentami i komunikować się z KSeF bez konieczności korzystania bezpośrednio z technicznego interfejsu Ministerstwa Finansów.

Jak wygląda wysyłanie faktury do KSeF w praktyce?

Wbrew obawom wielu przedsiębiorców sam proces wysyłania faktury do KSeF nie jest skomplikowany.

W praktyce wygląda to bardzo prosto. Najpierw wystawia się fakturę w programie do fakturowania – dokładnie tak jak dotychczas. Po zapisaniu dokumentu można wysłać go do KSeF jednym kliknięciem. Program przygotowuje wymagany plik XML, przesyła go do systemu i pobiera potwierdzenie przyjęcia.

W systemach takich jak Fakturowo.pl użytkownik widzi cały proces w przejrzystym interfejsie i nie musi zajmować się technicznymi szczegółami związanymi ze strukturą pliku czy komunikacją z serwerami Ministerstwa Finansów.

Materiały prasowe

Warto zacząć od porządku w danych

Przed rozpoczęciem pracy z KSeF dobrze jest sprawdzić dane w systemie, z którego korzysta firma.

Najczęściej problemy pojawiają się w bardzo podstawowych miejscach. Chodzi na przykład o nieaktualne dane kontrahenta, błędny numer NIP albo brak właściwej stawki VAT przy produkcie lub usłudze. W tradycyjnym obiegu dokumentów takie drobiazgi często przechodziły niezauważone. W systemie elektronicznym mogą spowodować odrzucenie faktury przez KSeF.

Dlatego warto wcześniej uporządkować bazę kontrahentów, produkty oraz szablony dokumentów. To niewielki wysiłek, który później oszczędza sporo czasu.

Kontrola nad statusem faktur

Po wysłaniu dokumentu do KSeF przedsiębiorca powinien mieć możliwość łatwego sprawdzenia jego statusu. W praktyce chodzi o to, aby szybko zobaczyć, czy faktura została przyjęta przez system, jaki numer KSeF został jej nadany oraz czy dostępne jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru potwierdzające poprawne dostarczenie dokumentu.

W programach zintegrowanych z KSeF wszystkie te informacje są widoczne bezpośrednio na liście faktur. Dzięki temu nie trzeba logować się do osobnego portalu rządowego tylko po to, aby sprawdzić status pojedynczego dokumentu.

Współpraca z księgową

Zmiany związane z KSeF nie oznaczają, że znika rola księgowej czy biura rachunkowego. Nadal trzeba prowadzić ewidencje, przygotowywać rozliczenia VAT i generować pliki JPK.

Dlatego wygodne jest rozwiązanie, w którym księgowa ma dostęp do dokumentów bezpośrednio w systemie. Zamiast przesyłać faktury mailem czy w formie plików PDF, wszystkie dane są dostępne w jednym miejscu. Upraszcza to komunikację i ogranicza liczbę błędów wynikających z ręcznego przepisywania danych.

Lepiej przygotować się wcześniej

Choć obowiązek korzystania z KSeF zacznie obowiązywać dopiero w 2026 roku, wiele firm już dziś testuje rozwiązania, które pozwolą im spokojnie przejść przez tę zmianę.

Dla przedsiębiorców dobrym krokiem jest sprawdzenie programu do fakturowania, który obsługuje KSeF i pozwala prowadzić całą dokumentację w jednym miejscu. Jednym z takich narzędzi jest Fakturowo.pl – system umożliwiający wystawianie i wysyłanie faktur sprzedażowych do KSeF, pobieranie z KSeF faktur kosztowych otrzymanych od kontrahentów oraz przygotowywanie zestawień dla księgowości.

Serwis oferuje również możliwość rozpoczęcia pracy bez opłat przy niewielkiej liczbie dokumentów, co pozwala przetestować system i sprawdzić, jak wygląda obsługa faktur.

KSeF jako szansa na uporządkowanie firmy

Choć obowiązkowy KSeF bywa przedstawiany jako duża rewolucja, w praktyce jest to przede wszystkim zmiana organizacyjna. Dla wielu firm może być okazją do uporządkowania obiegu dokumentów i uproszczenia codziennej pracy z fakturami.

Najważniejsze jest jedno – nie zostawiać przygotowań na ostatnią chwilę. Im wcześniej przedsiębiorca zapozna się z nowym systemem i narzędziami do jego obsługi, tym spokojniej przejdzie przez nadchodzące zmiany.

Osoby, które chcą wcześniej sprawdzić, jak wygląda obsługa faktur w KSeF w praktyce, mogą przetestować system Fakturowo.pl. Serwis pozwala wystawiać faktury, wysyłać je do KSeF oraz pobierać z systemu faktury kosztowe otrzymane od kontrahentów.

Źródło: Artykuł sponsorowany
