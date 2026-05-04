Darowizna od ojczyma bez podatku? Skarbówka rozwiewa wątpliwości

Nowa interpretacja skarbówki rozwiewa wątpliwości: nawet duża darowizna od ojczyma może być całkowicie zwolniona z podatku. Jest jednak jeden haczyk – trzeba spełnić konkretne warunki, inaczej fiskus upomni się o swoje.

W najnowszej interpretacji indywidualnej z 18 marca 2026 r. skarbówka jednoznacznie potwierdziła coś, co dla wielu podatników może być zaskoczeniem. Chodzi o sytuację, w której darowizna pieniędzy pochodzi nie tylko od biologicznego rodzica, ale również od ojczyma – osoby formalnie niespokrewnionej, a jednak objętej szczególnymi przepisami. W praktyce oznacza to, że nawet duże kwoty mogą zostać przekazane bez podatku, ale wyłącznie przy spełnieniu bardzo konkretnych warunków.

Sprawa dotyczyła kobiety, która miała otrzymać środki pieniężne od matki oraz jej męża. Co istotne, mężczyzna ten nie był jej biologicznym ojcem i nigdy jej nie przysposobił. Mimo to, w świetle prawa, relacja ta ma szczególne znaczenie – i to właśnie ona przesądziła o korzystnym rozstrzygnięciu. Już na wstępie organ podatkowy nie pozostawił wątpliwości: „stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe”.

Pasierb też należy do najbliższej rodziny – skarbówka jasno wskazuje, kto korzysta ze zwolnienia

Kluczowym elementem całej sprawy jest interpretacja przepisów dotyczących tzw. „grupy zerowej”. To właśnie do niej należą osoby, które mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od darowizn. Co ważne, katalog ten obejmuje nie tylko najbliższych krewnych, ale także osoby powiązane przez małżeństwo. Organ skarbowy wyraźnie przywołał przepisy, które przesądzają tę kwestię: „Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.”

To właśnie słowo „pasierb” ma tutaj fundamentalne znaczenie. Ustawodawca nie uzależnia tego statusu od adopcji ani innych formalnych działań. Wystarczy sam fakt zawarcia małżeństwa przez rodzica, aby powstała relacja powinowactwa. W interpretacji podkreślono to bardzo wyraźnie: „Jako córka żony Darczyńcy posiada Pani status pasierba. Ustawodawca w art. 4a nie uzależnia zwolnienia dla pasierba od faktu przysposobienia (adopcji). Pasierb jest wymieniony w katalogu osób uprawnionych do zwolnienia („grupa zerowa”) niezależnie od zstępnych.” To oznacza, że nawet bez formalnego przysposobienia relacja z ojczymem daje pełne prawo do zwolnienia podatkowego – o ile spełnione zostaną pozostałe warunki.

Majątek wspólny małżonków zmienia wszystko – darowizna traktowana jak od dwóch osób jednocześnie

W sprawie pojawił się jeszcze jeden istotny wątek, który często budzi wątpliwości podatników. Chodzi o sytuację, w której darowizna pochodzi z majątku wspólnego małżonków, ale przelew wykonywany jest tylko z jednego rachunku. Wnioskodawczyni dokładnie opisała tę sytuację: „Środki te pochodzą ze zbycia (sprzedaży) nieruchomości, która została nabyta przez Ojczyma w trakcie trwania związku małżeńskiego z matką Wnioskodawczyni. Mimo że w akcie notarialnym nabycia nieruchomości jako kupujący widniał jedynie Ojczym, nabycie nastąpiło ze środków objętych wspólnością ustawową, w związku z czym nieruchomość ta weszła w skład majątku wspólnego małżonków.”

Dalej wskazano jasno konsekwencje tego stanu rzeczy: „W konsekwencji, środki pieniężne uzyskane z jej sprzedaży również stanowią majątek wspólny Matki i Ojczyma.” To oznacza, że nawet jeśli formalnie przelew wykona tylko jedna osoba, w sensie prawnym darowizna pochodzi od obojga małżonków. Organ podatkowy potwierdził to bez żadnych wątpliwości: „Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia pozostaje zatem fakt, że środki pieniężne zostaną przekazane z rachunku bankowego tylko jednego z darczyńców (czynność techniczna).” Dla podatników to niezwykle ważna informacja, ponieważ eliminuje ryzyko zakwestionowania darowizny tylko z powodu technicznego sposobu jej przekazania.

Darowizna bez podatku? Tak, ale tylko jeśli spełnisz dwa podstawowe warunki

Choć interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest korzystna, fiskus jasno wskazuje, że zwolnienie nie działa automatycznie. Konieczne jest spełnienie konkretnych wymogów formalnych, które mają charakter bezwzględny. Najważniejsze z nich to:

zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy,

udokumentowanie przekazania pieniędzy przelewem lub przekazem pocztowym.

