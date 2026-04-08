Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF i nowe oznaczenia. Ministerstwo Finansów wyjaśnia: BFK czy DI?

KSeF i nowe oznaczenia. Ministerstwo Finansów wyjaśnia: BFK czy DI?

08 kwietnia 2026, 17:05
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ksef faktury problemy
Nowe oznaczenia JPK i KSeF wywołały chaos? Ministerstwo Finansów w końcu wyjaśnia: BFK czy DI?
Księgowe biją na alarm, a w sieci krążą sprzeczne interpretacje. W sprawie oznaczeń JPK przy imporcie usług i WNT pojawiło się wiele wątpliwości. Teraz Ministerstwo Finansów zabiera głos i wskazuje jasno, kiedy stosować BFK, a kiedy DI.

KSeF i nowe oznaczenia. Skąd całe zamieszanie?

W wyniku wprowadzenia oznaczeń dotyczących KSeF, fakturę zagraniczną oznaczamy BFK, a gdy taka faktura nie została wystawiona to transakcję rozliczamy na podstawie dokumentu wewnętrznego oznaczając go DI i następnie WEW. Takie podejście jest spójne z dotychczasowymi wyjaśnieniami odnośnie oznaczania w JPK_VAT dokumentów dla tych transakcji oznaczeniem WEW.

To właśnie te zasady sprawiły, że wielu księgowych zaczęło mieć wątpliwości, jak prawidłowo oznaczać dokumenty w praktyce. Stąd otwarte zapytanie do Ministerstwa Finansów, wystosowane przez jednego z dziennikarzy.

Pytania mnożą się z dnia na dzień. Księgowe szukają jasnych zasad

Pytanie dziennikarza: „Od kilku dni księgowe coraz częściej pytają o prawidłowe oznaczenia JPK w kontekście importu usług, WNT. Czy powinny one być oznaczane w JPK jako BFK, czy może DI. Próbowaliśmy sami odpowiedzieć na to pytanie ale dostajemy sprzeczne informacje. Czy możemy liczyć na pomoc i odpowiedź na nurtujące nas pytanie?”

Rosnąca liczba zapytań pokazuje, że problem nie jest jednostkowy – dotyczy tysięcy firm i biur rachunkowych.

Ministerstwo Finansów odpowiada wprost. To oficjalne stanowisko

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie dziennikarza: „W związku z wprowadzeniem oznaczeń dotyczących KSeF, fakturę zagraniczną oznaczamy BFK, a gdy taka faktura nie została wystawiona to transakcję rozliczamy na podstawie dokumentu wewnętrznego oznaczając go DI i następnie WEW. Takie podejście jest spójne z dotychczasowymi wyjaśnieniami odnośnie oznaczania w JPK_VAT dokumentów dla tych transakcji oznaczeniem WEW.”

To stanowisko rozwiewa najważniejsze wątpliwości i potwierdza, że dotychczasowa logika oznaczeń pozostaje aktualna.

Gdzie szukać szczegółów? Oficjalne źródła i dokumenty

Więcej informacji:

Podstawa prawna

Informacja Ministerstwa Finansów z 2 kwietnia 2026 r. przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy - eureka.mf.gov.pl

KSeF i nowe oznaczenia. Ministerstwo Finansów wyjaśnia: BFK czy DI?
08 kwi 2026

Księgowe biją na alarm, a w sieci krążą sprzeczne interpretacje. W sprawie oznaczeń JPK przy imporcie usług i WNT pojawiło się wiele wątpliwości. Teraz Ministerstwo Finansów zabiera głos i wskazuje jasno, kiedy stosować BFK, a kiedy DI.
Skarbówka nie uznaje gotówki: jeden szczegół przy darowiźnie od dzieci decyduje o podatku
08 kwi 2026

Jedna decyzja – wypłata pieniędzy w gotówce zamiast przelewu – może przesądzić o tym, czy zapłacisz podatek, czy skorzystasz ze zwolnienia. Najnowsza interpretacja pokazuje to bez żadnych niedomówień: nawet przy darowiźnie od własnych dzieci fiskus nie uzna przekazania środków „do ręki”, jeśli zabraknie odpowiedniego udokumentowania. W efekcie coś, co dla wielu rodzin jest naturalnym rozwiązaniem po spadku, może nagle stać się kosztownym błędem, którego nie da się później naprawić.
Jak w trakcie inwestycji nie przepłacić podatku od nieruchomości
08 kwi 2026

