KSeF zmienia rynek pracy w Polsce: rewolucja dla księgowych i HR

rozwiń >

Wpływ wdrożenia KSeF na rynek pracy w Polsce. Komentarz ekspercki:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Perspektywa HR

KSeF to nie tylko zmiana w fakturowaniu – to transformacja, która przesuwa granice na rynku pracy i wymusza rewizję kompetencji w wielu zawodach. Skala jest ogromna: w Polsce działa ok. 70 tys. biur rachunkowych, a liczba księgowych sięga nawet 400 tysięcy1.Do tego dochodzą ok. 3 miliony aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych2 i setki tysięcy MŚP, w których ktoś musi wziąć odpowiedzialność za obsługę systemu. Ponad 311 tys. firm korzysta już z KSeF3, ale od dziś obowiązek obejmie praktycznie wszystkie pozostałe podmioty.

Nowy profil kompetencyjny księgowego

Zmiana ta redefiniuje rolę klasycznych księgowych, którzy muszą teraz rozumieć logikę API, struktury XML i zasady uwierzytelniania w systemach rządowych. Choć zainteresowanie zawodem księgowego w ostatnich latach wyraźnie rośnie, pracodawcy wciąż zgłaszają trudności w pozyskaniu doświadczonych specjalistów – szczególnie takich, którzy łączą wiedzę podatkową z biegłością technologiczną. KSeF ten paradoks pogłębia: kandydatów przybywa, ale profil kompetencyjny, jakiego potrzebuje rynek, radykalnie się zmienia. Dla działów HR oznacza to przebudowę profili stanowisk i rosnące zapotrzebowanie na wdrożeniowców i konsultantów KSeF.

Wynagrodzenia pod presją

Wynagrodzenia w finansach i księgowości rosną średnio o 15-20% rok do roku4. Samodzielni księgowi w 2026 roku mogą liczyć na 10 000-14 000 zł brutto5, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw wynoszącej 9 002 zł. Rysuje się jednak polaryzacja: specjaliści z kompetencjami cyfrowymi negocjują coraz wyższe stawki, a osoby nienadążające za cyfryzacją są wypierane z rynku. Deregulacja zawodu przyspiesza rotację – doświadczeni księgowi odchodzą zakładać własne firmy, a w ich miejsce przychodzą mniej doświadczeni pracownicy, generując dodatkowe koszty rekrutacji i wdrożenia.

REKLAMA

KSeF jako „najbardziej bolesna" zmiana roku

W badaniach przedsiębiorców przygotowania do KSeF okazały się najtrudniejszym wyzwaniem operacyjnym 2026 roku (ok. 25% wskazań), wyprzedzając składkę zdrowotną (21%) i podwyżki ZUS (18%)6. To wymowne zestawienie – system fakturowy okazał się bardziej obciążający niż wzrost kosztów zatrudnienia. Z perspektywy HR oznacza to, że firmy potrzebują nie tylko budżetu na narzędzia, ale przede wszystkim czasu i przestrzeni na przeszkolenie ludzi. Według raportu ManpowerGroup do 2030 r. globalnie zmieni się 39% kluczowych kompetencji zawodowych – KSeF jest jednym z czynników przyspieszających tę transformację w Polsce, szczególnie w obszarze kompetencji cyfrowych wśród pracowników działów finansowych. Co istotne – i co powinno być argumentem w rozmowach z zarządami – firmy, które już aktywnie korzystają z systemu, czują się coraz pewniej. Praktyka działa odwrotnie do obaw. Im szybciej organizacja wejdzie w fazę realnego użytkowania, tym szybciej jej zespół przejdzie od lęku do rutyny. Odkładanie wdrożenia nie chroni pracowników – przedłuża jedynie okres niepewności. Mikrofirmy i biura rachunkowe – strefa największego ryzyka W Polsce zarejestrowanych jest ponad 17 tys. podmiotów rachunkowo-księgowych, z których wiele to firmy jedno- lub dwuosobowe, bez działu IT. W mojej codziennej praktyce HR-owej widzę, jak te podmioty zmagają się z wdrożeniem – początkowe trudności z certyfikatami i autoryzacją szybko przesunęły obawy przedsiębiorców z poziomu teorii na poziom codziennego funkcjonowania firmy. Nie dziwi mnie stanowisko Rzecznika MŚP, który wskazuje KSeF jako największe wyzwanie administracyjne roku – w rozmowach z właścicielami małych firm słyszę to samo: odpowiedzialność systemowa spadła na nich, a zasobów, by się z nią zmierzyć, często po prostu brakuje.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe role i ryzyko wypalenia

KSeF kreuje stanowiska, które wcześniej nie istniały: koordynator wdrożenia KSeF, specjalista ds. integracji systemów fakturowych, analityk danych transakcyjnych. Popyt na te role nie bierze się znikąd – wynika wprost z obaw, z jakimi mierzą się firmy. Przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim na ryzyko pomyłek i ich konsekwencji (24%), obawy o bezpieczeństwo danych (22%) oraz niestabilność systemu. Każda z tych obaw przekłada się na konkretne zapotrzebowanie kadrowe – ktoś musi te ryzyka identyfikować, minimalizować i na co dzień nimi zarządzać. Jednocześnie KSeF nie działa w próżni. Kumulacja zmian regulacyjnych – składka zdrowotna, ZUS, a teraz obowiązkowe e-fakturowanie – tworzy środowisko ciągłej niepewności, które odbija się na kondycji psychicznej pracowników działów finansowych. Rosnąca presja przekłada się na oczekiwania płacowe – niemal połowa księgowych spodziewa się dalszych podwyżek wynagrodzeń. Dla działów HR sygnał jest jednoznaczny: firmy, które nie odpowiedzą na te oczekiwania adekwatnym wynagrodzeniem i wsparciem w adaptacji, po prostu stracą ludzi. Długofalowo KSeF przyspieszy cyfryzację obszarów finansowych i wymusi rozwój kompetencji technologicznych wśród pracowników. Zwiększy się zapotrzebowanie na specjalistów, którzy potrafią wdrażać i obsługiwać nowe rozwiązania systemowe oraz integrować je z istniejącą infrastrukturą firm. Z drugiej strony automatyzacja procesów fakturowania może ograniczyć zapotrzebowanie na najbardziej operacyjne, powtarzalne role administracyjne. W efekcie rynek będzie się przesuwał w stronę bardziej wyspecjalizowanych i doradczych kompetencji.

Szansa na szerszą cyfryzację

Niewątpliwie pozytywnym aspektem wdrożenia KSEF jest fakt, że cyfrowy system zarządzania dokumentami przyspiesza pracę biur rachunkowych nawet o 40-60%7. Niemal 1/3 właścicieli firm deklaruje, że po KSeF będzie drukować tylko wyjątkowo8 – to sygnał szerszej zmiany kulturowej. Firmy, które przejdą przez wdrożenie e-faktur, łatwiej otwierają się na digitalizację procesów kadrowych i rekrutacyjnych. KSeF to zmiana systemowa dotycząca kilku milionów osób na polskim rynku pracy. Rolą HR jest aktywne wyprzedzanie tej transformacji – planowanie reskillingu, wspieranie adaptacji i budowanie kultury organizacyjnej, która na ciągłą zmianę regulacyjną odpowiada elastycznością, a nie strachem.

Paulina Świątkiewicz

HR Business Partner w justjoin.it i rocketjobs.pl

