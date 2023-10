Coraz częściej sięgamy po rzeczy „z drugiej ręki”. Czynimy to z różnych pobudek, ale najważniejszą z nich jest możliwość zaoszczędzenia pieniędzy. Optymalizacja budżetów w trudnych dla portfela czasach dotyczy jednak nie tylko osób fizycznych, ale też firm i wszelkiego rodzaju podmiotów publicznych. Świadczą o tym liczby – jak wynika z danych sieci sprzedaży aut używanych AAA Auto, już co piąty klient to podmiot korporacyjny i biznesowy. A skoro firmy coraz chętniej sięgają po używane auta, to dlaczego nie miałyby pomyśleć o używanym oprogramowaniu? To nie tylko w pełni legalne, ale i bardzo korzystne dla portfela, bo zakup używanej licencji pozwala wygenerować oszczędności na poziomie nawet 70 proc. w stosunku do kupna nowego software’u.

Używane oprogramowanie - czym jest i kiedy można je kupić?

Oprogramowanie „z drugiej ręki” – kto może skorzystać?

Zakup używanego oprogramowania w drodze przetargu Używane oprogramowanie - czym jest i kiedy można je kupić? Używane oprogramowanie to takie, które nie jest już potrzebne aktualnemu właścicielowi i zostało przekazane do sprzedaży osobie trzeciej. Zgodnie z obowiązującym prawem, klient, który kupił licencję wieczystą na oprogramowanie w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może przenieść prawo własności do zakupionego egzemplarza oprogramowania na kogoś innego. Taki stan prawny potwierdzają m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 23 kwietnia 2009 roku oraz orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 3 lipca 2012 roku. Wyżej wymienione podstawy prawne nie dotyczą oprogramowania w formie subskrypcji, jako że w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z własnością, a jedynie z ograniczonym czasowo korzystaniem z usługi. Autopromocja Aby móc skutecznie przenieść własność licencji wieczystej oprogramowania, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków. Należy prawidłowo udokumentować pochodzenie oprogramowania i wykazać, że licencja została udzielona bezterminowo w zamian za jednorazową opłatę.

Sprzedawane oprogramowanie musi być w pełni opłacone przez pierwszego właściciela.

Pierwotny (i każdy następny) właściciel musi odinstalować i dezaktywować u siebie oprogramowanie podlegające sprzedaży.

Oprogramowanie po raz pierwszy musiało zostać sprzedane i wykorzystane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i było przedmiotem obrotu wyłącznie na tym rynku. WAŻNE! Nawet jeśli odsprzedaż oprogramowania jest wprost zabroniona przez umowę licencyjną zawartą pomiędzy producentem a pierwszym nabywcą, producent nie może sprzeciwić się dalszej odsprzedaży zakupionego egzemplarza. Umowa licencyjna podlega prawu europejskiemu i zapisy, które są sprzeczne z tym prawem, są nieważne. Prawo własności oraz zgodność używanego oprogramowania z przepisami są potwierdzane poprzez odpowiednią dokumentację, którą klient otrzymuje podczas zakupu. Te dokumenty zawierają szczegółowe informacje, takie jak pochodzenie oprogramowania, numer umowy licencyjnej czy deklaracja o odinstalowaniu oprogramowania przez poprzedniego właściciela. W razie audytu udowodnienie, że używane oprogramowanie zostało nabyte zgodnie z prawem, jest więc bardzo proste.

Oprogramowanie „z drugiej ręki" – kto może skorzystać? Z używanego oprogramowania mogą korzystać nie tylko firmy, ale i instytucje publiczne, takie jak szkoły, szpitale czy urzędy. I już to robią! Dowodem jest długa lista klientów-podmiotów publicznych firmy Forscope, będącej największym brokerem używanego oprogramowania w Europie Środkowo-Wschodniej. Tylko w Polsce do tego grona należą takie instytucje jak Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Śląskie Centrum Chorób Serca, Państwowy Instytut Badawczy NASK czy Urząd Miasta w Jaśle. Dalszy ciąg materiału pod wideo Oprogramowanie z drugiej ręki jest co do zasady dostępne w znacznie niższej cenie niż nowe, co daje możliwość zaoszczędzenia znacznych kwot pieniędzy. Używane licencje można kupić nawet o 70 proc. taniej niż nowe oprogramowanie. Warto zwrócić uwagę, że – uwzględniając skalę potrzeb tego typu podmiotów – możliwe jest wygenerowanie oszczędności rzędu milionów złotych. Środki te mogą być następnie przeznaczone na inne cele publiczne. Zakup używanego oprogramowania w drodze przetargu Instytucje publiczne zainteresowane zakupem oprogramowania, mogą skorzystać z rozwiązań opartych na rynku wtórnym, m.in. w drodze przetargu. Należy przy tym zauważyć, że podmioty oferujące tego typu produkty powinny być zawsze dopuszczane do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Stawianie nieuzasadnionych warunków i wymagań, które wyłączają je z postępowania, stoi w sprzeczności z zasadami uczciwej konkurencji, równego traktowania i właściwego gospodarowania środkami publicznymi. Tego rodzaju praktyki stwarzają ryzyko opóźnień w realizacji całego zamówienia publicznego i planów zakupowych, ponieważ nieuczciwe wymogi mogą być łatwo zakwestionowane i zaskarżone, co potwierdzają wyroki odpowiedników Krajowej Izby Odwoławczej z różnych krajów UE.

Zakup używanego oprogramowania bez wątpienia umożliwia instytucjom publicznym legalny dostęp do niezbędnych narzędzi pracy w bardzo korzystnej cenie. Dzięki podjęciu decyzji o skorzystaniu z rozwiązań z rynku wtórnego instytucje mogą znacznie efektywniej gospodarować środkami publicznymi, co pozwala im lepiej reagować na nowe wyzwania, zapewniając jednocześnie nam wszystkim szerszy dostęp do świadczeń na wysokim poziomie. Autor: Jakub Šulák, założyciel i CEO Forscope

Znajdziesz tu również podpowiedzi dotyczące tego, jak wdrożyć KSeF, jak wystawiać faktury ustrukturyzowane, jakie skutki ma brak zgody kontrahenta na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KseF, czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF i faktur ustrukturyzowanych.

Subskrybuj serwis IFK