Wielu przedsiębiorców płaci najwyższy podatek od nieruchomości już od chwili zakupu gruntu pod inwestycję. Często jest to bezpodstawne. Prawidłowe rozumienie pojęcia zajęcia gruntu, poparte orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, może przynieść firmie realne oszczędności, a nawet umożliwić odzyskanie nadpłat za poprzednie lata.
Skarbówka zmienia podejście do kar umownych. Korzystna interpretacja szefa KAS
08 kwi 2026

Kwestia podatkowego rozliczania kar umownych od lat pozostaje jednym z najbardziej spornych obszarów w praktyce CIT. Choć przepisy się nie zmieniają, zmienia się sposób ich interpretacji – i jak pokazuje najnowszy przykład, coraz częściej na korzyść podatników.

Zderzenie z KSeF: 3 główne błędy firm
07 kwi 2026

Zderzenie z KSeF w lutym i kwietniu 2026 r. uwidacznia 3 główne błędy firm. To nie tylko zmiana technologiczna, ale przebudowa sposobu pracy z dokumentami.
Podatniku PIT, jeszcze możesz skorzystać z ulgi na ekspansję!
07 kwi 2026

Ulga prowzrostowa, znana również jako ulga na ekspansję, pozwala podatnikom PIT odliczyć te same koszty marketingowe i certyfikacyjne dwukrotnie. Raz jako koszt uzyskania przychodu, drugi raz od podstawy opodatkowania. Mimo atrakcyjności preferencji korzysta z niej zaledwie kilkuset przedsiębiorców rocznie. Wyjaśniamy, kto może jeszcze sięgnąć po to odliczenie w rozliczeniu za 2025 rok i co hamuje popularność tej ulgi.
Nie musisz (ale możesz) wystawiać i odbierać faktury w KSeF jeżeli jesteś w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT ale nie masz tu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
07 kwi 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatnicy VAT, który nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - nie mają obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. Jeżeli taki podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce, to ma prawo wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. W przypadku wystawienia faktury w KSeF dla takiego podatnika (nieposiadającego w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) - faktura ustrukturyzowana jest udostępniana takiemu nabywcy w sposób z nim uzgodniony. Nie musi on odbierać faktur ustrukturyzowanych w KSeF.
Faktura poza KSeF a prawo do odliczenia VAT
07 kwi 2026

Wraz z wejściem powszechnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) pojawiają się pierwsze realne wątpliwości przedsiębiorców, które nie wynikają z teorii, ale z codzienności. Jednym z najczęstszych problemów jest sytuacja, w której nabywca otrzymuje fakturę poza KSeF, a dokument dopiero po czasie trafia do systemu. Kiedy wówczas przysługuje odliczenie VAT?

Podatek od dochodów z zagranicy. Wysokie zwroty, ale też kary za brak rozliczenia
02 kwi 2026

Osoby, które pracowały w zeszłym roku za granicą mogą odzyskać zwrot nadpłaconego podatku. W zależności od kraju zatrudnienia, pobierane tam zaliczki na podatek mogą być bardzo wysokie, co równa się z możliwością odebrania wysokiego zwrotu. Z drugiej strony, brak ujawnienia dochodów z zagranicy może sprowadzić na podatnika kary przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym.
Faktura do paragonu wystawiona w KSeF na żądanie konsumenta lub rolnika ryczałtowego – jak ująć w ewidencji VAT (JPK_VAT z deklaracją). Dyrektor KIS wyjaśnia
02 kwi 2026

Faktura wystawiona w KSeF na żądanie konsumenta, czy rolnika ryczałtowego do transakcji zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej powinna być oznaczona w ewidencji VAT symbolem „FP”. Na podstawie art. 109 ust. 3d ustawy o VAT, ujęcie faktury wystawionej do paragonu strukturze JPK_VAT z deklaracją ma jedynie charakter ewidencyjny, faktura nie jest uwzględniana w strukturze wartościowo (nie zwiększa przychodu oraz podatku należnego wykazywanego w deklaracji), ponieważ obrót z tytułu tej transakcji jest wykazany na podstawie okresowego raportu z kasy rejestrującej oznaczonego symbolem RO. Takie oznaczenie faktur, w opisanych okolicznościach, nie spowoduje, że podatnik wystawiający taką fakturę zapłaci od tej samej transakcji podatku należnego w podwójnej wysokości. Tak odpowiedział na pytanie podatnika Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 20 marca 2026 r.