Organ skarbowy nie pozostawia tu żadnej przestrzeni do interpretacji: „Należy podkreślić, że w przypadku darowizny środków pieniężnych warunki wskazane w art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy muszą być spełnione łącznie, aby można było zastosować zwolnienie.” Brak spełnienia choćby jednego z tych warunków oznacza powrót do standardowych zasad opodatkowania. A to może oznaczać konieczność zapłaty podatku, nawet jeśli darowizna pochodzi od najbliższej rodziny.

Skarbówka przypomina: obowiązek podatkowy powstaje automatycznie – liczy się moment przekazania pieniędzy

W interpretacji szczegółowo wyjaśniono także to, kiedy powstaje obowiązek podatkowy. To ważne, ponieważ od tego momentu liczy się termin na zgłoszenie darowizny. Jak wskazano: „Obowiązek podatkowy powstaje: przy nabyciu w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia.”

W praktyce oznacza to, że w przypadku przelewu bankowego decydujący jest moment wpływu pieniędzy na konto obdarowanego. To od tej daty zaczyna biec sześciomiesięczny termin na zgłoszenie. Dodatkowo podkreślono fundamentalną zasadę: „Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.” To oznacza, że to obdarowany – a nie darczyńca – musi dopilnować wszystkich formalności.

Czym właściwie jest darowizna według prawa? Fiskus przywołuje definicję z Kodeksu cywilnego

Interpretacja zawiera również szczegółowe odniesienie do przepisów prawa cywilnego, które definiują samą istotę darowizny. Ma to znaczenie, ponieważ ustawa podatkowa nie zawiera własnej definicji tego pojęcia. W dokumencie przytoczono kluczowy przepis: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.”

Jednocześnie wskazano na istotny element praktyczny: „Umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.” Oznacza to, że nawet bez aktu notarialnego darowizna jest skuteczna – pod warunkiem, że pieniądze faktycznie zostały przekazane.

Relacje rodzinne mają znaczenie – powinowactwo działa nawet po ustaniu małżeństwa

W interpretacji szczegółowo wyjaśniono również, czym jest powinowactwo i jakie ma znaczenie dla opodatkowania darowizn. To aspekt często pomijany, a mający kluczowe znaczenie w takich sprawach. Dyrektor KIS wskazał: „Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa.” To oznacza, że nawet rozwód czy śmierć jednego z małżonków nie powoduje automatycznego zerwania tej relacji w sensie prawnym.

Dalej wyjaśniono: „Podstawę powinowactwa stanowi zawarcie małżeństwa. Jego skutkiem staje się powstanie relacji powinowactwa między małżonkiem a krewnymi współmałżonka (np. relacja pasierb/pasierbica – ojczym/macocha).” To właśnie ten mechanizm sprawia, że pasierb może korzystać ze zwolnienia podatkowego na równi z dzieckiem biologicznym.

Co dokładnie musi zrobić podatnik, żeby nie zapłacić ani złotówki? Lista formalności

Choć cała sytuacja wydaje się korzystna, fiskus jasno wskazuje, że istotne są konkretne działania podatnika. Bez nich nawet najbardziej oczywista darowizna może zostać opodatkowana. Najważniejsze obowiązki to:

złożenie formularza SD-Z2 w terminie 6 miesięcy,

zapewnienie, że pieniądze trafią na rachunek bankowy obdarowanego,

zachowanie dowodu przelewu jako potwierdzenia darowizny.

Interpretacja podsumowuje to jednoznacznie: „Dla skorzystania ze zwolnienia konieczne jest zgłoszenie przez nabywcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.” I dalej: „Jako że środki pieniężne darowane Pani przez matkę i ojczyma zostaną przelane na Pani rachunek, to darowizna ta będzie w całości zwolniona od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.”

Skarbówka rozwiewa wątpliwości: nawet duże kwoty mogą być całkowicie zwolnione z podatku

Na koniec interpretacja potwierdza coś, co dla wielu osób może być najważniejsze – wysokość darowizny nie ma znaczenia, jeśli spełnione są warunki ustawowe. Nie ma tu limitu kwotowego dla najbliższej rodziny w ramach zwolnienia z art. 4a. Oznacza to, że nawet bardzo duże sumy mogą zostać przekazane bez podatku. Kluczowe jest jednak to, by relacja między stronami mieściła się w katalogu ustawowym i wszystkie wymogi formalne zostały spełnione bez wyjątku.

Jak jasno stwierdził Dyrektor KIS: „Tym samym otrzymana darowizna będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nie będzie więc Pani zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn z tytułu otrzymania darowizny.”