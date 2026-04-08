Nowe oznaczenia JPK i KSeF wywołały chaos? Ministerstwo Finansów w końcu wyjaśnia: BFK czy DI?

KSeF i nowe oznaczenia. Ministerstwo Finansów wyjaśnia: BFK czy DI?
Księgowe biją na alarm, a w sieci krążą sprzeczne interpretacje. W sprawie oznaczeń JPK przy imporcie usług i WNT pojawiło się wiele wątpliwości. Teraz Ministerstwo Finansów zabiera głos i wskazuje jasno, kiedy stosować BFK, a kiedy DI.
KSeF i nowe oznaczenia. Skąd całe zamieszanie?
To właśnie te zasady sprawiły, że wielu księgowych zaczęło mieć wątpliwości, jak prawidłowo oznaczać dokumenty w praktyce. Stąd otwarte zapytanie do Ministerstwa Finansów, wystosowane przez jednego z dziennikarzy.
Pytania mnożą się z dnia na dzień. Księgowe szukają jasnych zasad
Pytanie dziennikarza: „Od kilku dni księgowe coraz częściej pytają o prawidłowe oznaczenia JPK w kontekście importu usług, WNT. Czy powinny one być oznaczane w JPK jako BFK, czy może DI. Próbowaliśmy sami odpowiedzieć na to pytanie ale dostajemy sprzeczne informacje. Czy możemy liczyć na pomoc i odpowiedź na nurtujące nas pytanie?”
Rosnąca liczba zapytań pokazuje, że problem nie jest jednostkowy – dotyczy tysięcy firm i biur rachunkowych.
Ministerstwo Finansów odpowiada wprost. To oficjalne stanowisko
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na zapytanie dziennikarza: „W związku z wprowadzeniem oznaczeń dotyczących KSeF, fakturę zagraniczną oznaczamy BFK, a gdy taka faktura nie została wystawiona to transakcję rozliczamy na podstawie dokumentu wewnętrznego oznaczając go DI i następnie WEW. Takie podejście jest spójne z dotychczasowymi wyjaśnieniami odnośnie oznaczania w JPK_VAT dokumentów dla tych transakcji oznaczeniem WEW.”
To stanowisko rozwiewa najważniejsze wątpliwości i potwierdza, że dotychczasowa logika oznaczeń pozostaje aktualna.
Gdzie szukać szczegółów? Oficjalne źródła i dokumenty
Więcej informacji:
- na stronie KSeF w zakładce Pliki do pobrania https://ksef.podatki.gov.pl/pliki-do-pobrania-ksef-20 - w sekcji Objaśnienia podatkowe,
- na podatki.gov.pl w JPK_VAT z deklaracją - Pliki do pobrania https://www.podatki.gov.pl/podatki-firmowe/jednolity-plik-kontrolny/jpk_vat-z-deklaracja/pliki-do-pobrania/
Informacja Ministerstwa Finansów z 2 kwietnia 2026 r. przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy - eureka.mf.gov.pl
